Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến công du châu Âu từ 19 - 24/10

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
18:01 | 15/10/2026
Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh Châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 - 24/10/2026.
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Thông tin trên được Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng công bố tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 15/10, tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến công du châu Âu từ 19 - 24/10
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Đức Thanh

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam và Đan Mạch có quan hệ hữu nghị hết sức tốt đẹp. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc với các khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh vào tháng 11/2011, quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 9/2013 và quan hệ Đối tác chiến lược xanh vào tháng 11/2023.

Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời là đối tác Bắc Âu nổi bật về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Việt Nam cũng là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Đan Mạch tại khu vực Đông Nam Á.

Với EU, hai bên đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa vào tháng 1/ 2026 vừa qua. Việt Nam là đối tác đầu tiên tại Đông Nam Á mà EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và là nước ASEAN duy nhất có đầy đủ các trụ cột hợp tác với EU.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), phát huy hiệu quả sau 6 năm triển khai, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ 6 tại Việt Nam.

Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược về nông nghiệp năm 2018 với nhiều kết quả tích cực và hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực, diễn đàn quốc tế.

Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại EU, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ có cuộc hội kiến với Nhà vua Đan Mạch, hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Tại EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Tại Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Bỉ, hội kiến Nhà vua, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và có các hoạt động đối ngoại khác.

Hà My
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