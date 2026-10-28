Doanh thu bảo hiểm nhân thọ vượt 100.000 tỷ đồng, bảo hiểm tử kỳ chiếm hơn 50% hợp đồng mới

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2026, thị trường bảo hiểm nhân thọ ghi nhận số hợp đồng khai thác mới đạt 1,14 triệu hợp đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu sản phẩm, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 41,5% số lượng hợp đồng khai thác mới, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với tỷ trọng 50,3%, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, nhóm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp giảm 23,4%, chiếm 3,6% tổng số hợp đồng khai thác mới. Các sản phẩm còn lại như bảo hiểm sức khỏe, hưu trí và bảo hiểm trọn đời chỉ chiếm 4,6% thị phần và giảm 69%. Tổng số hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực cuối kỳ đạt 11,25 triệu hợp đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Những thay đổi trên cho thấy cơ cấu sản phẩm khai thác mới đang có sự dịch chuyển giữa các nhóm sản phẩm. Mỗi sản phẩm có đặc điểm riêng về quyền lợi, thời hạn bảo vệ, phương thức đóng phí và mục tiêu tài chính.

Trong bối cảnh đó, việc cung cấp thông tin đầy đủ, dễ hiểu về quyền lợi, điều kiện tham gia và các nội dung cần lưu ý trong hợp đồng tiếp tục có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, khách hàng có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu bảo vệ của bản thân và gia đình, đồng thời duy trì hợp đồng trong dài hạn.

Bên cạnh hoạt động khai thác mới, số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ cũng là một chỉ tiêu phản ánh quy mô và tình hình hoạt động của thị trường bảo hiểm nhân thọ. Về cơ cấu, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn với 67,4%, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với 21,1%.

Cùng với hoạt động khai thác và duy trì hợp đồng, chi trả quyền lợi bảo hiểm là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện cam kết của doanh nghiệp đối với khách hàng. Tính đến hết tháng 9/2026, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã thực hiện chi trả khoảng 55.733 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là khoản chi trả nhằm thực hiện các nghĩa vụ bảo hiểm theo hợp đồng khi phát sinh các điều kiện chi trả tương ứng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiếp tục đổi mới sản phẩm, số hóa dịch vụ. Ở mảng sức khỏe, AIA Việt Nam giới thiệu Bảo hiểm Sức khỏe trọn đời (quyền lợi bảo hiểm đến 1,2 tỷ đồng/năm ở kế hoạch hoàn hảo); Prudential Việt Nam ra mắt PRUKhỏe linh hoạt (hạn mức bảo hiểm sức khỏe 100 triệu-5 tỷ đồng/năm); Bảo Việt Nhân thọ có An vui sống khỏe+ (hạn mức y tế hơn 2 tỷ đồng/năm).

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