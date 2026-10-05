SSI MCP kết nối nhà đầu tư với dữ liệu thị trường qua AI

Đưa dữ liệu thị trường vào môi trường AI

Model Context Protocol (MCP) có thể hiểu là cầu nối giúp AI kết nối với một nguồn dữ liệu cụ thể, thay vì chỉ dựa vào kiến thức sẵn có hoặc thông tin tổng hợp trên Internet.

Thông qua SSI MCP, các nền tảng AI được hỗ trợ như ChatGPT, Claude và Gemini có thể truy xuất dữ liệu thị trường trực tiếp từ hệ thống SSI. Nhờ đó, người dùng không chỉ nhận được câu trả lời nhanh hơn, mà còn có thể nhận biết rõ thông tin đến từ đâu, được cập nhật vào thời điểm nào và thuộc nhóm dữ liệu nào.

Đây là điểm đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực chứng khoán. Thay vì để AI tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn rời rạc, có thể thiếu căn cứ hoặc không còn phù hợp với diễn biến thị trường, SSI MCP đưa AI đến trực tiếp nguồn dữ liệu do SSI cung cấp. Nguồn dữ liệu có cấu trúc, được tổng hợp và quản lý trên hệ thống của SSI giúp tạo thêm cơ sở để người dùng kiểm tra, đối chiếu và chủ động đánh giá thông tin trước khi đưa ra quyết định.

Nhà đầu tư có thể tra cứu dữ liệu thị trường SSI ngay trong cuộc trò chuyện với AI.

Điểm khác biệt tiếp theo nằm ở trải nghiệm tra cứu đơn giản và liền mạch hơn. Thay vì chuyển qua nhiều ứng dụng, tự tìm kiếm từng nhóm thông tin rồi ghép lại với nhau, nhà đầu tư chỉ cần đặt câu hỏi theo cách trò chuyện thông thường. Sau khi kết nối SSI MCP và hoàn tất xác thực, nền tảng AI sẽ tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu về diễn biến giá, định giá, báo cáo tài chính hay thông tin doanh nghiệp và trình bày ngay trong cuộc hội thoại.

Nhờ đó, nhà đầu tư có thể chủ động tìm hiểu thị trường 24/7 ngay trên nền tảng AI quen thuộc. Với mỗi câu hỏi, hệ thống truy xuất dữ liệu mới nhất hiện có từ SSI, theo chu kỳ cập nhật của từng nhóm thông tin. Điều này giúp câu trả lời của AI hạn chế phụ thuộc vào những dữ liệu cũ, thiếu nguồn hoặc không còn phù hợp với diễn biến thị trường.

SSI MCP cũng mở ra một cách tiếp cận dữ liệu linh hoạt hơn cho nhiều nhóm nhà đầu tư. Người mới có thể hỏi về các khái niệm hoặc thông tin cơ bản của doanh nghiệp. Người dùng có kinh nghiệm có thể tìm hiểu sâu hơn về biến động giá, chỉ số định giá, tình hình tài chính và các sự kiện đáng chú ý. Dù nhu cầu ở mức độ nào, điểm bắt đầu vẫn là một câu hỏi tự nhiên, không đòi hỏi người dùng phải biết câu lệnh kỹ thuật hay cách hệ thống dữ liệu được tổ chức phía sau.

Trong phiên bản đầu tiên, SSI MCP hoạt động theo cơ chế chỉ đọc và chỉ phục vụ tra cứu dữ liệu thị trường. Dịch vụ không truy cập tài khoản giao dịch hoặc dữ liệu cá nhân của khách hàng; không đặt, sửa hay hủy lệnh, đồng thời không đưa ra khuyến nghị mua bán cụ thể. AI hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận và tổng hợp thông tin thuận tiện hơn, trong khi quyền đánh giá và quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người dùng.

Hiện thực hóa chiến lược AI bằng trải nghiệm dành cho nhà đầu tư

MCP đang trở thành một hướng phát triển mới trong ngành tài chính toàn cầu, khi các trợ lý AI ngày càng được kết nối trực tiếp với dữ liệu và dịch vụ chuyên biệt. Tại Việt Nam, SSI nằm trong nhóm công ty chứng khoán sớm đưa chuẩn kết nối này vào ứng dụng thực tế dành cho nhà đầu tư.

Việc ra mắt SSI MCP tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư dài hạn của Ban lãnh đạo SSI vào công nghệ và AI. Theo đó, năng lực diễn giải của AI chỉ là một phần của giá trị. Trong lĩnh vực tài chính, chất lượng câu trả lời phụ thuộc lớn vào chất lượng dữ liệu đầu vào. Vì vậy, AI cần được kết nối với nguồn dữ liệu có cấu trúc, được quản lý rõ ràng và cập nhật phù hợp với từng nhóm thông tin.

Đại diện SSI giới thiệu SSI MCP và định hướng mở rộng trải nghiệm dịch vụ mới.

SSI MCP là bước triển khai cụ thể cho quan điểm này. Dịch vụ đưa dữ liệu thị trường SSI đến ChatGPT, Claude và Gemini, giúp nhà đầu tư tra cứu thông tin ngay trên nền tảng AI quen thuộc mà không phải làm quen với một ứng dụng mới.

“SSI không đặt mục tiêu để AI thay nhà đầu tư suy nghĩ hay đưa ra quyết định. Điều chúng tôi muốn làm là giúp người dùng đi nhanh hơn từ câu hỏi đến dữ liệu cần thiết. Trong tài chính, một công cụ AI tốt không chỉ cần trả lời nhanh, mà còn phải giúp người dùng hiểu dữ liệu đến từ đâu và có thể tin cậy ở mức độ nào” - đại diện SSI chia sẻ.

Được xây dựng trên một chuẩn kết nối có khả năng mở rộng, SSI MCP không chỉ phục vụ nhu cầu tra cứu ở thời điểm hiện tại, mà còn tạo nền tảng để SSI tiếp tục phát triển các trải nghiệm AI mới trong tương lai. Mọi bước mở rộng sẽ được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm an toàn dữ liệu, minh bạch về phạm vi truy cập và giữ quyền kiểm soát cho khách hàng.