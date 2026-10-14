Hợp tác chiến lược bảo hiểm PVI – SAVICO: Nâng tầm trải nghiệm khách hàng, cộng hưởng sức mạnh kinh doanh

Ở lĩnh vực ô tô, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng không kết thúc khi chiếc xe được bàn giao. Trong suốt vòng đời sở hữu và sử dụng phương tiện, khách hàng luôn cần sự đồng hành chặt chẽ trong việc bảo dưỡng, sửa chữa và xử lý rủi ro. Đối với người sở hữu xe, giá trị thực sự của bảo hiểm không chỉ nằm trên giấy tờ mà được chứng minh rõ nhất vào thời điểm phương tiện gặp sự cố. Bên cạnh khoản bồi thường đúng trách nhiệm cam kết, việc được hướng dẫn kịp thời, tiếp cận thủ tục thuận tiện và sớm đưa xe trở lại vận hành an toàn mang ý nghĩa đặc biệt thiết thực. Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Bảo hiểm PVI và SAVICO chính là lời giải toàn diện cho bài toán này.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Nền tảng vững chắc từ hai thương hiệu dẫn đầu

Sự hợp tác được xây dựng trên nền tảng tiềm lực tài chính, quy mô mạng lưới và uy tín vượt trội của cả hai doanh nghiệp đầu ngành.

Về phía Bảo hiểm PVI - Doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế số 1 Việt Nam về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm PVI đạt doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu 30.000 tỷ đồng trong năm 2026. Bảo hiểm PVI hiện sở hữu vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng và duy trì xếp hạng năng lực tài chính ở mức A- (Xuất sắc) từ tổ chức quốc tế AM Best với triển vọng ổn định trong bốn năm liên tiếp (2023 – 2026). Hiện doanh nghiệp sở hữu mạng lưới lên tới 49 đơn vị thành viên và Trung tâm chăm sóc khách hàng phủ sóng khắp toàn quốc.

Về phía SAVICO - Là nhà phân phối và cung cấp dịch vụ ô tô đa thương hiệu lớn nhất Việt Nam, SAVICO đang quản lý hệ thống đại lý chính hãng của hàng loạt tên tuổi lớn như Toyota, Ford, Volvo, Mitsubishi, Hyundai, Honda... cùng nhiều dòng xe thương mại. Với mạng lưới hiện diện rộng khắp tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM, Cần Thơ và nhiều tỉnh thành trọng điểm, SAVICO tiếp cận đa dạng phân khúc từ khách hàng cá nhân, hộ gia đình đến các doanh nghiệp vận hành đội xe.

Năng lực chi trả vững mạnh, nghiệp vụ giám định chuyên nghiệp từ Bảo hiểm PVI kết hợp với mạng lưới phân phối rộng khắp và tay nghề kỹ thuật vượt trội từ SAVICO tạo thành một “điểm tựa” vững chắc, bảo vệ khách hàng xuyên suốt hành trình sử dụng phương tiện.

Tối ưu hóa quyền lợi: Xóa bỏ tình trạng khách hàng làm “cầu nối” vất vả

Đặt trải nghiệm và quyền lợi thiết thực của người sử dụng ô tô làm trung tâm, hợp tác chiến lược giữa Bảo hiểm PVI và SAVICO tạo ra quy trình phục vụ liền mạch từ khâu mua xe đến khi phát sinh sự cố.

Việc tích hợp tư vấn bảo hiểm trực tiếp vào quy trình bán xe giúp khách hàng chủ động đánh giá quyền lợi và cân đối tài chính ngay tại showroom. Bên cạnh mức phí, các nội dung về phạm vi bảo hiểm, điều khoản loại trừ, điều kiện sửa chữa chính hãng và mức miễn thường, phần chi phí chủ xe tự chi trả đều được giải thích rõ ràng. Sản phẩm được thiết kế sát với nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng.

Cụ thể, người mua xe lần đầu được hướng dẫn tận tình về phạm vi bảo hiểm và từng bước yêu cầu trợ giúp khi xảy ra va chạm, sự cố. Với khách hàng sử dụng xe lâu năm, trọng tâm là tối ưu điều kiện sửa chữa, chất lượng phụ tùng thay thế chính hãng và tiến độ phục vụ nhanh chóng. Đối với doanh nghiệp vận hành đội xe thương mại, giải pháp tập trung giải quyết bài toán kiểm soát rủi ro tài chính, giảm thiểu tối đa thời gian xe ngừng hoạt động để duy trì tính liên tục trong kinh doanh.

Bước đột phá cốt lõi của hợp tác là quy trình bồi thường được tự động hóa và liên thông dữ liệu. Khi phát sinh tổn thất bất ngờ, sự minh bạch về hồ sơ, thủ tục và hạng mục bồi thường giúp chủ xe giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý. Thông qua cơ chế phối hợp trực tiếp và ứng dụng công nghệ thông tin, Bảo hiểm PVI và cơ sở sửa chữa của SAVICO sẽ tự động trao đổi dữ liệu, xác định thiệt hại và thống nhất phương án khắc phục.

Quy trình này xóa bỏ hoàn toàn tình trạng khách hàng phải làm “cầu nối” liên lạc giữa doanh nghiệp bảo hiểm và gara, đồng thời rút ngắn tối đa thời gian phê duyệt bồi thường để phương tiện sớm trở lại hoạt động.

Khả năng hỗ trợ sự cố xuyên suốt trên toàn quốc, mọi lúc, mọi nơi cũng là một điểm nhấn của hợp tác. Sự kết hợp giữa 49 đơn vị thành viên của Bảo hiểm PVI và hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ của SAVICO từ Bắc đến Nam mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các chủ xe thường xuyên di chuyển đường dài. Dù sự cố xảy ra ngoài nơi mua xe hay địa bàn cư trú, các đơn vị của hai bên tại địa phương vẫn lập tức phối hợp hướng dẫn, giám định và sửa chữa kịp thời.

Cộng hưởng thế mạnh, kiến tạo giá trị kinh doanh bền vững

Không chỉ mang lại lợi ích cho chủ xe, đối với hệ thống showroom, đại lý và gara của SAVICO, việc đồng hành cùng một đối tác có tiềm lực tài chính hàng đầu như Bảo hiểm PVI là “chìa khóa” để mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và phát triển kinh doanh bền vững.

Sự phối hợp đồng bộ từ khâu bán hàng đến dịch vụ hậu mãi (giám định, sửa chữa, bồi thường) giúp các đại lý và xưởng dịch vụ duy trì mối quan hệ gắn kết lâu dài với khách hàng sau khi bàn giao xe, gia tăng tỷ lệ khách hàng quay lại bảo dưỡng, sửa chữa chính hãng và tạo dựng nguồn doanh thu ổn định. Đồng thời, định hướng đẩy mạnh số hóa trong quản lý chất lượng dịch vụ và liên thông dữ liệu nghiệp vụ giữa hai bên sẽ giúp chuẩn hóa quy trình, tăng tính minh bạch và tối ưu hóa hiệu suất vận hành cho toàn hệ thống gara.

Có thể khẳng định, giá trị lâu dài của cú bắt tay chiến lược giữa Bảo hiểm PVI và SAVICO không chỉ nằm ở việc cộng hưởng tiềm lực tài chính, chuyên môn bảo hiểm và mạng lưới dịch vụ ô tô đầu ngành, mà cao hơn cả là khả năng chuyển hóa những lợi thế đó thành sự thuận tiện tối đa cho khách hàng và động lực tăng trưởng bền vững cho các đối tác trên toàn quốc./.