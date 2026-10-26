Thuế - Hải quan

Hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo từ 1/1/2027 nếu doanh nghiệp chưa làm sạch dữ liệu

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
21:08 | 26/10/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoàn thành rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng trước ngày 31/12/2026. Từ ngày 1/1/2027, tài khoản khai báo hải quan của doanh nghiệp chưa hoàn thành yêu cầu này sẽ bị khóa và chỉ được mở lại sau khi cập nhật đầy đủ thông tin.
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Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 23474/CHQ-CNTT (ngày 26/10/2026), yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tiếp tục triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng, đồng thời thông báo để cộng đồng doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý chủ động thực hiện.

Hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo từ 1/1/2027 nếu doanh nghiệp chưa làm sạch dữ liệu
Hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo từ 1/1/2027 nếu doanh nghiệp chưa làm sạch dữ liệu. Ảnh: CTV

Theo Cục Hải quan, việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu được triển khai từ ngày 25/9/2026 theo Công văn số 21692/CHQ-CNTT ngày 15/9/2026. Đối tượng thực hiện là các doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS.

Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin hải quan, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp trước nguy cơ bị mạo danh hoặc tài khoản bị sử dụng trái quy định. Việc dữ liệu đăng ký được rà soát, cập nhật đầy đủ cũng góp phần nâng cao độ tin cậy trong quản lý tài khoản phục vụ thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực thông báo đầy đủ nội dung công văn đến cộng đồng doanh nghiệp, phối hợp đôn đốc thực hiện và bảo đảm doanh nghiệp nắm rõ thời hạn hoàn thành.

Theo đó, doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS có trách nhiệm rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn tại Công văn số 21692/CHQ-CNTT ngày 15/9/2026. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 31/12/2026.

Đáng chú ý, Cục Hải quan xác định rõ biện pháp xử lý đối với các trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Kể từ ngày 1/1/2027, cơ quan Hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo hải quan trên hệ thống đối với doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu.

Tài khoản chỉ được mở lại sau khi doanh nghiệp hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn của Cục Hải quan.

Với mốc thời gian và biện pháp xử lý cụ thể, doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra thông tin đăng ký, hoàn tất các nội dung cập nhật theo hướng dẫn, tránh để tài khoản khai báo bị khóa khi bước sang năm 2027.

Việc thực hiện đúng thời hạn không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý mà còn giúp doanh nghiệp hạn chế nguy cơ gián đoạn hoạt động khai báo, làm thủ tục xuất nhập khẩu trên hệ thống hải quan điện tử.
Song Linh
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