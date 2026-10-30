Thị trường

Giá xăng dầu thế giới và trong nước tăng nhẹ

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
10:52 | 30/10/2026
(TBTCO) - Giá dầu ngày 30/10 trên thị trường quốc tế tăng nhẹ, dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 114,9 USD/thùng, còn dầu WTI được điều chỉnh lên mức 102,7 USD/thùng, tăng 0,73%. Trong nước, từ chiều qua, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, giá xăng E5RON92 vượt mốc 26.000 đồng/lít.
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Chốt phiên giao dịch 29/10, giá dầu Brent giảm 0,38%, xuống còn 114,9 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI hạ 0,76% về mức 102 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu WTI đảo chiều đi lên. Giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 114,9 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 102,7 USD/thùng, tăng 0,73% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên 29/10 khi kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán hòa bình phần nào làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột leo thang tại Trung Đông.

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ cho hay Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tìm cách khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình thông qua việc gửi thư tới ông Mohsen Rezaei, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Giá xăng dầu thế giới và trong nước tăng nhẹ
Giá xăng dầu thế giới và trong nước tăng nhẹ. Ảnh: TL.

Một vài nguồn tin cho biết, các nhà hòa giải Qatar đã trình lên Iran một dự thảo thỏa thuận mới nhằm chấm dứt chiến sự. Song một quan chức cấp cao Iran đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng những ý tưởng đưa ra không thể chấp nhận và chưa đủ cơ sở để coi là một đề nghị chính thức.

Dù vậy, Ngoại trưởng Iran ngày 28/10 khẳng định, Tehran vẫn để ngỏ cơ hội cho các giải pháp ngoại giao, đồng thời nêu khả năng rút ngắn lộ trình 7 ngày xuống dưới một tuần nếu đề xuất được thông qua.

Những thông tin này góp phần làm giảm tâm lý lo ngại trên thị trường dầu mỏ, thúc đẩy hoạt động bán ra ở phiên 29/10 sau phiên tăng giá trước đó.

Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 29/10 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura và Rabigh của Saudi Arabia, một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Abqaiq cùng một số sân bay ở nước này.

Theo Reuters, các cuộc tấn công liên quan lực lượng Houthi tại Yemen và những lo ngại về an ninh tại các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Tại thị trường trong nước, liên Bộ Công thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (29/10). Theo đó, ở kỳ điều hành này, giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được điều chỉnh tăng so với kỳ trước.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít; xăng E10RON95-III được điều chỉnh lên mức tối đa 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, lên mức không cao hơn 30.246 đồng/lít.; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg, lên mức tối đa 23.596 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành chiều 29/10, cơ quan điều hành không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.
Văn Nam
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