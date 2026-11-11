Đầu tư

Khánh Hòa đạt 78,9% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công sau 10 tháng

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
10:32 | 11/11/2026
(TBTCO) - Đến ngày 31/10/2026, tỉnh Khánh Hòa giải ngân 12.421,582 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 78,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dù tiến độ có chuyển biến tích cực trong tháng 10, địa phương vẫn cần giải ngân thêm khoảng 1.754 tỷ đồng trong tháng 11 để đạt mục tiêu tối thiểu 90% kế hoạch vốn.
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Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 10/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 1.270,607 tỷ đồng, bằng 8,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Lũy kế đến ngày 31/10, toàn tỉnh giải ngân 12.421,582 tỷ đồng trên tổng kế hoạch 15.750,938 tỷ đồng, đạt 78,9%. Nếu không tính khoản tiết kiệm 5%, tỷ lệ giải ngân đạt 82,4%.

So với cùng kỳ tháng 10/2025, giá trị giải ngân lũy kế năm nay tăng 5.161,746 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân cao hơn 33,77 điểm phần trăm. Kết quả này cho thấy tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các nhóm dự án còn chênh lệch. Đối với nhóm dự án động lực, trọng điểm và có vốn lớn, tổng kế hoạch vốn được giao là 4.797,292 tỷ đồng, nhưng đến hết tháng 10 mới giải ngân 3.201,256 tỷ đồng, đạt 66,7%.

Đáng chú ý, Dự án thành phần di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nhà máy điện hạt nhân mới giải ngân 1.388,703 tỷ đồng, đạt 37,51% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cũng mới giải ngân 533,627 tỷ đồng, đạt 32,11% kế hoạch.

Theo rà soát của Sở Tài chính, công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức thi công và giải ngân vốn. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc, ranh giới và phạm vi thu hồi đất; hồ sơ đất đai qua nhiều thời kỳ chưa đầy đủ; tình trạng chuyển nhượng bằng giấy viết tay, lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý; chồng lấn ranh giới giữa các dự án, chưa thống nhất chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và thiếu quỹ đất tái định cư. Bên cạnh đó, tiến độ thi công, khả năng tạo khối lượng, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán cũng tác động đến kết quả giải ngân.

Với tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao 15.750,938 tỷ đồng, để đạt mục tiêu giải ngân tối thiểu 90% đến hết tháng 11/2026, Khánh Hòa cần đạt giá trị giải ngân lũy kế khoảng 14.175,844 tỷ đồng. Như vậy, trong tháng 11, tỉnh cần giải ngân thêm khoảng 1.754,262 tỷ đồng.

Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, xác định rõ phần vốn có thể giải ngân trong tháng 11, phần vốn cần hoàn tất thủ tục trong tháng 12 và phần vốn không còn khả năng giải ngân để kịp thời báo cáo, đề xuất điều chỉnh theo quy định. Đồng thời, các đơn vị cần bám sát kế hoạch giải ngân đã đăng ký, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thiện hồ sơ thanh toán./.

Lạc Nguyên
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khánh hòa giải ngân vốn đầu tư công chủ đầu tư kế hoạch vốn

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