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Chủ tịch HDbank nhận Cúp Thánh Gióng 2026, ghi dấu trong top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

15:58 | 12/10/2026
(TBTCO) - Từ gần bốn thập kỷ kinh nghiệm trên nhiều thị trường tài chính quốc tế đến vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank, ông Kim Byoungho ghi dấu ấn ở khả năng kết nối các chuẩn mực quản trị toàn cầu với thực tiễn Việt Nam, trong một giai đoạn HDBank tăng tốc về quy mô, hiệu quả và hội nhập.
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Tối 12/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank Kim Byoungho nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức xét chọn, tôn vinh.

Ông được xướng danh trong Top 10 doanh nhân tiêu biểu nhất của kỳ xét chọn năm nay. Trong Top 10, lĩnh vực ngân hàng có ba đại diện đến từ HDBank, Vietcombank và BIDV.

Chủ tịch HDbank nhận Cúp Thánh Gióng 2026, ghi dấu trong top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Ông Kim Byoungho nhận Cúp Thánh Gióng 2026

Kết nối chuẩn mực quốc tế với thực tiễn Việt Nam

Ông Kim Byoungho là doanh nhân người Hàn Quốc có gần bốn thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Trước khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank từ tháng 4/2022, ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Hana Bank và Hana Financial Group, tham gia các chương trình chuyển đổi, mở rộng hoạt động và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch HDbank nhận Cúp Thánh Gióng 2026, ghi dấu trong top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Là Chủ tịch Hội đồng Quản trị người nước ngoài đầu tiên trong lịch sử HDBank, ông Kim mang đến những góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế trong quản trị ngân hàng, đồng thời lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với văn hóa và thực tiễn của một định chế tài chính Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch HDbank nhận Cúp Thánh Gióng 2026, ghi dấu trong top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Năm 2023, HDBank triển khai Basel III, trở thành một trong số ít ngân hàng Việt tiên phong tiếp cận chuẩn mực đầy thách thức này.

Việc triển khai Basel III không đơn thuần là đáp ứng những bộ chỉ số kỹ thuật. Các yêu cầu cao hơn về an toàn vốn, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), ICAAP và hệ thống kiểm soát nội bộ góp phần tạo thêm nền tảng để HDBank duy trì tăng trưởng cao nhưng vững chắc, gia tăng sức chống chịu trước biến động của thị trường.

Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Kim cùng các thành viên HĐQT chú trọng môi trường thảo luận cởi mở, sự minh bạch trong quản trị và việc tiếp cận các thông lệ quốc tế. Các định hướng lớn của HDBank tiếp tục được triển khai đồng bộ trên những trụ cột: hiệu quả và an toàn; chuyển đổi số; phát triển hệ sinh thái; ESG và tài chính xanh; mở rộng hợp tác quốc tế.

Một dấu mốc đáng chú ý, năm 2025, HDBank được vinh danh trong Top 5 doanh nghiệp niêm yết Việt Nam có thực hành quản trị công ty tốt nhất tại ASEAN Corporate Governance Awards, theo hệ thống đánh giá ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Thành tích này có ý nghĩa đặc biệt khi ACGS đánh giá doanh nghiệp trên những tiêu chuẩn rộng về quyền cổ đông, minh bạch thông tin, trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, phát triển bền vững và chất lượng quản trị. Chính ông Kim Byoungho đã đại diện HDBank nhận giải tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Chủ tịch HDbank nhận Cúp Thánh Gióng 2026, ghi dấu trong top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Ông Kim Byoungho nhận giải ACGS

Từ nền tảng quản trị đến năng lực tăng trưởng

Giai đoạn ông Kim giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng là những năm HDBank nối tiếp một chu kỳ tăng trưởng mạnh về quy mô, năng lực tài chính và hiệu quả.

Trong giai đoạn 2021-2026, tổng tài sản HDBank tăng từ 374.612 tỷ đồng lên vượt mốc một triệu tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 8.070 tỷ đồng hướng mục tiêu vượt 30.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng từ 30.790 tỷ đồng lên hơn 110.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn quy mô tuyệt đối là chất lượng tăng trưởng. HDBank duy trì ROE từ 23% đến hơn 25% trong 5 năm liên tiếp, đồng thời giữ các chỉ số an toàn ở top đầu ngành, tạo nền tảng cho chiến lược tăng trưởng dài hạn. Theo bảng xếp hạng năm 2025 của S&P Global Market Intelligence, HDBank dẫn đầu nhóm ngân hàng Việt Nam và đứng thứ 2 về hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á.

Năng lực tài chính của HDBank cũng được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đánh giá tích cực. Năm 2026, Moody’s duy trì xếp hạng B1 và nâng triển vọng từ “Ổn định” lên “Tích cực”, trên cơ sở kỳ vọng về khả năng sinh lời và việc củng cố nguồn vốn. Trong lần đầu xếp hạng vào tháng 7, Fitch Ratings đánh giá nhà phát hành nợ dài hạn của HDBank ở mức BB-, triển vọng “Ổn định”; năng lực nội tại đạt bb-, mức cao nhất Fitch hiện áp dụng đối với các ngân hàng Việt Nam. Những đánh giá này bổ sung góc nhìn độc lập về sức mạnh tài chính, đồng thời nâng cao vị thế HDBank trên thị trường vốn quốc tế.

Song hành với kết quả kinh doanh, HDBank mở rộng nền tảng khách hàng, đầu tư mạnh cho công nghệ và số hóa, phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính, đồng thời tiếp tục củng cố nguồn lực con người.

Tháng 9 vừa qua, những nỗ lực phát triển dịch vụ bán lẻ và phục vụ doanh nghiệp tiếp tục được ghi nhận khi HDBank nhận ba danh hiệu tại Euromoney Awards for Excellence 2026: “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất châu Á”, “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam”. Sự ghi nhận từ Euromoney góp thêm một góc nhìn quốc tế về chất lượng phát triển của HDBank, từ hiệu quả hoạt động đến khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính của người dân và doanh nghiệp.

Giai đoạn 2021-2025, HDBank đóng góp 16.497 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Thu nhập bình quân của hơn 18.000 cán bộ nhân viên tăng 40,6%, phản ánh sự chia sẻ thành quả tăng trưởng với người lao động và nền kinh tế.

Mở rộng không gian hội nhập

Cùng với nâng chuẩn quản trị trong nước, HDBank những năm gần đây ngày càng mở rộng hiện diện và khả năng kết nối với thị trường tài chính quốc tế.

Ngân hàng đã xây dựng quan hệ hợp tác với IFC, ADB, FMO, BII, Standard Chartered và nhiều định chế tài chính toàn cầu; qua đó vừa đa dạng hóa nguồn vốn, vừa từng bước tiếp cận những tiêu chuẩn quốc tế cao hơn về quản trị, môi trường và xã hội.

Một dấu ấn nổi bật là kỷ lục khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD do ADB và Standard Chartered đồng điều phối. Từ quy mô dự kiến ban đầu 450 triệu USD, giao dịch được mở rộng khoảng 60%, trở thành khoản vay xã hội hợp vốn lớn nhất từ trước tới nay do một tổ chức Việt Nam huy động.

Trước đó, HDBank cũng là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên của Việt Nam tiên phong phát hành trái phiếu xanh cho các nhà đầu tư quốc tế gồm IFC - thành viên World Bank Group, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) và British International Investment (BII)…

HDBank cũng thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), mở thêm những kết nối với một trong những trung tâm tài chính lớn của thế giới và thị trường vốn quốc tế.

Quá trình hội nhập đó đi cùng một định hướng nhất quán về phát triển bền vững. Giai đoạn 2019-2025, HDBank đã giải ngân hơn 42.000 tỷ đồng tín dụng xanh cho các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch, giao thông xanh và các lĩnh vực có tác động tích cực đến môi trường.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Ngân hàng duy trì các chương trình an sinh xã hội trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ người yếu thế và người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cúp Thánh Gióng 2026 vì vậy ghi nhận một dấu ấn nghề nghiệp đáng chú ý của ông Kim Byoungho trong hành trình gần bốn thập kỷ làm ngân hàng: từ kinh nghiệm tại nhiều thị trường tài chính đến vai trò người đứng đầu Hội đồng Quản trị một ngân hàng Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu với các chuẩn mực quốc tế.

Trong hành trình phát triển chung của HDBank, những kinh nghiệm quản trị quốc tế ấy đang được kết nối với nền tảng, bản sắc và chiến lược đã được bồi đắp qua nhiều năm, góp phần tạo thêm năng lực để Ngân hàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, chuẩn mực cao hơn và khả năng kết nối toàn cầu sâu rộng hơn.

Cúp Thánh Gióng - Tôn vinh doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Chương trình “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, tôn vinh các doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Kỳ xét chọn năm 2026 xem xét kết quả hoạt động giai đoạn 2021-2025, đồng thời chú trọng năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và việc thực hành các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam.

Bên cạnh Chủ tịch HĐQT HDBank Kim Byoungho, các doanh nhân được vinh danh năm nay có bà Nguyễn Thị Nga (BRG), ông Nguyễn Thanh Tùng (Vietcombank), bà Thái Hương (TH), ông Vũ Văn Tiền (Geleximco), ông Đỗ Anh Tuấn (Sunshine Group), ông Johnathan Hạnh Nguyễn (IPPG) và ông Lê Ngọc Lâm (BIDV).
Ánh Hồng
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hdbank chủ tịch hdbank chuẩn mực quốc tế top 10

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Cập nhật: 12/10/2026 17:00

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Cập nhật: 12/10/2026 17:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30