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Chứng khoán phái sinh ngày 14/10: Giao dịch thận trọng trước phiên đáo hạn

Tùng Linh

Tùng Linh

18:43 | 14/10/2026
(TBTCO) - VN30-Index tiếp tục suy yếu, lùi xuống dưới vùng đáy tháng 8/2026 khi áp lực bán tập trung tại nhóm cổ phiếu Vingroup. Trên thị trường cơ sở và phái sinh, giao dịch đều có phần thận trọng hơn. Hoạt động chuyển vị thế sang hợp đồng đáo hạn tháng 11/2026 vẫn gia tăng trước ngày đáo hạn.
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Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 14/10. VN30-Index giảm 8,55 điểm (-0,46%), xuống 1.852,44 điểm, lùi xuống dưới vùng giá thấp nhất tháng 8/2026. Diễn biến này cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn suy yếu, trong khi lực cầu chưa đủ mạnh để giúp chỉ số hình thành nhịp phục hồi rõ ràng.

Áp lực giảm tập trung tại nhóm cổ phiếu Vingroup. VPL là mã tác động tiêu cực nhất khi lấy đi khoảng 5 điểm của VN30, tiếp đến là VIC với khoảng 4,6 điểm và VHM gần 4 điểm. Chỉ riêng ba cổ phiếu này đã kéo giảm chỉ số khoảng 13,5 điểm. LPB, MWG và BSR cũng góp thêm sức ép, đưa tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu xuống 17,631 điểm.

Ở chiều ngược lại, HPG là lực đỡ lớn nhất khi đóng góp khoảng 1,7 điểm, tiếp đến là FPT với hơn 1 điểm. MBB, MSN, TCX và HDB cũng hỗ trợ chỉ số nhưng mức đóng góp tương đối hạn chế. Tổng đóng góp tăng chỉ đạt 4,697 điểm, không đủ bù đắp áp lực từ nhóm cổ phiếu giảm. Sự phân hóa này cho thấy diễn biến VN30 tiếp tục chịu ảnh hưởng đáng kể từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 10 41I1GA000 kết phiên tại 1.857 điểm, giảm 0,56%, mạnh hơn mức giảm của VN30-Index. Do đó đó, chênh lệch dương giữa hợp đồng chính và chỉ số cơ sở thu hẹp từ 6,51 điểm xuống còn 4,56 điểm. Các hợp đồng khác cũng duy trì chênh lệch dương, dao động từ 2,66 đến 4,36 điểm.

Đáng chú ý, hoạt động giao dịch tiếp tục thu hẹp trước thời điểm đáo hạn hợp đồng tháng 10/2026. Khối lượng giao dịch của 41I1GA000 đạt 133.489 hợp đồng, giảm 14,6% so với phiên trước, sau khi đã giảm gần 8% mức giao dịch trong phiên 13/10. Khối lượng mở (OI) cũng giảm 8,65%, xuống 24.480 hợp đồng, phản ánh lượng vị thế còn nắm giữ tại kỳ hạn sắp đáo hạn tiếp tục thu hẹp.

Ở chiều ngược lại, hoạt động giao dịch hợp đồng tháng 11 (41I1GB000) gia tăng rõ rệt. Khối lượng giao dịch đạt 8.469 hợp đồng, gần gấp đôi phiên trước. Khối lượng mở (OI) tăng 55,23%, lên 9.126 hợp đồng. Hoạt động chuyển vị thế đang diễn ra mạnh hơn, khi nhà đầu tư chuẩn bị cho phiên đáo hạn hợp đồng tháng 10 vào ngày 15/10.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch tiếp tục giảm vị thế tại hợp đồng 41I1GA000 và dần chuyển sang kỳ hạn 41I1GB000 khi ngày đáo hạn đến gần. Trong bối cảnh VN30-Index suy yếu trên thị trường chứng khoán cơ sở, chiến lược phòng ngừa rủi ro vẫn được ưu tiên. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tháng 10 được đánh giá tiếp tục suy giảm, với kháng cự quanh 1.865 điểm và hỗ trợ gần nhất tại 1.830 điểm.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh VN30-Index giảm chứng khoán

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