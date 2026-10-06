Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong phiên VN-Index duy trì sắc xanh

Tùng Linh

Tùng Linh

18:48 | 06/10/2026
(TBTCO) - Khối ngoại tăng mạnh bán ròng trong phiên 6/10, tổng giá trị bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng, với tâm điểm là cổ phiếu HDB và VJC, đồng thời tiếp tục giải ngân nhiều cổ phiếu khác.
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Sau phiên tăng điểm đầu tuần, thị trường chứng khoán đã có phiên thứ hai liên tiếp giữ được sắc xanh. Kết phiên 6/10, VN-Index tăng 5,88 điểm, lên 1.759,08 điểm. Tuy nhiên, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đi ngược diễn biến chỉ số khi giá trị bán ròng đạt hơn 2.600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, áp lực bán tập trung rất mạnh vào một số cổ phiếu cụ thể. HDB đứng đầu danh sách với giá trị bán ròng 1.957,65 tỷ đồng, trong khi cổ phiếu đóng cửa tham chiếu tại 28.050 đồng.

Xếp ngay sau là VJC với 770,72 tỷ đồng bán ròng. Cổ phiếu VJC kết phiên tại giá tham chiếu 128.800 đồng. Như vậy, chỉ riêng HDB và VJC đã bị khối ngoại bán ròng khoảng 2.728 tỷ đồng. Giao dịch tại 2 mã này đã chi phối đáng kể trạng thái mua - bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên.

Khoảng cách giữa HDB, VJC với phần còn lại khá lớn. PNJ đứng thứ ba về bán ròng, nhưng giá trị chỉ 101,61 tỷ đồng. Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn 6,93% xuống 20.150 đồng, nối dài diễn biến tiêu cực từ cuối tháng 9.

Khối ngoại bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong phiên VN-Index duy trì sắc xanh
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 6/10.

TCB bị bán ròng 85,5 tỷ đồng, ACB gần 70 tỷ đồng và NVL hơn 48 tỷ đồng. VHM, VCB, FPT và PVT cũng xuất hiện trong nhóm bán ròng nhưng giá trị đều dưới 40 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, SHB dẫn đầu chiều mua ròng với 78,38 tỷ đồng, theo sau là VIC với 78,02 tỷ đồng và GMD với gần 60 tỷ đồng. VND được mua ròng 49,73 tỷ đồng, DCM được mua ròng 45,07 tỷ đồng và MBB được mua ròng 41,67 tỷ đồng. Trong nhóm này, VND tăng 3,75%, DCM tăng 3,69%, trong khi VPL tăng 4,25%.

Dù con số bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng khá lớn, nhưng không phản ánh áp lực bán đồng đều trên diện rộng. Giao dịch riêng nhóm khối ngoại đang khá cân bằng. Dòng vốn ngoại rút ra chủ yếu tập trung tại HDB và VJC, trong khi nhiều cổ phiếu khác vẫn được giải ngân và VN-Index duy trì sắc xanh tích cực./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index bán rong vjc vietjet hdbank

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