Thị trường bán lẻ TP. Hồ Chí Minh giữ sức hút, giá thuê ngoài trung tâm tăng 8%

Thị trường bán lẻ TP. Hồ Chí Minh trong quý III/2026 không ghi nhận thêm nguồn cung mới gia nhập thị trường. Dữ liệu từ CBRE cho thấy, giá chào thuê trung bình tại khu vực trung tâm đạt 288,6 USD/m²/tháng, không thay đổi so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ mặt bằng trống giảm 0,2 điểm phần trăm so với quý II, xuống còn 2,85%, cho thấy nhu cầu thuê tại các vị trí bán lẻ trung tâm vẫn được duy trì.

Trong quý, thị trường ghi nhận sự mở rộng của nhiều thương hiệu thuộc ngành hàng ăn uống và thời trang như The Matcha Tokyo, Yamazaki, Wilson và Lukfook. Hoạt động này tiếp tục cho thấy sức hút của các vị trí trung tâm đối với những thương hiệu trong nước và quốc tế.

Còn tại khu vực ngoài trung tâm, giá chào thuê trung bình đạt 57,9 USD/m²/tháng, tăng 3,1% so với quý trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng thời điểm, tỷ lệ mặt bằng trống giảm 2 điểm phần trăm theo quý, xuống còn 4,8%.

Đà tăng chủ yếu nhờ sự cải thiện hoạt động kinh doanh tại các dự án bán lẻ hiện hữu, cùng xu hướng các nhãn hàng mở rộng sang những khu dân cư mới và trung tâm thương mại quy mô lớn ngoài khu vực lõi trung tâm.

Nhu cầu thuê mới và mở rộng của các thương hiệu ngành hàng ăn uống, đến từ Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản, góp phần thúc đẩy tỷ lệ lấp đầy. Đáng chú ý, thị trường trong quý III còn ghi nhận BHC Chicken, thương hiệu đến từ Hàn Quốc, mở hai cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nguồn cung mới chưa bổ sung, diễn biến tại khu vực ngoài trung tâm cho thấy các dự án hiện hữu vẫn có khả năng thu hút khách thuê khi đáp ứng được nhu cầu mở rộng địa điểm kinh doanh của các thương hiệu. Tuy nhiên, mức tăng giá thuê và tỷ lệ lấp đầy giữa các khu vực cũng cho thấy thị trường có sự phân hóa, với giá thuê tại trung tâm cao hơn đáng kể so với khu vực ngoài trung tâm.

Tình hình hoạt động bán lẻ TP. Hồ Chí Minh.

Theo CBRE, triển vọng thị trường bán lẻ TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới tiếp tục phụ thuộc vào sức mua và khả năng bổ sung nguồn cung phù hợp. Dự kiến đến cuối năm 2026, thị trường chưa có thêm trung tâm thương mại mới đi vào hoạt động.

Trong giai đoạn 2027-2029, nguồn cung chất lượng cao tại khu vực trung tâm được dự báo vẫn tương đối hạn chế, chủ yếu đến từ các dự án như One Central và Saigon Centre giai đoạn 3. Trong khi đó, khu vực ngoài trung tâm được kỳ vọng bổ sung nguồn cung đáng kể hơn thông qua các dự án cải tạo trung tâm thương mại hiện hữu và sự xuất hiện của những mô hình bán lẻ thế hệ mới.

Bà Thanh Phạm - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn tại TP. Hồ Chí Minh của CBRE, nhận định thị trường trong những năm tới có thể phát triển theo hướng tích hợp với giao thông công cộng và tăng cường kết nối giữa các không gian thương mại.

Theo bà Thanh Phạm, các dự án mới có xu hướng phát triển không gian thương mại ngầm gắn với nhà ga, kết hợp khối đế bán lẻ trong các tổ hợp đa chức năng và hệ thống cầu đi bộ liên thông giữa các tòa nhà. Mô hình này giúp cải thiện khả năng tiếp cận, đồng thời kết nối hoạt động mua sắm, ẩm thực, giải trí và làm việc trong cùng một không gian.

Việc hình thành các cụm bán lẻ tích hợp được kỳ vọng góp phần tăng lưu lượng khách đi bộ và kéo dài thời gian lưu lại của khách hàng. Đây cũng là hướng phát triển có thể tạo thêm sức hút cho các dự án bán lẻ trong bối cảnh thị trường chờ đợi nguồn cung mới trong những năm tới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4% so với cùng kỳ. Ảnh: Lê Toàn.

Ở góc độ tiêu dùng, sức cầu trong nước tiếp tục là yếu tố hỗ trợ thị trường. Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.926 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 7,8%.

Cùng kỳ, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 4,52% so với năm 2025, chủ yếu do chi phí đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh gia tăng từ tháng 3 và việc điều chỉnh giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý.

Trong bối cảnh sức mua tiếp tục tăng nhưng áp lực giá cả vẫn hiện hữu, khả năng thu hút khách thuê của các dự án bán lẻ sẽ phụ thuộc vào sức mua tại từng khu vực, hiệu quả kinh doanh và khả năng đáp ứng nhu cầu của các thương hiệu. Khi nguồn cung mới chưa tăng trong ngắn hạn, việc khai thác hiệu quả mặt bằng hiện hữu tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với thị trường bán lẻ TP. Hồ Chí Minh./.