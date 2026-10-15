Chứng khoán phái sinh ngày 15/10: Sắc đỏ áp đảo, chênh lệch đảo chiều âm trong phiên đáo hạn

Thị trường chứng khoán cơ sở phiên 15/10 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. VN30-Index đóng cửa tại 1.843,71 điểm, giảm 8,73 điểm (-0,47%), nối dài đà giảm và tiến gần hơn vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.830 điểm.

Diễn biến giao dịch khá giằng co. Sau khi giảm điểm trong buổi sáng, VN30-Index có nhịp hồi phục và tiến sát tham chiếu vào cuối phiên sáng. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, đặc biệt sau 14h, khiến chỉ số giảm sâu trước khi hồi phục một phần vào cuối phiên.

Chỉ số cơ sở giao dịch dưới mốc tham chiếu trong toàn bộ phiên. Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trong rổ VN30 với 16 mã giảm, 13 mã tăng và 1 mã đứng giá tham chiếu. Đáng chú ý, BSR là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi gần 10 điểm của VN30, vượt xa các mã còn lại. VHM kéo giảm khoảng 2,5 điểm, trong khi MCH, STB, MSN và LPB cũng tác động tiêu cực. Tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu đạt 17,728 điểm.

Ở chiều ngược lại, VPL là lực đỡ lớn nhất khi đóng góp gần 2 điểm, tiếp đến là FPT, MBB và TCX với mức đóng góp khoảng 1 điểm mỗi mã. ACB và SSI cũng hỗ trợ chỉ số nhưng không đủ bù đắp sức ép từ nhóm giảm. Tổng mức đóng góp tăng đạt 6,308 điểm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai tháng 10/2026 (41I1GA000) đáo hạn tại 1.839,8 điểm, giảm 0,93%, thấp hơn 3,91 điểm so với VN30-Index. Đây là sự đảo chiều đáng chú ý so với mức chênh lệch dương 4,56 điểm trong phiên trước.

Sau phiên đáo hạn, hoạt động giao dịch chuyển trọng tâm sang hợp đồng tương lai tháng 11/2026 (41I1GB000). Hợp đồng này đóng cửa tại 1.847 điểm, giảm 0,44%, duy trì chênh lệch dương 3,29 điểm so với chỉ số cơ sở.

Đáng chú ý, thanh khoản hợp đồng tháng 11/2026 tăng vọt khi trở thành hợp đồng kỳ hạn chính từ phiên hôm nay. Khối lượng giao dịch đạt 33.022 hợp đồng, tăng 289,9% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) tăng 165,35%, từ 9.126 lên 24.216 hợp đồng, khi nhà đầu tư gia tăng mạnh các vị thế còn nắm giữ tại kỳ hạn mới. Trong khi đó, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 10/2026 được tất toán với 165.491 hợp đồng được khớp.

Phiên đáo hạn tháng 10 ghi nhận hai diễn biến đáng chú ý. VN30-Index tiếp tục giảm dưới sức ép từ một số cổ phiếu lớn, trong khi hợp đồng đáo hạn chuyển sang basis âm. Cùng lúc, hoạt động giao dịch và nắm giữ vị thế dịch chuyển mạnh sang hợp đồng tháng 11 trong quá trình cơ cấu kỳ hạn trong bối cảnh thị trường cơ sở vẫn thiếu động lực phục hồi. Theo Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch tiếp tục ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index duy trì xu hướng suy yếu.