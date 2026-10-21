TPBank nhận 50 triệu USD vốn dài hạn từ DEG: Tối ưu nguồn vốn quốc tế, thúc đẩy tài chính xanh

Ưu tiên tín dụng xanh cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo thỏa thuận, khoản vay kỳ hạn 5 năm sẽ được TPBank giải ngân có mục tiêu vào hai định hướng chiến lược. Trong đó, 60% giá trị gói tài trợ (tương đương 30 triệu USD) được ưu tiên cấp vốn cho các dự án xanh, giảm phát thải và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. 40% còn lại (tương đương 20 triệu USD) tiếp tục là nguồn lực trợ lực thiết thực cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, với trọng tâm đồng hành cùng các mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành.

Song song với gói tài chính, DEG sẽ đồng hành cùng TPBank triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cấp toàn diện Hệ thống Quản lý rủi ro Môi trường và Xã hội (ESMS). Chương trình hướng tới tăng cường năng lực nhận diện, đánh giá và giám sát rủi ro môi trường - xã hội trong suốt vòng đời khoản cấp tín dụng, bao gồm việc chuẩn hóa chính sách, công cụ phân loại và quy trình thẩm định và giám sát rủi ro môi trường - xã hội trong cấp tín dụng, đồng thời đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ nhân sự, giúp TPBank đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn bền vững khắt khe từ các định chế toàn cầu.

Khẳng định uy tín với các định chế tài chính quốc tế

Giao dịch năm 2026 là khoản đầu tư thứ hai của DEG vào TPBank, tiếp nối thành công từ hợp tác trước đó trong việc hỗ trợ tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ đồng thời mở rộng trọng tâm hợp tác sang lĩnh vực tài chính xanh. Thỏa thuận thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hỗ trợ chuyển dịch xanh tại Việt Nam và nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Việc tiếp tục được tín nhiệm mở rộng hạn mức là minh chứng rõ nét cho năng lực hấp thụ vốn và sức khỏe tài chính minh bạch của ngân hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tài chính trị giá 50 triệu USD giữa TPBank và DEG.

Phát biểu tại sự kiện, bà Monika Beck, thành viên Ban Điều hành của DEG, cho biết: “Việt Nam tiếp tục là thị trường chiến lược đối với DEG. TPBank đã khẳng định vị thế là một đối tác tin cậy nhờ cam kết mạnh mẽ đối với công tác quản trị tốt, chuyển đổi số và tăng trưởng lấy khách hàng làm trọng tâm. Khoản tài trợ trị giá 50 triệu USD ngày hôm nay đánh dấu bước tiến tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Nguồn vốn này sẽ hỗ trợ các lĩnh vực vốn là ưu tiên trọng tâm của cả hai tổ chức. Trong đó, 60% sẽ được phân bổ cho các dự án xanh đủ điều kiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và các mục tiêu về khí hậu của Việt Nam; 40% còn lại sẽ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với sự chú trọng đặc biệt vào các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc điều hành”.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank khẳng định: “Sự đồng hành nhiều năm của DEG không chỉ giúp TPBank gia tăng nguồn vốn USD trung dài hạn, đa dạng hóa cấu trúc vốn quốc tế, mà còn là bảo chứng cho năng lực quản trị minh bạch của ngân hàng. Đây là đòn bẩy chiến lược giúp TPBank khơi thông nguồn tín dụng xanh, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đồng thời từng bước tích hợp sâu các tiêu chuẩn ESG vào thực tiễn để đồng hành cùng mục tiêu Net Zero của quốc gia.”

Trước thỏa thuận này, TPBank từng ghi dấu ấn trên thị trường vốn quốc tế khi huy động thành công khoản vay dài hạn 220 triệu USD từ DFC (Mỹ) và JICA (Nhật Bản), cùng nhiều chương trình hợp tác với ADB, IFC... Việc tiếp tục nhận thêm dòng vốn từ DEG củng cố vững chắc vai trò của TPBank như một cầu nối tin cậy giữa các định chế tài chính quốc tế với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững./.