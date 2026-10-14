Chứng khoán

Khối ngoại nối chuỗi bán ròng

Tùng Linh

Tùng Linh

19:33 | 14/10/2026
(TBTCO) - Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 785 tỷ đồng trên cả ba sàn trong phiên 14/10, trong đó VIC và VHM chịu áp lực bán mạnh nhất. Áp lực bán ròng của khối ngoại kéo giảm cổ phiếu Vingroup giữa lúc VN-Index tiếp tục giảm sâu, lùi sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm.
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Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến chưa mấy tích cực trong phiên 14/10 khi áp lực điều chỉnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn nối dài. Kết phiên, VN-Index giảm 14,55 điểm, tương đương 0,85%, xuống 1.704,87 điểm, chỉ còn cách ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm chưa đầy 5 điểm.

Trong bối cảnh đó, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng mạnh về chiều bán. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.372,93 tỷ đồng và bán ra 2.145,17 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 772,2 tỷ đồng. Tính chung cả ba sàn, giá trị bán ròng đạt khoảng 785 tỷ đồng.

Đáng chú ý, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại hai cổ phiếu nhà Vingroup. VIC dẫn đầu danh sách bán ròng của khối ngoại với giá trị bán ròng 153,05 tỷ đồng, đồng thời giảm 1,62%, xuống 218.400 đồng/cổ phiếu. VHM đứng ngay sau với 151,99 tỷ đồng, trong khi thị giá giảm mạnh 5,28%, đóng cửa ở mức 61.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng cộng, khối ngoại bán ròng hơn 305 tỷ đồng tại VIC và VHM, tương đương gần 40% giá trị bán ròng trên HOSE. Việc hai cổ phiếu vốn hóa lớn đồng thời chịu áp lực bán đã góp phần gia tăng sức ép lên chỉ số chung.

Khối ngoại nối chuỗi bán ròng
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng mạnh trong phiên 14/10 - Nguồn: Dstock

Bên cạnh nhóm Vingroup, FRT cũng bị bán ròng đáng kể với giá trị 94,28 tỷ đồng, đồng thời giảm 2,23% xuống 140.600 đồng/cổ phiếu. FPT tiếp tục nằm trong danh sách bán ròng với 67,38 tỷ đồng, dù thị giá phục hồi 1,42%.

Nhóm ngân hàng cũng ghi nhận lực bán tại nhiều mã lớn. TCB bị bán ròng 63,21 tỷ đồng, VPB 62,78 tỷ đồng và ACB 42 tỷ đồng. Ngoài ra, chứng chỉ quỹ FUEKIV30 bị bán ròng 62,4 tỷ đồng, trong khi GEE và VNM lần lượt ghi nhận giá trị bán ròng 32,54 tỷ đồng và 31,77 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MBB trở thành điểm sáng trong giao dịch của khối ngoại khi được mua ròng 100,31 tỷ đồng, vượt xa các cổ phiếu còn lại. Cổ phiếu này tăng 1,57%, đóng cửa ở mức 19.350 đồng/cổ phiếu.

STB đứng thứ hai trong danh sách mua ròng với 43,88 tỷ đồng, dù thị giá giảm 1,52%. HPG cũng thu hút 28,87 tỷ đồng vốn ngoại, đồng thời tăng 1,71% lên 20.800 đồng/cổ phiếu.

Một số cổ phiếu khác được mua ròng gồm HDB với 21,2 tỷ đồng, MSN 18,06 tỷ đồng, VPI 16,6 tỷ đồng và BVH 16,21 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoài MBB, không có cổ phiếu nào ghi nhận giá trị mua ròng vượt 50 tỷ đồng.

Dòng vốn ngoại vẫn có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, nhưng lực mua chỉ tập trung vào một số mã riêng lẻ, trong khi áp lực bán tiếp tục dồn lên nhóm vốn hóa lớn. Đặc biệt, việc VIC và VHM cùng dẫn đầu chiều bán ròng đã tạo thêm sức ép lên thị trường trong thời điểm VN-Index tiến sát ngưỡng 1.700 điểm. Sau nhiều phiên điều chỉnh liên tiếp, khả năng giữ vững vùng hỗ trợ này đang trở thành yếu tố đáng chú ý đối với diễn biến ngắn hạn của thị trường./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index vingroup vinhomes

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