Mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam với EU và Bỉ

Cơ hội phát triển mới giữa Việt Nam với EU và Bỉ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ, sáng 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ.

Tại tọa đàm, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu và Bỉ đã phát biểu ý kiến, đề xuất định hướng hợp tác trong thời gian tới về hạ tầng, logistics, công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm.

Các ý kiến bày tỏ sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng lớn hơn của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định khả năng chống chịu, thích ứng và triển vọng phát triển tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, quan hệ Việt Nam - EU và Việt Nam - Vương quốc Bỉ đang đứng trước những cơ hội phát triển mới.

Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả những lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đồng thời thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo nền tảng pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư dài hạn, ổn định và bền vững.

Tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tập trung vào ba hướng hợp tác lớn.

Thứ nhất, hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn.

Thứ hai, cùng thúc đẩy công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao. Việt Nam đang xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thứ ba, cùng nâng cấp thương mại thành chuỗi giá trị có tiêu chuẩn cao, bền vững và có trách nhiệm.

Để những định hướng đó trở thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo; nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn; xử lý các khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Hướng tới quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện thực chất, hiệu quả

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Ursula von der Leyen khẳng định, EU luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, một đối tác tin cậy và cùng chí hướng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; đồng thời, bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Ursula von der Leyen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác ưu tiên, mong muốn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Chia sẻ về tầm nhìn và những định hướng phát triển lớn của Việt Nam trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm tiên tiến từ hợp tác quốc tế phục vụ phát triển đất nước.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng trở thành những mũi nhọn hợp tác chiến lược, cùng nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và sức chống chịu của hai nền kinh tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn lời mời của Chủ tịch Ursula von der Leyen tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu lần thứ 3 vào tháng 6/2027, coi đây là cơ hội quan trọng để mở rộng hợp tác về đầu tư, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi năng lượng.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, quản lý khủng hoảng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, thúc đẩy thương mại tự do, thông suốt, không bị cản trở, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Chủ tịch EC Ursula von der Leyen sớm thăm chính thức Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa để cùng chia sẻ tầm nhìn, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, trao đổi sâu, rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế.