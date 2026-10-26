Ngân hàng - Bảo hiểm

SeABank công bố Khung Tài chính bền vững

12:09 | 26/10/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức công bố Khung Tài chính bền vững (Sustainable Finance Framework), được S&P Global Ratings đánh giá ý kiến độc lập (Second Party Opinion - SPO) ngày 24/09/2026. Đây là cơ sở để SeABank mở rộng huy động và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho các mục tiêu phát triển bền vững theo cam kết.
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Khung Tài chính bền vững của SeABank được xây dựng như một công cụ định hướng huy động và phân bổ nguồn vốn bền vững, phù hợp với 6 bộ nguyên tắc và hướng dẫn quốc tế của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA), các Hiệp hội Thị trường cho vay (LMA/APLMA), Hiệp hội Giao dịch và Hợp vốn cho vay (LSTA) và Tổ chức tài chính quốc tế (IFC), đồng thời được S&P Global Ratings đánh giá SPO ngày 24/09/2026.

SeABank công bố Khung Tài chính bền vững
SeABank công bố Khung Tài chính Bền vững

Khung Tài chính bền vững của SeABank bao quát toàn bộ vòng đời nguồn vốn qua bốn bước cốt lõi: xác định mục đích sử dụng vốn, đánh giá và lựa chọn dự án, quản lý nguồn vốn và báo cáo phân bổ, báo cáo tác động hằng năm. Nguồn vốn dự kiến được phân bổ cho các dự án đủ điều kiện thuộc ba trụ cột tài chính: 40 - 45% cho 14 lĩnh vực xanh, 10 - 15% cho 7 lĩnh vực xanh bảo vệ biển và đại dương, 40 - 45% cho 5 mục tiêu xã hội.

Các nhóm dự án này góp phần giải quyết những thách thức môi trường - xã hội tại Việt Nam như giảm phát thải khí nhà kính, áp lực tài nguyên nước, rác thải và ô nhiễm; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng, dịch vụ thiết yếu, nhà ở và tài chính cho các nhóm đối tượng mục tiêu trong xã hội. Đối với lĩnh vực biển và đại dương, các dự án mang lại lợi ích về đa dạng sinh học biển và hệ sinh thái.

Để đảm bảo phân bổ nguồn vốn hiệu quả và đúng định hướng, Khung Tài chính Bền vững đặt ra nhiều tiêu chí định lượng cụ thể như mức tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải hoặc giảm sử dụng nước tối thiểu 20%. Toàn bộ hồ sơ tín dụng được sàng lọc qua Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS), với danh mục loại trừ gồm các hoạt động liên quan đến nhiên liệu hóa thạch, than đá, phá rừng, v.v…

Việc ban hành Khung Tài chính Bền vững tiếp tục chuẩn hóa quy trình phân bổ nguồn vốn theo các tiêu chí đủ điều kiện, đồng thời tăng cường minh bạch thông qua cơ chế báo cáo hằng năm. Đây là một bước chuẩn hóa đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục tiêu và tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng, đưa tài chính bền vững trở thành một phần trong quy trình hoạt động của Ngân hàng.

Không chỉ là một bước đi đơn lẻ, Khung Tài chính Bền vững là sự tiếp nối của hành trình SeABank từng bước xây dựng nền tảng tài chính bền vững trong những năm qua. Với định hướng đưa tài chính bền vững trở thành năng lực cốt lõi, Ngân hàng từng bước tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược, hoạt động và cách thức phân bổ nguồn vốn.

Với Khung Tài chính Bền vững, SeABank có thêm cơ sở để mở rộng nguồn vốn cho các lĩnh vực xanh, xanh bảo vệ biển, đại dương và xã hội, đồng thời tăng cường tính minh bạch và khả năng đo lường tác động của dòng vốn. Qua đó, Ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tài chính, đồng hành và kiến tạo giá trị bền lâu cho khách hàng, và góp phần thúc đẩy một nền kinh tế bền vững hơn và bao trùm hơn.

Hồng Vân
Từ khóa:
seabank Khung Tài chính Bền vững Ngân hàng seabank

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