Sơn Hà: Doanh thu quý III tăng trưởng ấn tượng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa được công bố, quý III/2026, doanh thu thuần của SHI đạt 2.947 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 288 tỷ đồng, tăng 19%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 9,76%.

Trong kỳ, hoạt động tài chính mang về 13 tỷ đồng doanh thu, tăng 9%. Nhờ đó, bất chấp sự gia tăng của các loại chi phí, lợi nhuận trước thuế vẫn đạt 22,4 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 18 tỷ đồng, tăng 43%.

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Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 8.288 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đây không chỉ là doanh thu 9 tháng cao nhất trong lịch sử SHI, còn lớn hơn toàn bộ doanh thu của năm 2022, mà tốc độ tăng trưởng cũng là nhanh nhất trong 3 năm qua.

Để đạt được kết quả này, bên cạnh việc mở rộng ở thị trường nội địa, SHI đã tăng cường hoạt động xuất khẩu. Nhiều thị trường xuất khẩu trọng điểm của công ty duy trì đà tăng vững chắc, trong khi nhiều thị trường mới được phát triển thêm, tạo động lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh bứt phá trong quý tiếp theo.

Nhờ doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận gộp 9 tháng cũng tăng thêm 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 798 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,63%, tiếp tục khẳng định sự bền bỉ và hiệu quả của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Trong 9 tháng, SHI kiên trì thực hiện công tác quản trị theo hướng tối ưu, nâng cao năng suất. Nhờ đó tổng chi phí hoạt động chỉ tăng 14% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu, đồng nghĩa mỗi đồng chi phí được sử dụng hiệu quả hơn.

Kết thúc 9 tháng, SHI báo lợi nhuận trước thuế 67,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 49 tỷ đồng. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều áp lực, kinh tế thế giới đối diện nhiều thách thức, cho thấy nỗ lực vượt khó, không ngừng vươn lên của SHI.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SHI đạt 9.928 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu năm. Điểm sáng trong bức tranh tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn giảm tới 16% còn 4.906 tỷ đồng, trong khi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng 28% lên 713 tỷ đồng, giúp công ty củng cố sự vững mạnh của nền tảng tài chính. Chất lượng tài sản ở mức lành mạnh với tỷ trọng hợp lý của các khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2026 đạt 7.717 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm.

Với vốn chủ sở hữu đạt 2.211 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu năm, hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 2,64 lần - mức chấp nhận được với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và đang trong quá trình mở rộng đầu tư như SHI.

Trong những tháng cuối năm 2026, SHI xác định thực hiện đồng thời các mục tiêu trọng tâm về sản xuất kinh doanh, củng cố nền tảng về tài chính, quản trị và năng lực cạnh tranh. Các dự án lớn của công ty đang được đẩy nhanh tiến độ, được đánh giá sẽ là yếu tố tạo nên sự đột phá trong năm tiếp theo./.