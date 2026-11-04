Phú Thọ dự kiến có trên 24.200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được giảm thuế 30% thuế thu nhập

Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, ước trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 24.200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ được thụ hưởng chính sách giảm thuế 30% thuế thu nhập.

Công chức Thuế tỉnh Phú Thọ hỗ trợ doanh nghiệp rà soát thụ hưởng chính sách giảm thuế. Ảnh: Văn Học

Trong đó, có 20 nghìn doanh nghiệp và khoảng 4.200 hộ kinh doanh. Số thuế thu nhập doanh nghiệp ước được giảm khoảng trên 100 tỷ đồng/năm và số thuế thu nhập cá nhân được giảm ước khoảng trên 55 tỷ đồng/năm.

Để triển khai chính sách giảm thuế của Quốc hội kịp thời đến với các đối tượng được hưởng, Thuế tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai nghiêm túc chính sách theo tinh thần nhanh chóng, đúng đối tượng, đúng quy định, công khai và minh bạch.

Đồng thời, Thuế tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị tăng cường hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đầy đủ thủ tục, kê khai và quyết toán để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong hỗ trợ sản xuất kinh doanh và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách bền vững.

Ông Hà Trung Hiếu - Trưởng Thuế cơ sở 16 tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai những giải pháp để giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đến người nộp thuế theo đúng quy định và tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Trong đó, đơn vị đã ban hành văn bản gửi đến người nộp thuế trên địa bàn; đăng tải trên Fanpage, zalo, Facebook để tuyên truyền, phổ biến thông tin chính sách giảm thuế của Quốc hội đến người nộp thuế, góp phần giải quyết khó khăn, thêm nguồn lực tài chính cho người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh và tạo đà cho tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trong công tác nghiệp vụ, Thuế cơ sở 16 tỉnh Phú Thọ đã phân loại, rà soát và hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn qua hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử, tờ khai thuế để phân loại, sàng lọc các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh có doanh thu dưới hoặc tiệm cận ngưỡng 10 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo chính sách được triển khai nhanh chóng, minh bạch và đúng đối tượng; đảm bảo đơn giản hóa và cải cách thủ tục hành chính cho người nộp thuế, giúp người nộp thuế đơn giản hóa các bước phải kê khai, được tiếp cận và hưởng cách chính sách miễn, giảm thuế một cách thuận lợi nhất./.