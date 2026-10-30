Doanh nghiệp

Áp lực chi phí thúc đẩy doanh nghiệp tái cấu trúc kênh bán hàng

Việt Dũng

Việt Dũng

dungvv@taichinhdautu.vn
11:34 | 30/10/2026
(TBTCO) - Chi phí bán hàng gia tăng, cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt đang khiến doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược phân phối, thay vì phụ thuộc vào thương mại điện tử như một kênh tăng trưởng chủ lực.
aa

Áp lực duy trì bào mòn lợi nhuận

Từng có thời điểm xử lý hơn 1.000 đơn hàng mỗi ngày nhờ thương mại điện tử, nhưng trước áp lực chi phí ngày càng lớn, anh Nguyễn Hữu Khanh, chủ một cửa hàng tạp hóa tại phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh (HCM), đã quyết định rút khỏi các sàn để tập trung trở lại vào hoạt động kinh doanh truyền thống.

Theo anh Khanh, giai đoạn 2023 - 2024 là thời kỳ kinh doanh thuận lợi nhất khi lượng đơn hàng trực tuyến thường xuyên đạt 1.000 - 1.200 đơn mỗi ngày. Các nền tảng thương mại điện tử giúp cửa hàng mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận khách hàng mà không phải đầu tư tương ứng vào mặt bằng hay mạng lưới phân phối.

Áp lực chi phí thúc đẩy doanh nghiệp tái cấu trúc kênh bán hàng
Áp lực chi phí duy trì trên sàn thương mại điện tử tăng cao, doanh nghiệp phải tái cấu trúc kênh bán hàng để duy trì lợi nhuận. Ảnh: Việt Dũng.

Tuy nhiên, lợi thế về lượng đơn hàng dần bị thu hẹp khi các khoản phí nền tảng, vận chuyển, chiết khấu và chi phí liên quan liên tục gia tăng. Theo tính toán của người bán này, tổng chi phí để duy trì hoạt động trên sàn có thể chiếm 30 - 40% giá trị đơn hàng.

Với đơn hàng trị giá 2 triệu đồng, số tiền dành cho các khoản chi phí nói trên có thể lên tới 600.000 - 700.000 đồng. Điều này khiến người bán phải cân nhắc giữa việc tăng giá để bù đắp chi phí hoặc chấp nhận thu hẹp lợi nhuận.

Trong khi đó, khả năng tăng giá không dễ thực hiện khi người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với giá bán và có nhiều lựa chọn thay thế. Hệ quả là doanh thu cửa hàng giảm khoảng 30 - 50%. Đến năm 2026, anh Khanh quyết định dừng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

“Việc tuân thủ quy định của các nền tảng là điều người bán phải thực hiện. Nhưng khi tổng chi phí tăng cao, buộc phải điều chỉnh giá bán trong khi sức mua không đáp ứng, duy trì gian hàng trực tuyến không còn là lựa chọn hiệu quả như trước”, anh Khanh chia sẻ.

Ở quy mô doanh nghiệp, xu hướng điều chỉnh cũng đang diễn ra theo hướng đa dạng hóa hệ thống phân phối. Thay vì tập trung nguồn lực vào một nền tảng, doanh nghiệp kết hợp nhiều kênh như website, mạng xã hội, cửa hàng trực tiếp và sàn thương mại điện tử để duy trì khả năng tiếp cận khách hàng.

Tại Công ty Tràm trà Maloby Việt Nam, khoảng 30% sản phẩm hiện được tiêu thụ thông qua các sàn thương mại điện tử. Phần còn lại được phân phối qua Facebook, website và hệ thống cửa hàng.

Bà Đặng Thị Phượng, Tổng giám đốc Công ty cho biết, dù chi phí kinh doanh trên sàn ngày càng tăng, doanh nghiệp vẫn duy trì sự hiện diện bởi đã đầu tư đáng kể thời gian và nguồn lực để xây dựng tệp khách hàng trên các nền tảng này. Việc rút lui hoàn toàn có thể khiến doanh nghiệp đánh mất một nhóm khách hàng đã hình thành.

Theo bà Phượng, vấn đề không nằm ở việc lựa chọn bán hàng trực tuyến hay truyền thống, mà là xác định tỷ trọng phù hợp giữa các kênh để vừa giữ được khách hàng, vừa bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Tối ưu hệ thống phân phối bằng dữ liệu và công nghệ

Trên đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp người bán đang phải tính toán lại chiến lược kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Báo cáo của YouNet ECI, đơn vị cung cấp giải pháp phân tích dữ liệu thị trường và tư vấn tăng trưởng thương mại điện tử, tổng giá trị giao dịch (GMV) trên 4 nền tảng Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, chỉ có khoảng 436.000 gian hàng phát sinh doanh thu, tương đương giảm hơn 160.000 gian hàng so với cùng kỳ. Trong đó, số lượng gian hàng thường giảm khoảng 27%, trong khi gian hàng Mall giảm 25%.

Nguyên do bởi trong giai đoạn đầu, việc tham gia thị trường tương đối dễ dàng khi cá nhân, hộ kinh doanh hay doanh nghiệp nhỏ đều có thể mở gian hàng trực tuyến, tiếp cận lượng lớn khách hàng mà không cần đầu tư nhiều vào mặt bằng và hệ thống phân phối. Tuy nhiên, khi thị trường đạt quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng, chỉ hiện diện trên sàn không còn đủ để bảo đảm doanh thu. Cuộc cạnh tranh vì thế không chỉ nằm ở khả năng bán được hàng, mà còn ở việc kiểm soát chi phí và duy trì lợi nhuận.

Theo đó, doanh nghiệp cần nhìn nhận lại toàn bộ cấu trúc kinh doanh, từ năng lực nội tại, hệ thống kênh phân phối đến nhu cầu của người tiêu dùng. Thay vì chỉ tập trung mở rộng doanh số, lãnh đạo doanh nghiệp cần xác định rõ thị trường nào nên tham gia, cách thức cạnh tranh ra sao và tổ chức thực thi như thế nào để duy trì tăng trưởng.

Ông Phạm Hồng Sơn, Tổng giám đốc MCC cho biết, khi phương thức cũ không còn tạo ra dư địa tăng trưởng, doanh nghiệp thường đứng trước ba nhiệm vụ lớn là thâm nhập thị trường mới, mở rộng quy mô hoạt động và tái thiết kế mô hình kinh doanh.

Song, với mỗi nhiệm vụ, việc lựa chọn danh mục sản phẩm, kênh phân phối và khu vực địa lý cần dựa trên năng lực thực tế của doanh nghiệp, cấu trúc thị trường, hiệu suất tăng trưởng và hành vi người mua, thay vì chạy theo quy mô thị trường một cách đơn thuần.

Theo ông Sơn, không có một công thức phân phối chung cho tất cả các kênh. Với kênh bán lẻ truyền thống (GT), doanh nghiệp cần chú trọng tính thuận tiện của điểm bán và các sản phẩm thiết yếu. Trong khi đó, tại hệ thống đại siêu thị, chương trình khuyến mãi có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quyết định mua hàng. Còn trên sàn thương mại điện tử, nội dung tiếp thị có khả năng tạo nhu cầu và các chương trình khuyến mãi mang tính tương tác cần được chú trọng.

“Trước khi số hóa thì bắt buộc phải chuẩn hóa và tập trung hóa dữ liệu. Tôi tin chắc 99% doanh nghiệp sẽ thất bại nếu cố gắng số hóa trên một quy trình chưa được chuẩn hóa”, ông Phạm Hồng Sơn, Tổng giám đốc MCC.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải điều chỉnh sản phẩm, giá bán, hoạt động phân phối và xúc tiến thương mại theo đặc điểm của từng kênh. Nếu áp dụng cùng một chính sách cho mọi kênh, doanh nghiệp có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng hoặc phát sinh những chi phí không cần thiết.

Về ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp cần thực hiện chuyển đổi theo lộ trình, bắt đầu từ chuẩn hóa quy trình, tập trung dữ liệu, số hóa rồi mới tiến tới tự động hóa. Nếu quy trình vận hành chưa được chuẩn hóa mà đã vội vàng số hóa, doanh nghiệp có nguy cơ đưa những bất cập sẵn có vào hệ thống công nghệ, khiến việc chuyển đổi không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, bài toán của doanh nghiệp không đơn thuần là lựa chọn giữa bán hàng truyền thống và thương mại điện tử. Quan trọng hơn, doanh nghiệp cần xác định vai trò của từng kênh trong tổng thể chiến lược, tổ chức vận hành dựa trên dữ liệu và bảo đảm mỗi kênh đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung./.

Việt Dũng
Từ khóa:
phạm hồng sơn doanh nghiệp kinh doanh chi phí lợi nhuận tái cấu trúc bán hàng

Bài liên quan

Lợi nhuận quý III giảm, Dược Hậu Giang vẫn tăng trưởng sau 9 tháng

Lợi nhuận quý III giảm, Dược Hậu Giang vẫn tăng trưởng sau 9 tháng

Thế Giới Di Động báo lãi hơn 3.500 tỷ đồng trong quý III

Thế Giới Di Động báo lãi hơn 3.500 tỷ đồng trong quý III

Sửa Luật Chứng khoán: Mở rộng không gian huy động vốn cho doanh nghiệp

Sửa Luật Chứng khoán: Mở rộng không gian huy động vốn cho doanh nghiệp

Dành cho bạn

Ngày 30/10: Giá cà phê xuống mức thấp nhất trong 4,5 tháng, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/10: Giá cà phê xuống mức thấp nhất trong 4,5 tháng, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 30/10: Vàng thế giới lùi về 4.021 USD/ounce, vàng nhẫn SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/10: Vàng thế giới lùi về 4.021 USD/ounce, vàng nhẫn SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Ngày 30/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh

Ngày 30/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh

Ngày 30/10: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng

Ngày 30/10: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng

Hà Nội tăng tốc thi công 8 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

Hà Nội tăng tốc thi công 8 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

Quảng Ninh - Indonesia ký kết 3 thỏa thuận hợp tác, mở rộng cơ hội đầu tư

Quảng Ninh - Indonesia ký kết 3 thỏa thuận hợp tác, mở rộng cơ hội đầu tư

Đọc thêm

Hải quan hướng dẫn xử lý hàng nhập khẩu có ký hiệu ® trên bao bì

Hải quan hướng dẫn xử lý hàng nhập khẩu có ký hiệu ® trên bao bì

(TBTCO) - Cục Hải quan hướng dẫn, hàng hóa nhập khẩu có ký hiệu ® không mặc nhiên bị coi là vi phạm quy định về sở hữu công nghiệp. Người khai hải quan có trách nhiệm bổ sung thông tin trung thực về tình trạng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường.
Xuất nhập khẩu chạm mốc 1.000 tỷ USD

Xuất nhập khẩu chạm mốc 1.000 tỷ USD

Ngày 29/10/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu tiên đạt 1.000 tỷ USD, sớm hai tháng so với thời điểm kết thúc năm. Theo Cục Hải quan, kết quả này gắn với sự tăng trưởng của hoạt động thương mại và những nỗ lực cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Bộ Công thương đấu giá 139.000 tấn hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2026

Bộ Công thương đấu giá 139.000 tấn hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2026

(TBTCO) - Bộ Công thương sẽ phân giao 139.000 tấn hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá, với giá khởi điểm 2 triệu đồng/tấn. Thương nhân đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ từ ngày 29/10 đến 17 giờ ngày 4/11/2026, mỗi thương nhân được đăng ký tối đa 20.000 tấn.
Hải quan Việt Nam - Campuchia thống nhất kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2028

Hải quan Việt Nam - Campuchia thống nhất kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2028

Hải quan Việt Nam và Campuchia thống nhất kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027 - 2028, tập trung trao đổi thông tin, đánh giá rủi ro hàng hóa và phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới.
Có cơ hội thị trường, doanh nghiệp Việt vì sao vẫn khó kiếm đơn hàng?

Có cơ hội thị trường, doanh nghiệp Việt vì sao vẫn khó kiếm đơn hàng?

(TBTCO) - Xuất khẩu tăng trưởng, dòng vốn FDI tiếp tục mở rộng nhưng nhiều doanh nghiệp Việt vẫn khó tìm khách hàng, đáp ứng tiêu chuẩn của đối tác và tiếp cận nguồn vốn để mở rộng sản xuất. Muốn biến cơ hội thị trường thành đơn hàng thực tế, doanh nghiệp cần tháo gỡ đồng thời những điểm nghẽn về năng lực cung ứng, quản trị và tài chính.
Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.
VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GEX ở mức A, triển vọng tích cực

VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GEX ở mức A, triển vọng tích cực

(TBTCO) - Đánh giá của VIS Rating phản ánh kỳ vọng GELEX tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận, cải thiện dòng tiền và từng bước củng cố các chỉ số tài chính. Trong dài hạn, đây cũng là những nền tảng quan trọng để doanh nghiệp nâng cao uy tín, gia tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và phát triển bền vững trên thị trường vốn.
Quản lý hàng nhập khẩu: Tăng kiểm soát, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Quản lý hàng nhập khẩu: Tăng kiểm soát, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Dự thảo Thông tư về danh mục hàng nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập là bước cụ thể hóa yêu cầu tăng cường quản lý đối với các mặt hàng có rủi ro cao. VCCI đồng tình với định hướng của Bộ Tài chính, đồng thời cho rằng việc xác định rõ phạm vi hàng hóa và giảm ùn tắc và hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Xử lý nhà, đất công dôi dư: Đưa tài sản vào sử dụng mới là khâu quyết định

Xử lý nhà, đất công dôi dư: Đưa tài sản vào sử dụng mới là khâu quyết định

Áp lực chi phí thúc đẩy doanh nghiệp tái cấu trúc kênh bán hàng

Áp lực chi phí thúc đẩy doanh nghiệp tái cấu trúc kênh bán hàng

Khơi thông nguồn lực đất đai cần đi cùng ổn định cuộc sống người dân

Khơi thông nguồn lực đất đai cần đi cùng ổn định cuộc sống người dân

Infographics: Xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt mốc lịch sử hơn 1.000 tỷ USD

Infographics: Xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt mốc lịch sử hơn 1.000 tỷ USD

Kiến tạo môi trường để doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động lớn mạnh

Kiến tạo môi trường để doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động lớn mạnh

Giá xăng dầu thế giới và trong nước tăng nhẹ

Giá xăng dầu thế giới và trong nước tăng nhẹ

Bảo hiểm nông nghiệp: Cần chuyển mạnh từ 'hỗ trợ khắc phục hậu quả sau rủi ro' sang 'quản trị rủi ro chủ động'

Bảo hiểm nông nghiệp: Cần chuyển mạnh từ 'hỗ trợ khắc phục hậu quả sau rủi ro' sang 'quản trị rủi ro chủ động'

Ngày 30/10: Giá bạc giảm do áp lực lãi suất Fed đè nặng thị trường

Ngày 30/10: Giá bạc giảm do áp lực lãi suất Fed đè nặng thị trường

Tỷ giá USD hôm nay 30/10: USD đồng loạt giảm, DXY lùi dưới 102 điểm bất chấp chỉ số PCE Mỹ tăng lên 3,6%

Tỷ giá USD hôm nay 30/10: USD đồng loạt giảm, DXY lùi dưới 102 điểm bất chấp chỉ số PCE Mỹ tăng lên 3,6%

Sơn Hà: Doanh thu quý III tăng trưởng ấn tượng

Sơn Hà: Doanh thu quý III tăng trưởng ấn tượng

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Ngày 28/10: Giá heo hơi lại xuất hiện đáy mới

Ngày 28/10: Giá heo hơi lại xuất hiện đáy mới

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Ngày 28/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 28/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Tỷ giá USD hôm nay 28/10: USD trong nước giảm, DXY bật tăng trước giờ Fed công bố lãi suất và dữ liệu PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 28/10: USD trong nước giảm, DXY bật tăng trước giờ Fed công bố lãi suất và dữ liệu PCE Mỹ

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Giá vàng hôm nay ngày 28/10: Vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/10: Vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh

Hải quan cảnh báo rủi ro phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng xuất khẩu

Hải quan cảnh báo rủi ro phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng xuất khẩu