Nhà riêng TP.Hồ Chí Minh ghi nhận nhu cầu tập trung ở phân khúc dưới 5 tỷ đồng

Tại sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2026 diễn ra ngày 14/10, các chuyên gia Batdongsan.com.vn cho biết, thị trường nhà riêng tại TP. Hồ Chí Minh cũ đang xuất hiện sự lệch pha cung - cầu rõ nét giữa các phân khúc giá.

Cụ thể, nhà riêng dưới 5 tỷ đồng chiếm 37% tổng mức độ quan tâm nhưng chỉ chiếm 22% lượng tin đăng. Ngược lại, phân khúc từ 5–10 tỷ đồng chiếm 59% lượng tin đăng, trong khi tỷ trọng quan tâm chỉ đạt 45%. Dữ liệu cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm có mức giá vừa phải vẫn lớn, trong khi nguồn hàng được chào bán tập trung nhiều hơn ở phân khúc giá cao.

Mặt bằng giá rao bán nhà riêng tại TP. Hồ Chí Minh nhìn chung ổn định nhưng có sự phân hóa giữa các khu vực, với Bình Thạnh, Thủ Đức và Gò Vấp là 3 địa bàn dẫn đầu về mức độ quan tâm. Trong quý III/2026, giá rao bán nhà riêng tại Bình Thạnh tăng 1%, lên 151 triệu đồng/m²; Thủ Đức tăng 2%, đạt 93 triệu đồng/m² và Gò Vấp tăng 1%, đạt 123 triệu đồng/m². Ngược lại, Tân Bình và Bình Tân cùng ghi nhận mức giảm nhẹ 1% so với quý trước.

Tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối thị trường khi 35% môi giới cho biết khách hàng đang trì hoãn giao dịch để quan sát thêm; 24% ghi nhận người mua tiếp tục chờ giá giảm và 22% cho biết khách hàng cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Chỉ 19% ghi nhận người mua sẵn sàng chốt nhanh khi tìm được sản phẩm phù hợp.

Về triển vọng phục hồi giao dịch, 41% môi giới kỳ vọng việc hoàn thiện và đưa các công trình hạ tầng trọng điểm vào sử dụng sẽ hỗ trợ thị trường. Bên cạnh đó, 34% đề cập khả năng giảm lãi suất vay và 30% kỳ vọng vào việc công bố quy hoạch chi tiết.

Trong bối cảnh người mua vẫn thận trọng, giá rao bán diễn biến khác nhau giữa các khu vực, triển vọng giao dịch thời gian tới được kỳ vọng phụ thuộc vào tiến độ triển khai hạ tầng, diễn biến lãi suất vay và việc công bố thông tin quy hoạch./.