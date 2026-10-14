Eximbank được Citibank trao giải STP Award 2025, ghi nhận chất lượng thanh toán quốc tế

Giải thưởng được xét trên cả số lượng và chất lượng điện thanh toán, với tiêu chí của Citibank yêu cầu tỷ lệ xử lý tự động xuyên suốt (Straight Through Processing – STP) trên 98%. Đây là tỷ lệ điện thanh toán được xử lý từ đầu đến cuối mà không cần can thiệp hoặc điều chỉnh thủ công. Ngân hàng đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về số lượng điện thanh toán tối thiểu hằng tháng để đủ điều kiện xét giải.

Kết quả này phản ánh chất lượng chuẩn hóa dữ liệu, hiệu quả của hệ thống xử lý và năng lực nghiệp vụ của đội ngũ thanh toán quốc tế Eximbank. Việc duy trì tỷ lệ STP cao trên khối lượng giao dịch đáp ứng tiêu chí xét giải cho thấy khả năng kiểm soát chất lượng trong hoạt động thanh toán thường xuyên của ngân hàng.

Đối với khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chất lượng xử lý thanh toán quốc tế góp phần hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thanh toán với đối tác nước ngoài và quản lý dòng tiền hiệu quả. Điện thanh toán được xử lý tự động giúp hạn chế các khâu sửa đổi, bổ sung thông tin, qua đó giảm nguy cơ chậm trễ và chi phí phát sinh liên quan đến xử lý thủ công. Dữ liệu được chuẩn hóa cũng góp phần giảm nhu cầu tra soát, giúp giao dịch diễn ra thuận lợi hơn.

Từ trái sang: Ông Phillip Van Dine, Giám đốc Điều hành mảng Định chế Tài chính, Khối Dịch vụ, thị trường Nam Á, Citibank, N.A. Singapore; bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, Giám đốc Ban Vận hành, Khối Công nghệ Eximbank; và bà Ngô Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Citibank, N.A. Việt Nam, tại lễ trao giải STP Award 2025 ngày 13/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh Citibank, nhiều ngân hàng đại lý quốc tế uy tín cũng ghi nhận chất lượng xử lý thanh toán vượt trội của Eximbank. Cụ thể, trong năm 2026, tỉ lệ STP của Eximbank đạt 99,97% tại Wells Fargo; 99,71% đối với giao dịch USD và 98,70% đối với giao dịch EUR tại JPMorgan Chase; và 99,30% tại The Bank of New York Mellon. Việc liên tục duy trì tỷ lệ STP ở mức cao tại các định chế tài chính hàng đầu thế giới là minh chứng cho năng lực vận hành hiệu quả và chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của Eximbank.

Trong thời gian tới, Eximbank tập trung nâng cao tính minh bạch của dòng tiền thông qua việc tích hợp chuẩn dữ liệu ISO 20022 và công nghệ SWIFT GPI, hướng tới hỗ trợ khách hàng chủ động tra cứu, theo dõi trạng thái lệnh chuyển tiền theo thời gian thực.

Ngân hàng đồng thời tiếp tục đơn giản hóa quy trình, thủ tục và phát triển các gói giải pháp thanh toán, tài trợ thương mại phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Với thế mạnh trong thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại hối, Eximbank hướng tới cung cấp các giải pháp tài chính giúp khách hàng quản lý dòng tiền hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế./.