Ngân hàng - Bảo hiểm

Nhiều chỉ tiêu VietABank "về đích" sớm sau 9 tháng, ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ tồn đọng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
17:41 | 28/10/2026
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.191,1 tỷ đồng, tăng 13,4%, nhờ thu nhập ngoài lãi tăng trưởng và chi phí dự phòng giảm mạnh sau khi xử lý các khoản nợ tồn đọng. Nhiều chỉ tiêu "về đích" sớm, trong đó tổng tài sản đạt 156.490 tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm; huy động vốn cũng vượt kế hoạch năm.
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Báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng 2026 của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB) vừa được công bố cho thấy, lũy kế 9 tháng năm 2026, VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.191,1 tỷ đồng, tăng 13,4%, tương ứng tăng 141,1 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả này được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng của các nguồn thu ngoài lãi, cùng với việc giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Nhiều chỉ tiêu VietABank
Nhiều chỉ tiêu VietABank “về đích” sớm sau 9 tháng, ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ tồn đọng. Ảnh tư liệu.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 1.786,7 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ do chi phí lãi tăng nhanh hơn. Trong khi đó, các hoạt động ngoài lãi ghi nhận nhiều “điểm sáng”.

Nổi bật, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 136,3 tỷ đồng, tăng 51,3%, tương ứng tăng 46 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 27,3 tỷ đồng, tăng 113,3%, hơn gấp đôi cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng chuyển sang lãi 0,7 tỷ đồng.

Nhờ đó, thu nhập ngoài lãi đạt 268,7 tỷ đồng, tăng 25,6%, tương ứng tăng 54,7 tỷ đồng, nâng tỷ trọng đóng góp trong tổng thu nhập hoạt động lên 13,1%. Kết quả này cho thấy chiến lược đẩy mạnh dịch vụ và đa dạng hóa nguồn thu của VietABank đang đi đúng hướng.

Tính chung tổng thu nhập hoạt động của VietABank đạt 2.055,4 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 2,4% so với cùng kỳ.

Về quy mô hoạt động, tính đến 30/09/2026, tổng tài sản của VietABank đạt 156.490 tỷ đồng, tăng 16,25% so với cùng kỳ năm trước và tăng 11,4% so với đầu năm, hoàn thành vượt kế hoạch cả năm chỉ sau ba quý.

VietABank tiếp tục phát triển sản phẩm, dịch vụ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào các nhu cầu về vốn, thanh toán, quản lý dòng tiền và chuyển đổi số; ngân hàng cũng ra mắt nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động tăng 9,8%, lên 772,4 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được duy trì ở mức 37,58%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 63,8% xuống 92 tỷ đồng, tương ứng giảm 162 tỷ đồng. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ VietABank tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 13,4% trong 9 tháng đầu năm.

Dư nợ cho vay VietABank đạt 96.680 tỷ đồng, tăng 11,34% so với cùng kỳ và hoàn thành 95,13% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,38%, sau khi ngân hàng chủ động xử lý các khoản nợ tồn đọng trong kỳ. Tính đến cuối quý III/2026, tổng nợ nhóm 3-5 của VietABank ở mức 1.333,8 tỷ đồng, trong khi nợ có khả năng mất vốn giảm mạnh 96,3%, xuống còn 23,9 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động VietABank đạt 116.010 tỷ đồng, tăng 12,54% và cũng đã cán đích kế hoạch năm (100,49%).

Trong 9 tháng năm 2026, VietABank đã tăng vốn điều lệ từ 8.164 tỷ đồng lên 9.021 tỷ đồng, sau khi ngân hàng chia cổ phiếu với tỷ lệ 10,5% để tăng vốn điều lệ.

Việc tăng vốn góp phần củng cố năng lực tài chính, đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn và tạo thêm dư địa cho hoạt động kinh doanh. Trên cơ sở nguồn lực vốn được bổ sung, ngân hàng có thêm điều kiện để chủ động phân bổ vốn, mở rộng tín dụng có chọn lọc và phát triển các nguồn thu ngoài lãi./.

Ánh Tuyết
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LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30