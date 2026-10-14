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Doanh thu 9 tháng của Thế Giới Di Động tăng 30%, đạt gần 148.000 tỷ đồng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
17:29 | 14/10/2026
(TBTCO) - Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Thế Giới Di Động tăng tại các chuỗi bán lẻ chủ chốt, trong đó Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh đóng góp hơn 75% tổng doanh thu.
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Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã Ck: MWG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 147.953 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tương đương khoảng 80% kế hoạch doanh thu 185.000 tỷ đồng mà doanh nghiệp đặt ra cho cả năm 2026.

Riêng quý III/2026, doanh thu của MWG ước đạt 52.648 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Tính bình quân trong quý, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 572 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày.

Xét về cơ cấu doanh thu lũy kế 9 tháng, chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp tỷ trọng lớn nhất với hơn 44%, tiếp đến là Bách Hóa Xanh với 31%. Chuỗi Thế Giới Di Động, bao gồm TopZone, chiếm gần 23%, trong khi các hoạt động kinh doanh khác đóng góp khoảng 2% tổng doanh thu.

Đối với lĩnh vực bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng, chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 9 tháng đạt 45.900 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm trước.

Ở mảng điện thoại và điện máy, Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh, đơn vị quản lý các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh, ghi nhận doanh thu gần 99.200 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 29% so với cùng kỳ. Số liệu này đã loại trừ doanh thu phát sinh từ các giao dịch nội bộ.

Bên cạnh đó, doanh thu tăng tại tất cả các chuỗi và ngành hàng thuộc khối Điện Máy Xanh, trong đó tăng trưởng chủ yếu đến từ hệ thống cửa hàng hiện hữu thay vì mở thêm điểm bán. Cụ thể, mức tăng trưởng doanh thu trên mỗi cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt 30% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh doanh thu từ hoạt động bán hàng trực tiếp, doanh thu theo hình thức mua trả chậm cũng ghi nhận mức tăng 50% so với cùng kỳ. Hoạt động này đóng góp khoảng 38% tổng doanh thu của khối Điện Máy Xanh trong 9 tháng đầu năm.

Đối với thị trường nước ngoài, chuỗi điện máy EraBlue tại Indonesia đạt doanh thu 4.635 tỷ rupiah Indonesia (IDR), tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng đầu năm, chuỗi mở thêm 156 cửa hàng, đồng thời ghi nhận tăng trưởng doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu đạt 13%.

Về kế hoạch kinh doanh, MWG đặt mục tiêu doanh thu cả năm 2026 của khối Điện Máy Xanh tăng 30% so với năm trước. Đối với các chuỗi khác, An Khang ghi nhận doanh thu 9 tháng tăng 22% so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục điều chỉnh hoạt động vận hành với mục tiêu đóng góp lợi nhuận trong năm 2026. Trong khi đó, doanh thu của AVAKids duy trì tương đương cùng kỳ năm trước, với định hướng tập trung kiểm soát chi phí.

Tính đến ngày 30/9/2026, MWG vận hành tổng cộng 7.777 cửa hàng thuộc các chuỗi bán lẻ. Trong đó, nhóm Điện Máy Xanh, bao gồm EraBlue, có 3.340 cửa hàng; Bách Hóa Xanh có 3.904 cửa hàng; An Khang vận hành 438 nhà thuốc và AVAKids có 95 cửa hàng.

Bên cạnh tình hình kinh doanh, MWG cũng đang triển khai phương án thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Cuối tháng 9/2026, Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 8/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026. Với hơn 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MWG dự kiến chi khoảng 1.476 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2026, doanh nghiệp đã hoàn tất chi trả cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 là 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu hoàn tất đợt thanh toán thứ hai theo kế hoạch, MWG sẽ thực hiện đủ mức cổ tức năm 2025 đã được cổ đông thông qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10, cổ phiếu MWG dừng ở mức 73.500 đồng/cổ phiếu. So với mức 62.330 đồng/cổ phiếu ghi nhận tại phiên ngày 22/7, thị giá MWG đã tăng gần 18% trong khoảng ba tháng trở lại đây. Với hơn 1,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của MWG tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10 đạt hơn 108.463 tỷ đồng.

Thu Hương
Từ khóa:
thế giới di động mwg kết quả kinh doanh lợi nhuận doanh thu bán lẻ

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