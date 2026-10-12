Quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Thông tư số 150/2026/TT-BTC quy định việc tiếp nhận và quản lý, sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg ngày 27/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Thông tư nêu rõ, Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật. Việc lập dự toán, thanh toán, kế toán, quyết toán, kiểm toán đối với Quỹ được thực hiện theo các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, kế toán và kiểm toán.

Toàn bộ các khoản thu, chi của Quỹ phải được thực hiện qua tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước. Trường hợp phát sinh tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại, thì toàn bộ tiền lãi phát sinh phải được hạch toán đầy đủ vào nguồn thu của Quỹ, không được sử dụng cho mục đích khác ngoài nhiệm vụ của Quỹ.

Nội dung chi, định mức chi của Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg.

Cơ quan được giao quản lý Quỹ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin, hồ sơ, chứng từ liên quan đến khoản tiếp nhận; hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác từng nguồn hình thành Quỹ; theo dõi riêng nguồn kinh phí (nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác) theo quy định và các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện; đối với khoản có mục đích, địa chỉ sử dụng cụ thể phải theo dõi chi tiết theo mục đích, địa chỉ sử dụng đó.

Định kỳ theo quý, Cơ quan được giao quản lý Quỹ phải đối chiếu số liệu kế toán với số liệu tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng và số lượng, giá trị hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác thực tế.

Đối với khoản viện trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ nước ngoài, việc tiếp nhận, phê duyệt, quản lý và sử dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về viện trợ nước ngoài và pháp luật có liên quan.

Việc phân bổ, sử dụng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác được thực hiện trên cơ sở mục đích của khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện; yêu cầu, điều kiện của bên tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện (nếu có); nhu cầu thực tế và nội dung chi của Quỹ theo quy định tại Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg.

Về quản lý tài khoản và tiền gửi, Thông tư số 150/2026/TT-BTC quy định, các khoản thu, chi qua tài khoản phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định; tiền của Quỹ chưa sử dụng được quản lý trên tài khoản của Quỹ. Lãi tiền gửi (nếu có) được hạch toán vào nguồn thu của Quỹ theo quy định.

Thủ tục thanh toán, tạm ứng đối với các khoản chi từ Quỹ được thanh toán qua Kho bạc Nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 347/2025/NĐ-CP. Số dư kinh phí của Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục quản lý, sử dụng.

Quỹ phải mở sổ theo dõi và thống kê đầy đủ danh sách các cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện và phản ánh đúng, đủ các nghiệp vụ phát sinh.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ nguyên tắc tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện; bảo quản, bàn giao hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác; cách xác định giá trị các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện bằng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác không phải là tiền; nguyên tắc lựa chọn ngân hàng thương mại để mở tài khoản Quỹ, về tỷ lệ vốn gửi bảo đảm an toàn vốn và linh hoạt dòng tiền.

Thông tư số 150/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/10/2026, thay thế Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 3/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.