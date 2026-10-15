Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 15/10: Sắc đỏ áp đảo, chênh lệch đảo chiều âm trong phiên đáo hạn

Tùng Linh

Tùng Linh

17:26 | 15/10/2026
(TBTCO) - VN30-Index tiếp tục giảm điểm trong phiên đáo hạn phái sinh tháng 10/2026, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và áp lực từ BSR cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn lấn át lực đỡ của thị trường.
aa

Thị trường chứng khoán cơ sở phiên 15/10 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. VN30-Index đóng cửa tại 1.843,71 điểm, giảm 8,73 điểm (-0,47%), nối dài đà giảm và tiến gần hơn vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.830 điểm.

Diễn biến giao dịch khá giằng co. Sau khi giảm điểm trong buổi sáng, VN30-Index có nhịp hồi phục và tiến sát tham chiếu vào cuối phiên sáng. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, đặc biệt sau 14h, khiến chỉ số giảm sâu trước khi hồi phục một phần vào cuối phiên.

Chỉ số cơ sở giao dịch dưới mốc tham chiếu trong toàn bộ phiên. Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trong rổ VN30 với 16 mã giảm, 13 mã tăng và 1 mã đứng giá tham chiếu. Đáng chú ý, BSR là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất khi lấy đi gần 10 điểm của VN30, vượt xa các mã còn lại. VHM kéo giảm khoảng 2,5 điểm, trong khi MCH, STB, MSN và LPB cũng tác động tiêu cực. Tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu đạt 17,728 điểm.

Ở chiều ngược lại, VPL là lực đỡ lớn nhất khi đóng góp gần 2 điểm, tiếp đến là FPT, MBB và TCX với mức đóng góp khoảng 1 điểm mỗi mã. ACB và SSI cũng hỗ trợ chỉ số nhưng không đủ bù đắp sức ép từ nhóm giảm. Tổng mức đóng góp tăng đạt 6,308 điểm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai tháng 10/2026 (41I1GA000) đáo hạn tại 1.839,8 điểm, giảm 0,93%, thấp hơn 3,91 điểm so với VN30-Index. Đây là sự đảo chiều đáng chú ý so với mức chênh lệch dương 4,56 điểm trong phiên trước.

Sau phiên đáo hạn, hoạt động giao dịch chuyển trọng tâm sang hợp đồng tương lai tháng 11/2026 (41I1GB000). Hợp đồng này đóng cửa tại 1.847 điểm, giảm 0,44%, duy trì chênh lệch dương 3,29 điểm so với chỉ số cơ sở.

Đáng chú ý, thanh khoản hợp đồng tháng 11/2026 tăng vọt khi trở thành hợp đồng kỳ hạn chính từ phiên hôm nay. Khối lượng giao dịch đạt 33.022 hợp đồng, tăng 289,9% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) tăng 165,35%, từ 9.126 lên 24.216 hợp đồng, khi nhà đầu tư gia tăng mạnh các vị thế còn nắm giữ tại kỳ hạn mới. Trong khi đó, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 10/2026 được tất toán với 165.491 hợp đồng được khớp.

Phiên đáo hạn tháng 10 ghi nhận hai diễn biến đáng chú ý. VN30-Index tiếp tục giảm dưới sức ép từ một số cổ phiếu lớn, trong khi hợp đồng đáo hạn chuyển sang basis âm. Cùng lúc, hoạt động giao dịch và nắm giữ vị thế dịch chuyển mạnh sang hợp đồng tháng 11 trong quá trình cơ cấu kỳ hạn trong bối cảnh thị trường cơ sở vẫn thiếu động lực phục hồi. Theo Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch tiếp tục ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index duy trì xu hướng suy yếu.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán vn30-index sắc đỏ áp đảo

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 14/10: Giao dịch thận trọng trước phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 14/10: Giao dịch thận trọng trước phiên đáo hạn

Đa dạng hóa sản phẩm, thêm sức hút cho thị trường chứng khoán

Đa dạng hóa sản phẩm, thêm sức hút cho thị trường chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 13/10: Dòng tiền dịch chuyển trước thềm đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 13/10: Dòng tiền dịch chuyển trước thềm đáo hạn

Dành cho bạn

Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 98% dự toán

Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 98% dự toán

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị Thường niên IMF/WB năm 2026

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị Thường niên IMF/WB năm 2026

Giải ngân đầu tư công đạt 63,8% kế hoạch sau hơn 9 tháng

Giải ngân đầu tư công đạt 63,8% kế hoạch sau hơn 9 tháng

Hải quan hoả tốc hướng dẫn quy định mới về thủ tục phương tiện qua cửa khẩu

Hải quan hoả tốc hướng dẫn quy định mới về thủ tục phương tiện qua cửa khẩu

S&P Global Ratings xếp hạng “AA” cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác ADB bảo lãnh

S&P Global Ratings xếp hạng “AA” cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác ADB bảo lãnh

Ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Đọc thêm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng với thông tin chứng khoán trên mạng xã hội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng với thông tin chứng khoán trên mạng xã hội

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khuyến cáo nhà đầu tư không tin theo, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng. Việc đưa thông tin sai lệch, sai sự thật về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
8 ngân hàng dồn dập muốn chào bán cổ phiếu quy mô 144.000 tỷ đồng, áp lực tăng vốn chưa hạ nhiệt

8 ngân hàng dồn dập muốn chào bán cổ phiếu quy mô 144.000 tỷ đồng, áp lực tăng vốn chưa hạ nhiệt

(TBTCO) - Theo SSI Research, 8 ngân hàng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu, chủ yếu chào bán riêng lẻ, với tổng giá trị khoảng 144.000 tỷ đồng nhằm củng cố bộ đệm vốn, đáp ứng tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, quy mô huy động vẫn khiêm tốn so với nhu cầu giai đoạn 2026 - 2030, khiến áp lực tăng vốn kéo dài.
Khối ngoại nối chuỗi bán ròng

Khối ngoại nối chuỗi bán ròng

(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 785 tỷ đồng trên cả ba sàn trong phiên 14/10, trong đó VIC và VHM chịu áp lực bán mạnh nhất. Áp lực bán ròng của khối ngoại kéo giảm cổ phiếu Vingroup giữa lúc VN-Index tiếp tục giảm sâu, lùi sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.
Eximbank tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030

Eximbank tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông của Eximbank, phiên họp bất thường ngày 14/10/2026 đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, tiếp tục triển khai lộ trình hoàn thiện Khung quản trị doanh nghiệp của Ngân hàng và điều chỉnh quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.
Doanh thu 9 tháng của Thế Giới Di Động tăng 30%, đạt gần 148.000 tỷ đồng

Doanh thu 9 tháng của Thế Giới Di Động tăng 30%, đạt gần 148.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Thế Giới Di Động tăng tại các chuỗi bán lẻ chủ chốt, trong đó Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh đóng góp hơn 75% tổng doanh thu.
Mekophar, Geleximco và Đầu tư Quang Thuận bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Mekophar, Geleximco và Đầu tư Quang Thuận bị phạt do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar, Tập đoàn Geleximco - Công ty CP và Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận do vi phạm quy định về công bố thông tin. Mỗi doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng, tổng số tiền phạt là 277,5 triệu đồng.
Chứng khoán ngày 14/10: VN-Index lùi sát mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán ngày 14/10: VN-Index lùi sát mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm dưới sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đưa VN-Index lùi sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Trong khi dòng tiền còn thận trọng, cổ phiếu thép và thủy sản trở thành điểm sáng, song chưa đủ sức tạo đà hồi phục cho thị trường.
Doanh thu giảm hơn 31%, Thép tấm lá Thống Nhất vẫn báo lãi gần 10 tỷ đồng

Doanh thu giảm hơn 31%, Thép tấm lá Thống Nhất vẫn báo lãi gần 10 tỷ đồng

(TBTCO) - Dù doanh thu thuần quý III/2026 giảm xuống còn gần 125 tỷ đồng, Thép tấm lá Thống Nhất vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 10 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam hoan nghênh đánh giá tích cực của Hoa Kỳ về phòng, chống mua bán người

Việt Nam hoan nghênh đánh giá tích cực của Hoa Kỳ về phòng, chống mua bán người

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến công du châu Âu từ 19 - 24/10

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến công du châu Âu từ 19 - 24/10

Hải quan đề nghị gỡ vướng cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có ký hiệu ®

Hải quan đề nghị gỡ vướng cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có ký hiệu ®

Khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp, MBB ngược dòng hút vốn

Khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp, MBB ngược dòng hút vốn

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính

Chứng khoán phái sinh ngày 15/10: Sắc đỏ áp đảo, chênh lệch đảo chiều âm trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 15/10: Sắc đỏ áp đảo, chênh lệch đảo chiều âm trong phiên đáo hạn

Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Bộ Tài chính công bố 2 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 4

Bộ Tài chính công bố 2 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 4

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi Thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Bộ Tài chính trao Kỷ niệm chương cho ông Shantanu Chakraborty Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Chính thức triển khai xây dựng 42 chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam

Chính thức triển khai xây dựng 42 chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -86.51
15/10 | -86.51 (7,718.94 -86.51 (-1.11%))
DJI -48.62
15/10 | -48.62 (51,621.48 -48.62 (-0.09%))
IXIC -511.53
15/10 | -511.53 (26,692.87 -511.53 (-1.88%))
NYA -119.58
15/10 | -119.58 (23,865.42 -119.58 (-0.50%))
XAX -33.34
15/10 | -33.34 (8,319.78 -33.34 (-0.40%))
BUK100P +5.78
15/10 | +5.78 (1,071.07 +5.78 (+0.54%))
RUT -53.84
15/10 | -53.84 (2,729.53 -53.84 (-1.93%))
VIX +0.75
15/10 | +0.75 (17.62 +0.75 (+4.45%))
FTSE +64.80
15/10 | +64.80 (10,789.66 +64.80 (+0.60%))
GDAXI -115.60
15/10 | -115.60 (25,183.01 -115.60 (-0.46%))
FCHI +13.16
15/10 | +13.16 (7,886.27 +13.16 (+0.17%))
STOXX50E -54.40
15/10 | -54.40 (6,135.97 -54.40 (-0.88%))
N100 -13.51
15/10 | -13.51 (1,853.99 -13.51 (-0.72%))
BFX +31.51
15/10 | +31.51 (5,578.12 +31.51 (+0.57%))
MOEX.ME -0.11
15/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -251.45
15/10 | -251.45 (24,062.72 -251.45 (-1.03%))
STI -19.83
15/10 | -19.83 (5,403.50 -19.83 (-0.37%))
AXJO -8.20
15/10 | -8.20 (8,719.70 -8.20 (-0.09%))
AORD -28.60
15/10 | -28.60 (8,840.40 -28.60 (-0.32%))
BSESN +1,533.72
15/10 | +1,533.72 (74,315.61 +1,533.72 (+2.11%))
JKSE -79.24
15/10 | -79.24 (5,863.78 -79.24 (-1.33%))
KLSE -4.02
15/10 | -4.02 (1,623.70 -4.02 (-0.25%))
NZ50 +72.40
15/10 | +72.40 (13,832.80 +72.40 (+0.53%))
KS11 -454.59
15/10 | -454.59 (5,554.22 -454.59 (-7.57%))
TWII -1,655.93
15/10 | -1,655.93 (46,969.87 -1,655.93 (-3.41%))
GSPTSE -399.54
15/10 | -399.54 (35,584.46 -399.54 (-1.11%))
BVSP -382.02
15/10 | -382.02 (206,505.98 -382.02 (-0.18%))
MXX -174.75
15/10 | -174.75 (66,790.35 -174.75 (-0.26%))
MERV -33,307.00
15/10 | -33,307.00 (2,835,843.00 -33,307.00 (-1.16%))
TA125.TA -1.87
15/10 | -1.87 (4,023.28 -1.87 (-0.05%))
CASE30 +667.60
15/10 | +667.60 (52,160.40 +667.60 (+1.30%))
JN0U.JO +115.92
15/10 | +115.92 (6,617.09 +115.92 (+1.78%))
FPACEPE-USD-TR.FGI -39.45
15/10 | -39.45 (9,999.72 -39.45 (-0.39%))
DX-Y.NYB -0.54
15/10 | -0.54 (102.01 -0.54 (-0.53%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI -39.15
15/10 | -39.15 (10,928.18 -39.15 (-0.36%))
125904-USD-STRD +17.63
15/10 | +17.63 (2,719.97 +17.63 (+0.65%))
XDB -0.64
15/10 | -0.64 (131.91 -0.64 (-0.48%))
XDE -0.48
15/10 | -0.48 (111.53 -0.48 (-0.43%))
FPCPEXVM-USD-TR.FGI -37.60
15/10 | -37.60 (10,586.68 -37.60 (-0.35%))
000001.SS -59.75
15/10 | -59.75 (3,707.48 -59.75 (-1.59%))
N225 -3,318.35
15/10 | -3,318.35 (64,425.95 -3,318.35 (-4.90%))
XDN +0.00
15/10 | +0.00 (63.16 +0.00 (+0.01%))
XDA -0.11
15/10 | -0.11 (69.71 -0.11 (-0.15%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI -7.20
15/10 | -7.20 (6,990.25 -7.20 (-0.10%))