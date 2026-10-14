Từ tích lũy đến quản trị tài sản: Cần đa dạng hóa danh mục đầu tư

Trái phiếu - kênh đầu tư quan trọng trong quản trị tài sản

Khi quy mô tài sản lớn, mục tiêu tài chính của khách hàng cũng thay đổi. Nếu ở giai đoạn đầu, nhà đầu tư thường tìm kiếm cơ hội sinh lời, thì khi đã sở hữu một nền tảng tài sản vững chắc, bài toán đặt ra là làm sao để tăng trưởng tài sản bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả và duy trì dòng tiền ổn định trong dài hạn.

Đó là lý do những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm hiếm khi đặt toàn bộ nguồn vốn vào một kênh duy nhất. Thay vào đó, họ xây dựng danh mục đa dạng với nhiều lớp tài sản, mỗi loại đóng một vai trò riêng trong chiến lược tài chính tổng thể.

Trái phiếu thường được lựa chọn để đa dạng hóa danh mục đầu tư

Trong cấu trúc danh mục đó, trái phiếu thường được xem là một trong những cấu phần hỗ trợ cân bằng giữa mục tiêu sinh lời, bảo toàn vốn và quản trị rủi ro. Tuy nhiên, giá trị của trái phiếu không chỉ được đánh giá qua mức lợi suất. Chất lượng tổ chức phát hành, năng lực tài chính, khả năng tạo dòng tiền, tài sản bảo đảm hay mức độ phù hợp với chiến lược đầu tư cá nhân đều là những yếu tố quan trọng cần được cân nhắc.

Theo báo cáo của ACBS, thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 2 năm 2026 ghi nhận quy mô đạt khoảng 1.458 nghìn tỷ đồng, tương đương 11,3% GDP năm 2025 và tăng 7% so với quý trước đó . Theo báo cáo Thịnh vượng Toàn cầu do hãng tư vấn Capgemini công bố hồi tháng 6/2026, năm 2025, tỷ trọng tài sản của các triệu phú trên thế giới trả cho thu nhập cố định như trái phiếu tăng từ 18% lên 20%, trong khi tiền mặt giảm từ 26% xuống 24%.

Những con số này khẳng định trái phiếu có vai trò là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phân bổ tài sản của nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam hiện nay.

VPBank Diamond: Từ sản phẩm riêng lẻ đến bài toán quản trị tài sản

Với định hướng trở thành đối tác tài chính toàn diện của khách hàng ưu tiên, VPBank Diamond cung cấp hệ sinh thái giải pháp tài chính đa dạng nhằm đáp ứng từng nhu cầu quản trị tài sản ở mỗi giai đoạn khác nhau. Khách hàng có thể tiếp cận nhiều giải pháp từ tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, Super Sinh lời cho đến các cơ hội đầu tư, giúp xây dựng danh mục tài sản cân bằng và linh hoạt theo mục tiêu cá nhân.

Cơ hội đầu tư trái phiếu tại VPBank Diamond được cung cấp thông qua VPBankS

Trong hệ sinh thái đó, trái phiếu là một lựa chọn dành cho khách hàng có nhu cầu đa dạng hóa danh mục. Các cơ hội đầu tư trái phiếu ở VPBank Diamond được cung cấp thông qua VPBankS, đơn vị sở hữu năng lực tư vấn và phân phối trên thị trường. Sau hơn 3 năm hoạt động, VPBankS đã tham gia nhiều thương vụ tư vấn phát hành trái phiếu quy mô lớn, với tổng giá trị lên tới 14.500 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025. VPBankS cũng đặt mục tiêu chiếm 18,5% thị phần trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng, giữ vị trí top 2 toàn thị trường tính đến năm 2030.

VPBank Diamond không tiếp cận khách hàng theo hướng giới thiệu sản phẩm đơn lẻ. Thay vào đó, mỗi khách hàng được đồng hành bởi đội ngũ chuyên gia (RM) giàu kinh nghiệm, hỗ trợ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và cung cấp thông tin về những sản phẩm phù hợp với nhu cầu tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro và kế hoạch tích lũy tài sản dài hạn. Sau khi lựa chọn được sản phẩm, các chuyên gia đầu tư của VPBankS sẽ tư vấn định hướng đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng cá nhân, giúp khách hàng đưa ra quyết định đúng đắn.

VPBank Diamond hướng tới vai trò người đồng hành lâu dài cùng khách hàng ưu tiên.

Đại diện VPBank chia sẻ: “Với khách hàng ưu tiên, điều quan trọng không phải là lựa chọn sản phẩm nào có mức sinh lời cao nhất mà là xây dựng danh mục phù hợp với mục tiêu tài chính dài hạn. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong việc tiếp cận nguồn thông tin về các sản phẩm đầu tư phù hợp, thay vì chỉ tập trung vào một chỉ số lợi suất” .

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin thông qua đội ngũ tư vấn hoặc thực hiện trực tiếp trên nền tảng VPBank NEO, đồng thời tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ tài chính được thiết kế chuyên biệt cho phân khúc khách hàng ưu tiên.

Không chỉ dừng lại ở các giải pháp đầu tư, VPBank Diamond còn mang đến nhiều đặc quyền theo quy mô tài sản và phân hạng khách hàng như phòng chờ sân bay cao cấp, ưu đãi lãi suất tiền gửi, hạn mức thẻ tín dụng cao cùng các trải nghiệm thuộc chương trình Phong vị thượng lưu.

Có thể thấy, VPBank Diamond đang hướng tới vai trò người đồng hành lâu dài, giúp khách hàng tiếp cận đa dạng giải pháp đầu tư, xây dựng danh mục cân bằng và phát triển tài sản một cách bền vững qua từng giai đoạn của cuộc sống./.