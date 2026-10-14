Bất động sản

Nhà riêng TP.Hồ Chí Minh ghi nhận nhu cầu tập trung ở phân khúc dưới 5 tỷ đồng

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
16:34 | 14/10/2026
Nhà riêng dưới 5 tỷ đồng chiếm 37% mức độ quan tâm tại TP. Hồ Chí Minh cũ nhưng chỉ chiếm 22% lượng tin đăng chào bán trong quý 3/2026, cho thấy sự chênh lệch giữa nhu cầu tìm kiếm và nguồn hàng trên thị trường.
aa

Tại sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2026 diễn ra ngày 14/10, các chuyên gia Batdongsan.com.vn cho biết, thị trường nhà riêng tại TP. Hồ Chí Minh cũ đang xuất hiện sự lệch pha cung - cầu rõ nét giữa các phân khúc giá.

Cụ thể, nhà riêng dưới 5 tỷ đồng chiếm 37% tổng mức độ quan tâm nhưng chỉ chiếm 22% lượng tin đăng. Ngược lại, phân khúc từ 5–10 tỷ đồng chiếm 59% lượng tin đăng, trong khi tỷ trọng quan tâm chỉ đạt 45%. Dữ liệu cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm có mức giá vừa phải vẫn lớn, trong khi nguồn hàng được chào bán tập trung nhiều hơn ở phân khúc giá cao.

Mặt bằng giá rao bán nhà riêng tại TP. Hồ Chí Minh nhìn chung ổn định nhưng có sự phân hóa giữa các khu vực, với Bình Thạnh, Thủ Đức và Gò Vấp là 3 địa bàn dẫn đầu về mức độ quan tâm. Trong quý III/2026, giá rao bán nhà riêng tại Bình Thạnh tăng 1%, lên 151 triệu đồng/m²; Thủ Đức tăng 2%, đạt 93 triệu đồng/m² và Gò Vấp tăng 1%, đạt 123 triệu đồng/m². Ngược lại, Tân Bình và Bình Tân cùng ghi nhận mức giảm nhẹ 1% so với quý trước.

Tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối thị trường khi 35% môi giới cho biết khách hàng đang trì hoãn giao dịch để quan sát thêm; 24% ghi nhận người mua tiếp tục chờ giá giảm và 22% cho biết khách hàng cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Chỉ 19% ghi nhận người mua sẵn sàng chốt nhanh khi tìm được sản phẩm phù hợp.

Về triển vọng phục hồi giao dịch, 41% môi giới kỳ vọng việc hoàn thiện và đưa các công trình hạ tầng trọng điểm vào sử dụng sẽ hỗ trợ thị trường. Bên cạnh đó, 34% đề cập khả năng giảm lãi suất vay và 30% kỳ vọng vào việc công bố quy hoạch chi tiết.

Trong bối cảnh người mua vẫn thận trọng, giá rao bán diễn biến khác nhau giữa các khu vực, triển vọng giao dịch thời gian tới được kỳ vọng phụ thuộc vào tiến độ triển khai hạ tầng, diễn biến lãi suất vay và việc công bố thông tin quy hoạch./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Nhà riêng TP. Hồ Chí Minh bất động sản TP. Hồ Chí Minh thị trường nhà riêng

Bài liên quan

Giá nhà neo cao, hạ tầng định hình lại thị trường căn hộ TP. Hồ Chí Minh

Giá nhà neo cao, hạ tầng định hình lại thị trường căn hộ TP. Hồ Chí Minh

Động lực phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam

Động lực phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam

Thị trường căn hộ phân hóa, nhà ở vừa túi tiền tiếp tục thiếu hụt

Thị trường căn hộ phân hóa, nhà ở vừa túi tiền tiếp tục thiếu hụt

Dành cho bạn

Thị trường carbon tạo nguồn thu tỷ USD, doanh nghiệp có thêm lợi thế vay vốn ngân hàng

Thị trường carbon tạo nguồn thu tỷ USD, doanh nghiệp có thêm lợi thế vay vốn ngân hàng

Thị trường bất động sản quý III/2026: Giá hạ nhiệt, chung cư tiếp tục dẫn dắt nhu cầu

Thị trường bất động sản quý III/2026: Giá hạ nhiệt, chung cư tiếp tục dẫn dắt nhu cầu

Hà Nội yêu cầu gắn thu hồi đất với đào tạo nghề, tạo việc làm

Hà Nội yêu cầu gắn thu hồi đất với đào tạo nghề, tạo việc làm

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc thống nhất dữ liệu vận hành cửa khẩu thông minh

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc thống nhất dữ liệu vận hành cửa khẩu thông minh

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm trong kinh doanh xổ số, bổ sung hành vi rửa tiền

Xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm trong kinh doanh xổ số, bổ sung hành vi rửa tiền

Đọc thêm

Bất động sản công nghệ cao mở ra cuộc đua mới giữa các địa phương

Bất động sản công nghệ cao mở ra cuộc đua mới giữa các địa phương

(TBTCO) - Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và sản xuất công nghệ cao đang mở ra những hướng đi khác nhau cho thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Chia sẻ với PV Báo Tài chính - Đầu tư, ông John Campbell - Giám đốc phận Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam cho rằng, mỗi nhóm dự án có yêu cầu riêng về địa điểm, trong khi lợi thế của từng địa phương cần được đánh giá dựa trên năng lực hạ tầng và khả năng triển khai thực tế.
Đón dòng vốn AI, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng

Đón dòng vốn AI, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng

(TBTCO) - Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển kinh tế AI tương đương khoảng 6% GDP, hướng tới trở thành trung tâm AI của ASEAN và châu Á. Tuy nhiên, để đón dòng vốn công nghệ, lợi thế về vị trí, chi phí và quỹ đất cần đi cùng năng lực cung cấp điện, hạ tầng kết nối và phát triển công nghệ trong nước.
Bất động sản khu công nghiệp: Nâng sức cạnh tranh từ năng lực vận hành

Bất động sản khu công nghiệp: Nâng sức cạnh tranh từ năng lực vận hành

(TBTCO) - Tiêu chí lựa chọn khu công nghiệp đang thay đổi khi doanh nghiệp ngày càng chú trọng mức độ sẵn sàng của hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ và khả năng mở rộng sản xuất. Theo Savills Việt Nam, năng lực vận hành và giải pháp phát triển bền vững sẽ có vai trò lớn hơn trong thu hút nhà đầu tư.
Nỗ lực lấp “khoảng hở” tiến độ tại các dự án liên kết vùng

Nỗ lực lấp “khoảng hở” tiến độ tại các dự án liên kết vùng

(TBTCO) - Hai dự án liên kết vùng tại Khánh Hoà và Đà Nẵng có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng đang trong thời hạn về đích trong năm 2027. Nhưng dù chỉ còn khoảng 14 tháng, cả hai dự án đang có những khoảng hở tiến độ cần lấp đầy để giữ nhịp thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác.
Chính sách thực thi hiệu quả, doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh

Chính sách thực thi hiệu quả, doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh

Doanh nghiệp cần thủ tục nhanh gọn, quy định nhất quán và môi trường kinh doanh dễ dự báo. Tại Diễn đàn chiều 11/10, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ đột phá thể chế sang đột phá thực thi, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh.
Hà Nội khánh thành, khởi công 96 công trình, dự án dịp 10/10

Hà Nội khánh thành, khởi công 96 công trình, dự án dịp 10/10

(TBTCO) - Chiều 9/10, UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Riêng dịp 10/10, Hà Nội tổ chức khánh thành và khởi công 96 công trình, trong đó có 18 dự án tiêu biểu.
Nhu cầu thuê đất khu công nghiệp phục hồi, song triển vọng lợi nhuận dự báo phân hóa

Nhu cầu thuê đất khu công nghiệp phục hồi, song triển vọng lợi nhuận dự báo phân hóa

(TBTCO) - Nhu cầu thuê đất cải thiện và nguồn cung mới dự kiến được bổ sung đang hỗ trợ triển vọng tăng trưởng của bất động sản khu công nghiệp. Tuy nhiên, theo SSI Research, chi phí đầu tư gia tăng và sự thận trọng của khách thuê có thể ảnh hưởng đến tiến độ ghi nhận doanh thu, lợi nhuận của các chủ đầu tư.
Lên phương án nâng đời tuyến cửa ngõ huyết mạch Hà Nội - Bắc Giang

Lên phương án nâng đời tuyến cửa ngõ huyết mạch Hà Nội - Bắc Giang

(TBTCO) - Công tác chuẩn bị đầu tư đang được đẩy nhanh nhằm sớm cụ thể hóa phương án nâng cấp Quốc lộ 1, đoạn Hà Nội - Bắc Giang, cửa ngõ phía Nam quan trọng của Thủ đô và cũng là phân đoạn quan trọng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh thu 9 tháng của Thế Giới Di Động tăng 30%, đạt gần 148.000 tỷ đồng

Doanh thu 9 tháng của Thế Giới Di Động tăng 30%, đạt gần 148.000 tỷ đồng

Mekophar, Geleximco và Đầu tư Quang Thuận bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Mekophar, Geleximco và Đầu tư Quang Thuận bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Từ tích lũy đến quản trị tài sản: Cần đa dạng hóa danh mục đầu tư

Từ tích lũy đến quản trị tài sản: Cần đa dạng hóa danh mục đầu tư

Chứng khoán ngày 14/10: VN-Index lùi sát mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán ngày 14/10: VN-Index lùi sát mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Doanh thu giảm hơn 31%, Thép tấm lá Thống Nhất vẫn báo lãi gần 10 tỷ đồng

Doanh thu giảm hơn 31%, Thép tấm lá Thống Nhất vẫn báo lãi gần 10 tỷ đồng

Tập đoàn Stavian trao đổi với chuyên gia RAND về phát triển hạ tầng siêu trí tuệ và hợp tác công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Tập đoàn Stavian trao đổi với chuyên gia RAND về phát triển hạ tầng siêu trí tuệ và hợp tác công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Eximbank được Citibank trao giải STP Award 2025, ghi nhận chất lượng thanh toán quốc tế

Eximbank được Citibank trao giải STP Award 2025, ghi nhận chất lượng thanh toán quốc tế

HDBank dành 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãi suất chỉ từ 7,8%/năm đến hết quý I/2027

HDBank dành 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãi suất chỉ từ 7,8%/năm đến hết quý I/2027

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Năm 2027: Phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô

Năm 2027: Phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô