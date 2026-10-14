Bất động sản

Tập đoàn Stavian trao đổi với chuyên gia RAND về phát triển hạ tầng siêu trí tuệ và hợp tác công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ

16:39 | 14/10/2026
(TBTCO) - Hà Nội, ngày 14/10/2026 – Tập đoàn Stavian đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Tập đoàn RAND (Hoa Kỳ) trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu về quan hệ đối tác quốc tế trong lĩnh vực siêu trí tuệ (Super Intelligence - SI). Buổi làm việc tập trung trao đổi về vai trò của hạ tầng số, từ cáp quang biển quốc tế đến trung tâm dữ liệu siêu trí tuệ trong việc thúc đẩy hợp tác công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ và khu vực.
aa

Đoàn công tác của RAND có sự tham dự của TS. Jared Mondschein, Giáo sư Phân tích chính sách thuộc Trường Chính sách công RAND. Chuyến công tác tại Việt Nam diễn ra từ ngày 13 đến 16/10/2026, với sự kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhằm trao đổi với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam.

Tập đoàn Stavian trao đổi với chuyên gia RAND về phát triển hạ tầng siêu trí tuệ và hợp tác công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ
Đại diện Tập đoàn Stavian và đoàn chuyên gia RAND trao đổi về phát triển hạ tầng SI và cơ hội hợp tác công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Chương trình nghiên cứu của RAND hướng tới xây dựng khung hợp tác SI cùng có lợi giữa Hoa Kỳ và các quốc gia đối tác, dựa trên lợi ích quốc gia của các bên và hài hòa giữa yêu cầu an ninh với lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, buổi làm việc là dịp để Tập đoàn Stavian chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình phát triển các dự án hạ tầng số, qua đó trao đổi về những điều kiện cần thiết để thúc đẩy đầu tư, kết nối công nghệ, phát triển hệ sinh thái SI tại Việt Nam, và tăng cường cơ hội hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Stavian nhấn mạnh vai trò nền tảng của hạ tầng số đối với sự phát triển của siêu trí tuệ, bao gồm kết nối quốc tế dung lượng lớn, năng lượng sạch ổn định và trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế. Đây cũng là định hướng mà Tập đoàn đang từng bước hiện thực hoá thông qua Công ty Cổ phần Hạ tầng Công nghệ cao Stavian (Stavian Hightech), với hai dự án trọng điểm:

Khu Công nghệ số Stavian (Stavian Digital Park): Dự án dự kiến phát triển tại TP. Hồ Chí Minh trên quy mô khoảng 300 ha, hướng tới hình thành khu công nghệ số tập trung theo mô hình trung lập, đáp ứng yêu cầu của các nhà cung cấp điện toán đám mây siêu quy mô (hyperscale) và các trung tâm dữ liệu SI. Giai đoạn 1 đặt mục tiêu công suất điện 300 MW vào năm 2030, tích hợp điện mặt trời tại chỗ và năng lượng tái tạo, kết nối băng thông quốc tế lên tới 200 Tb/s.

Hệ thống cáp quang biển mới: tuyến cáp mở kết nối Việt Nam với Malaysia, Singapore và Thái Lan, góp phần tăng cường năng lực kết nối quốc tế và an toàn hạ tầng số quốc gia.

Hai dự án có tính bổ trợ lẫn nhau, kết nối năng lực truyền dẫn dữ liệu quốc tế với hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán SI. Qua đó, Tập đoàn Stavian hướng tới xây dựng nền tảng hạ tầng số đồng bộ, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam.

Đáng chú ý, ngày 23/9/2026 tại Singapore, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đã ký thoả thuận tài trợ nghiên cứu khả thi cho dự án Stavian Digital Park. Nghiên cứu do Cushman & Wakefield chủ trì, với sự tham gia của APTelecom với vai trò nhà thầu phụ về viễn thông, nhằm đánh giá toàn diện từ nhu cầu thị trường, hạ tầng năng lượng, viễn thông đến khả năng tài chính và phát triển bền vững của dự án. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển Stavian Digital Park, đồng thời thể hiện tiềm năng hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan, đối tác Hoa Kỳ trong lĩnh vực hạ tầng SI. Từ quá trình chuẩn bị đầu tư và phát triển dự án, Tập đoàn Stavian đã chia sẻ với đoàn chuyên gia RAND những yêu cầu thực tiễn trong hợp tác phát triển hạ tầng SI giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là về huy động nguồn lực, tiếp cận công nghệ và xây dựng hạ tầng số theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Tập đoàn Stavian và đoàn chuyên gia RAND cũng trao đổi về những cơ hội tăng cường kết nối số, phát triển hạ tầng SI xanh và thúc đẩy hợp tác công nghệ trong khu vực, trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà của APEC 2027.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Anh Dũng - Tổng Giám đốc CTCP Hạ tầng Công nghệ cao Stavian, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của siêu trí tuệ bắt đầu từ nền tảng hạ tầng: kết nối, năng lượng và năng lực tính toán. Bám sát tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Tập đoàn Stavian xác định phát triển hạ tầng số là một trong những trọng tâm đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao. Thông qua dự án Stavian Digital Park và hệ thống cáp quang biển công nghệ và thế hệ mới, chúng tôi mong muốn phát huy vai trò của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong xây dựng hạ tầng số đạt chuẩn quốc tế, đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm số của khu vực, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ”.

Tập đoàn Stavian trao đổi với chuyên gia RAND về phát triển hạ tầng siêu trí tuệ và hợp tác công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ
TS. Jared Mondschein (thứ ba từ phải sang) cùng đại diện Tập đoàn Stavian tại buổi làm việc

Thông qua buổi làm việc với đoàn chuyên gia RAND, Tập đoàn Stavian tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hạ tầng số theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời chủ động mở rộng kết nối với các tổ chức nghiên cứu và đối tác công nghệ toàn cầu. Với nền tảng từ các dự án đang triển khai, Tập đoàn Stavian hướng tới đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển hệ sinh thái SI và nâng cao năng lực hạ tầng số của Việt Nam.

Về Tập đoàn RAND

RAND Corporation là tổ chức nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận, phi đảng phái của Hoa Kỳ, có trụ sở tại Santa Monica (California). RAND có văn phòng tại Washington D.C., Pittsburgh, Boston, Cambridge (Anh), Brussels (Bỉ), The Hague (Hà Lan) và Canberra (Úc).

Website: www.rand.org

Về Tập đoàn Stavian

Được thành lập năm 2009, Tập đoàn Stavian là tập đoàn hàng đầu về hạ tầng với 4 trụ cột: Công nghiệp, Công nghệ, Năng lượng và Thương mại. Tập đoàn Stavian hiện sở hữu hơn 30 chi nhánh quốc tế, hơn 40 trung tâm logistics, hơn 5 khu công nghiệp & khu công nghệ số, hơn 10 trung tâm cung cấp khí (LNG, LPG, CNG), với mạng lưới hơn 20.000 đối tác & khách hàng tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Công ty Cổ phần Hạ tầng Công nghệ cao Stavian (Stavian Hightech) là đơn vị thành viên, đầu tư và phát triển hạ tầng số trọng yếu: cáp quang biển quốc tế, truyền dẫn, trung tâm dữ liệu và hạ tầng năng lượng phục vụ chuyển đổi số.
Thu Hằng
Từ khóa:
Tập đoàn Stavian chuyên gia RAND phát triển hạ tầng siêu trí tuệ hợp tác công nghệ

Bài liên quan

Hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

Hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

Quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển theo chiều sâu chiến lược

Quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển theo chiều sâu chiến lược

Siba Group và Phenikaa-X hợp tác phát triển giải pháp công nghệ cao

Siba Group và Phenikaa-X hợp tác phát triển giải pháp công nghệ cao

Dành cho bạn

Thị trường carbon tạo nguồn thu tỷ USD, doanh nghiệp có thêm lợi thế vay vốn ngân hàng

Thị trường carbon tạo nguồn thu tỷ USD, doanh nghiệp có thêm lợi thế vay vốn ngân hàng

Nhà riêng TP.Hồ Chí Minh ghi nhận nhu cầu tập trung ở phân khúc dưới 5 tỷ đồng

Nhà riêng TP.Hồ Chí Minh ghi nhận nhu cầu tập trung ở phân khúc dưới 5 tỷ đồng

Thị trường bất động sản quý III/2026: Giá hạ nhiệt, chung cư tiếp tục dẫn dắt nhu cầu

Thị trường bất động sản quý III/2026: Giá hạ nhiệt, chung cư tiếp tục dẫn dắt nhu cầu

Hà Nội yêu cầu gắn thu hồi đất với đào tạo nghề, tạo việc làm

Hà Nội yêu cầu gắn thu hồi đất với đào tạo nghề, tạo việc làm

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc thống nhất dữ liệu vận hành cửa khẩu thông minh

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc thống nhất dữ liệu vận hành cửa khẩu thông minh

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng vốn

Đọc thêm

Giá nhà neo cao, hạ tầng định hình lại thị trường căn hộ TP. Hồ Chí Minh

Giá nhà neo cao, hạ tầng định hình lại thị trường căn hộ TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Nguồn cung căn hộ TP. Hồ Chí Minh đang dần cải thiện, nhưng giá bán cao và sức mua chững lại khiến thị trường phục hồi không đồng đều. Khi căn hộ vừa túi tiền ngày càng khan hiếm, hạ tầng và khả năng kết nối đang trở thành yếu tố quan trọng, tạo ra sự phân hóa giữa các khu vực và dự án.
Động lực phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam

Động lực phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam

(TBTCO) - Đối với TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước - biển không chỉ là không gian phát triển mà đang trở thành một trong những trụ cột chiến lược để mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế quốc gia trong mạng lưới thương mại toàn cầu.
Bất động sản công nghệ cao mở ra cuộc đua mới giữa các địa phương

Bất động sản công nghệ cao mở ra cuộc đua mới giữa các địa phương

(TBTCO) - Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và sản xuất công nghệ cao đang mở ra những hướng đi khác nhau cho thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Chia sẻ với PV Báo Tài chính - Đầu tư, ông John Campbell - Giám đốc phận Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam cho rằng, mỗi nhóm dự án có yêu cầu riêng về địa điểm, trong khi lợi thế của từng địa phương cần được đánh giá dựa trên năng lực hạ tầng và khả năng triển khai thực tế.
Đón dòng vốn AI, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng

Đón dòng vốn AI, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng

(TBTCO) - Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển kinh tế AI tương đương khoảng 6% GDP, hướng tới trở thành trung tâm AI của ASEAN và châu Á. Tuy nhiên, để đón dòng vốn công nghệ, lợi thế về vị trí, chi phí và quỹ đất cần đi cùng năng lực cung cấp điện, hạ tầng kết nối và phát triển công nghệ trong nước.
Thị trường căn hộ phân hóa, nhà ở vừa túi tiền tiếp tục thiếu hụt

Thị trường căn hộ phân hóa, nhà ở vừa túi tiền tiếp tục thiếu hụt

(TBTCO) - Trong 9 tháng đầu năm 2026, thị trường bất động sản tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì sức hút đầu tư, song giá bán sơ cấp neo cao, tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới suy giảm và nguồn cung tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp, hạng sang. Theo Avison Young Việt Nam, tình trạng này cho thấy sự phân hóa giữa cơ cấu nguồn cung và nhu cầu thực tế của thị trường.
Bất động sản khu công nghiệp: Nâng sức cạnh tranh từ năng lực vận hành

Bất động sản khu công nghiệp: Nâng sức cạnh tranh từ năng lực vận hành

(TBTCO) - Tiêu chí lựa chọn khu công nghiệp đang thay đổi khi doanh nghiệp ngày càng chú trọng mức độ sẵn sàng của hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ và khả năng mở rộng sản xuất. Theo Savills Việt Nam, năng lực vận hành và giải pháp phát triển bền vững sẽ có vai trò lớn hơn trong thu hút nhà đầu tư.
Nỗ lực lấp “khoảng hở” tiến độ tại các dự án liên kết vùng

Nỗ lực lấp “khoảng hở” tiến độ tại các dự án liên kết vùng

(TBTCO) - Hai dự án liên kết vùng tại Khánh Hoà và Đà Nẵng có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng đang trong thời hạn về đích trong năm 2027. Nhưng dù chỉ còn khoảng 14 tháng, cả hai dự án đang có những khoảng hở tiến độ cần lấp đầy để giữ nhịp thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác.
Chính sách thực thi hiệu quả, doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh

Chính sách thực thi hiệu quả, doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh

Doanh nghiệp cần thủ tục nhanh gọn, quy định nhất quán và môi trường kinh doanh dễ dự báo. Tại Diễn đàn chiều 11/10, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ đột phá thể chế sang đột phá thực thi, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh thu 9 tháng của Thế Giới Di Động tăng 30%, đạt gần 148.000 tỷ đồng

Doanh thu 9 tháng của Thế Giới Di Động tăng 30%, đạt gần 148.000 tỷ đồng

Mekophar, Geleximco và Đầu tư Quang Thuận bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Mekophar, Geleximco và Đầu tư Quang Thuận bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Từ tích lũy đến quản trị tài sản: Cần đa dạng hóa danh mục đầu tư

Từ tích lũy đến quản trị tài sản: Cần đa dạng hóa danh mục đầu tư

Chứng khoán ngày 14/10: VN-Index lùi sát mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán ngày 14/10: VN-Index lùi sát mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Doanh thu giảm hơn 31%, Thép tấm lá Thống Nhất vẫn báo lãi gần 10 tỷ đồng

Doanh thu giảm hơn 31%, Thép tấm lá Thống Nhất vẫn báo lãi gần 10 tỷ đồng

Tập đoàn Stavian trao đổi với chuyên gia RAND về phát triển hạ tầng siêu trí tuệ và hợp tác công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Tập đoàn Stavian trao đổi với chuyên gia RAND về phát triển hạ tầng siêu trí tuệ và hợp tác công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Eximbank được Citibank trao giải STP Award 2025, ghi nhận chất lượng thanh toán quốc tế

Eximbank được Citibank trao giải STP Award 2025, ghi nhận chất lượng thanh toán quốc tế

HDBank dành 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãi suất chỉ từ 7,8%/năm đến hết quý I/2027

HDBank dành 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãi suất chỉ từ 7,8%/năm đến hết quý I/2027

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Chuẩn bị lập Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Ngày 14/10: Giá heo hơi tại miền Bắc đồng loạt tăng

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Vinh danh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Năm 2027: Phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô

Năm 2027: Phấn đấu tăng trưởng 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô