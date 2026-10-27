Pháp luật

Xử phạt Công ty TNHH C-Store Việt Nam 75 triệu đồng

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
18:22 | 27/10/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH C-Store Việt Nam số tiền 75 triệu đồng, vì thông tin 3 sản phẩm mỹ phẩm khiến người tiêu dùng hiểu nhầm là thuốc.
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Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú 25 triệu đồng

Theo quyết định xử phạt của Cục Quản lý dược, Công ty TNHH C-Store Việt Nam (có trụ sở tại tầng 3, Tòa nhà The Hub, số 195/10E Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh) đã thực hiện hành vi thông tin về 3 sản phẩm mỹ phẩm gồm: Real Barrier Cica Relief Rx Fade In Serum, Fation Nosca9 Trouble Serum và Ma:nyo Galactomy Enzyme Peeling Gel không phải là thuốc, nhưng công ty thông tin khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm này là thuốc.

Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 67 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Xử phạt Công ty TNHH C-Store Việt Nam 75 triệu đồng
Cục Quản lý dược xử phạt Công ty TNHH C-Store Việt Nam số tiền 75 triệu đồng, vì thông tin 3 sản phẩm mỹ phẩm khiến người tiêu dùng hiểu nhầm là thuốc. Ảnh: TL.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH C-Store Việt Nam gỡ bỏ các thông tin vi phạm liên quan đến ba sản phẩm mỹ phẩm trên môi trường mạng, cụ thể tại Facebook và Shopee.

Quyết định nêu rõ, doanh nghiệp phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp có thể bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Đồng thời, mỗi ngày chậm nộp phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Văn Nam
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xử phạt vi phạm thông tin sản phẩm mỹ phẩm Cục Quản lý dược xử phạt sản phẩm mỹ phẩm không phải thuốc Cục Quản lý dược Bộ Y tế Công ty TNHH C Store Việt Nam Nghị định số 90/2026/NĐ CP gỡ bỏ thông tin vi phạm trên mạng

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