Chứng khoán

SSI MCP kết nối nhà đầu tư với dữ liệu thị trường qua AI

15:16 | 05/10/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vừa giới thiệu SSI MCP - dịch vụ kết nối các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) với nguồn dữ liệu thị trường do SSI trực tiếp cung cấp. Dữ liệu được chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng và cập nhật thường xuyên trên hệ thống SSI, giúp nhà đầu tư tra cứu thông tin thuận tiện hơn và biết rõ nguồn dữ liệu phía sau mỗi câu trả lời. Đây là bước triển khai mới trong hành trình đưa AI đến gần hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng.
aa

Đưa dữ liệu thị trường vào môi trường AI

Model Context Protocol (MCP) có thể hiểu là cầu nối giúp AI kết nối với một nguồn dữ liệu cụ thể, thay vì chỉ dựa vào kiến thức sẵn có hoặc thông tin tổng hợp trên Internet.

Thông qua SSI MCP, các nền tảng AI được hỗ trợ như ChatGPT, Claude và Gemini có thể truy xuất dữ liệu thị trường trực tiếp từ hệ thống SSI. Nhờ đó, người dùng không chỉ nhận được câu trả lời nhanh hơn, mà còn có thể nhận biết rõ thông tin đến từ đâu, được cập nhật vào thời điểm nào và thuộc nhóm dữ liệu nào.

Đây là điểm đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực chứng khoán. Thay vì để AI tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn rời rạc, có thể thiếu căn cứ hoặc không còn phù hợp với diễn biến thị trường, SSI MCP đưa AI đến trực tiếp nguồn dữ liệu do SSI cung cấp. Nguồn dữ liệu có cấu trúc, được tổng hợp và quản lý trên hệ thống của SSI giúp tạo thêm cơ sở để người dùng kiểm tra, đối chiếu và chủ động đánh giá thông tin trước khi đưa ra quyết định.

SSI MCP kết nối nhà đầu tư với dữ liệu thị trường qua AI
Nhà đầu tư có thể tra cứu dữ liệu thị trường SSI ngay trong cuộc trò chuyện với AI.

Điểm khác biệt tiếp theo nằm ở trải nghiệm tra cứu đơn giản và liền mạch hơn. Thay vì chuyển qua nhiều ứng dụng, tự tìm kiếm từng nhóm thông tin rồi ghép lại với nhau, nhà đầu tư chỉ cần đặt câu hỏi theo cách trò chuyện thông thường. Sau khi kết nối SSI MCP và hoàn tất xác thực, nền tảng AI sẽ tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu về diễn biến giá, định giá, báo cáo tài chính hay thông tin doanh nghiệp và trình bày ngay trong cuộc hội thoại.

Nhờ đó, nhà đầu tư có thể chủ động tìm hiểu thị trường 24/7 ngay trên nền tảng AI quen thuộc. Với mỗi câu hỏi, hệ thống truy xuất dữ liệu mới nhất hiện có từ SSI, theo chu kỳ cập nhật của từng nhóm thông tin. Điều này giúp câu trả lời của AI hạn chế phụ thuộc vào những dữ liệu cũ, thiếu nguồn hoặc không còn phù hợp với diễn biến thị trường.

SSI MCP cũng mở ra một cách tiếp cận dữ liệu linh hoạt hơn cho nhiều nhóm nhà đầu tư. Người mới có thể hỏi về các khái niệm hoặc thông tin cơ bản của doanh nghiệp. Người dùng có kinh nghiệm có thể tìm hiểu sâu hơn về biến động giá, chỉ số định giá, tình hình tài chính và các sự kiện đáng chú ý. Dù nhu cầu ở mức độ nào, điểm bắt đầu vẫn là một câu hỏi tự nhiên, không đòi hỏi người dùng phải biết câu lệnh kỹ thuật hay cách hệ thống dữ liệu được tổ chức phía sau.

Trong phiên bản đầu tiên, SSI MCP hoạt động theo cơ chế chỉ đọc và chỉ phục vụ tra cứu dữ liệu thị trường. Dịch vụ không truy cập tài khoản giao dịch hoặc dữ liệu cá nhân của khách hàng; không đặt, sửa hay hủy lệnh, đồng thời không đưa ra khuyến nghị mua bán cụ thể. AI hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận và tổng hợp thông tin thuận tiện hơn, trong khi quyền đánh giá và quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người dùng.

Hiện thực hóa chiến lược AI bằng trải nghiệm dành cho nhà đầu tư

MCP đang trở thành một hướng phát triển mới trong ngành tài chính toàn cầu, khi các trợ lý AI ngày càng được kết nối trực tiếp với dữ liệu và dịch vụ chuyên biệt. Tại Việt Nam, SSI nằm trong nhóm công ty chứng khoán sớm đưa chuẩn kết nối này vào ứng dụng thực tế dành cho nhà đầu tư.

Việc ra mắt SSI MCP tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư dài hạn của Ban lãnh đạo SSI vào công nghệ và AI. Theo đó, năng lực diễn giải của AI chỉ là một phần của giá trị. Trong lĩnh vực tài chính, chất lượng câu trả lời phụ thuộc lớn vào chất lượng dữ liệu đầu vào. Vì vậy, AI cần được kết nối với nguồn dữ liệu có cấu trúc, được quản lý rõ ràng và cập nhật phù hợp với từng nhóm thông tin.

SSI MCP kết nối nhà đầu tư với dữ liệu thị trường qua AI
Đại diện SSI giới thiệu SSI MCP và định hướng mở rộng trải nghiệm dịch vụ mới.

SSI MCP là bước triển khai cụ thể cho quan điểm này. Dịch vụ đưa dữ liệu thị trường SSI đến ChatGPT, Claude và Gemini, giúp nhà đầu tư tra cứu thông tin ngay trên nền tảng AI quen thuộc mà không phải làm quen với một ứng dụng mới.

“SSI không đặt mục tiêu để AI thay nhà đầu tư suy nghĩ hay đưa ra quyết định. Điều chúng tôi muốn làm là giúp người dùng đi nhanh hơn từ câu hỏi đến dữ liệu cần thiết. Trong tài chính, một công cụ AI tốt không chỉ cần trả lời nhanh, mà còn phải giúp người dùng hiểu dữ liệu đến từ đâu và có thể tin cậy ở mức độ nào” - đại diện SSI chia sẻ.

Được xây dựng trên một chuẩn kết nối có khả năng mở rộng, SSI MCP không chỉ phục vụ nhu cầu tra cứu ở thời điểm hiện tại, mà còn tạo nền tảng để SSI tiếp tục phát triển các trải nghiệm AI mới trong tương lai. Mọi bước mở rộng sẽ được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm an toàn dữ liệu, minh bạch về phạm vi truy cập và giữ quyền kiểm soát cho khách hàng.

Dịch vụ hiện được cung cấp miễn phí cho toàn bộ khách hàng SSI. Người dùng chỉ cần kết nối và xác thực tài khoản một lần để bắt đầu tra cứu dữ liệu thị trường ngay trong cuộc trò chuyện với AI. Thông tin chi tiết về cách kết nối và các nền tảng đang được hỗ trợ được đăng tải tại đây./.
Ánh Hồng
Từ khóa:
SSI MCP Kết nối nhà đầu tư trí tuệ nhân tạo ai

Bài liên quan

Động lực bứt phá từ dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo

Động lực bứt phá từ dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo

Chuyển đổi số càng sâu, Thống đốc yêu cầu ngành ngân hàng kiểm soát rủi ro, lấy hiệu quả làm thước đo

Chuyển đổi số càng sâu, Thống đốc yêu cầu ngành ngân hàng kiểm soát rủi ro, lấy hiệu quả làm thước đo

Kinh tế số phát triển, nhu cầu đầu tư hạ tầng số tăng nhanh

Kinh tế số phát triển, nhu cầu đầu tư hạ tầng số tăng nhanh

Dành cho bạn

Đổi mới mô hình phát triển để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đổi mới mô hình phát triển để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Củng cố thanh khoản và nguồn vốn để đạt chuẩn "kép” 100%, ngân hàng được gỡ trần tỷ lệ LDR

Củng cố thanh khoản và nguồn vốn để đạt chuẩn "kép” 100%, ngân hàng được gỡ trần tỷ lệ LDR

Bước đột phá trong tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế

Bước đột phá trong tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế

Sửa Luật Ngân sách nhà nước: Gắn phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu tư, hạn chế “giữ vốn”

Sửa Luật Ngân sách nhà nước: Gắn phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu tư, hạn chế “giữ vốn”

Thông quan tập trung, mở đường cho cửa khẩu thông minh

Thông quan tập trung, mở đường cho cửa khẩu thông minh

Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Đọc thêm

Thông tư 138/2026/TT-BTC: Tăng minh bạch, củng cố cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu

Thông tư 138/2026/TT-BTC: Tăng minh bạch, củng cố cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu

(TBTCO) - Chia sẻ với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh - Trưởng nhóm Phân tích, VIS Rating nhận định, các quy định mới tại Thông tư 138/2026/TT-BTC góp phần tăng tính minh bạch, khả năng giám sát và bảo vệ nhà đầu tư.
Chứng khoán tuần mới (5/10 - 9/10): Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Chứng khoán tuần mới (5/10 - 9/10): Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Trạng thái thận trọng áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam cả 5 phiên tuần qua khi dòng tiền đứng ngoài và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Dù vậy, bức tranh tăng trưởng quý III cùng mặt bằng định giá có thể tạo điểm tựa để thị trường tìm lại trạng thái cân bằng.
24 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

24 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khai mạc Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), với sự tham dự của 24 đội bóng đến từ các cơ quan quản lý, đơn vị trong ngành, khách mời và thành viên thị trường.
Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

(TBTCO) - Kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, đi kèm nhu cầu vốn trung và dài hạn tiếp tục gia tăng. Bên cạnh kênh đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thị trường trái phiếu được đánh giá còn nhiều dư địa để bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế.
Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn

Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán bước sang một giai đoạn phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thông tin của doanh nghiệp. Không chỉ công bố đúng hạn, báo cáo tài chính cần bảo đảm tính minh bạch, tin cậy và khả năng so sánh. Cùng với nâng chuẩn quản trị, đây là nền tảng củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tăng sức hấp dẫn của thị trường.
Nâng hạng mở cánh cửa đón dòng vốn mới vào thị trường chứng khoán

Nâng hạng mở cánh cửa đón dòng vốn mới vào thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Việc thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn chính thức triển khai nâng hạng được kỳ vọng không chỉ mang lại dòng vốn từ các quỹ thụ động, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng, nâng hạng mới chỉ là bước khởi đầu. Để dòng vốn ngoại thực sự gắn bó lâu dài, thị trường cần tiếp tục gia tăng quy mô vốn hóa, nâng chất lượng hàng hóa, cải thiện dư địa sở hữu nước ngoài và phát triển các công cụ phòng ngừa rủi ro.
Đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu

Đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đăng ký trái phiếu, đăng ký giao dịch trái phiếu; đồng thời tăng chế tài đối với một số trường hợp tái phạm.
Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

(TBTCO) - Ngày 2/10/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam (Mã Ck: ECO) và đưa vào giao dịch chính thức gần 30 triệu cổ phiếu ECO với tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là gần 300 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của ECO là 13.900 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là ±20%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Tăng chế biến sâu, nâng giá trị cà phê Việt

Tăng chế biến sâu, nâng giá trị cà phê Việt

Quảng Trị triển khai “luồng xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Quảng Trị triển khai “luồng xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Lời giải bài toán vốn cho 2 dự án đường sắt quốc gia qua Hà Nội

Lời giải bài toán vốn cho 2 dự án đường sắt quốc gia qua Hà Nội

Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Nam A Bank bứt phá, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Nam A Bank bứt phá, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

SSI MCP kết nối nhà đầu tư với dữ liệu thị trường qua AI

SSI MCP kết nối nhà đầu tư với dữ liệu thị trường qua AI

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +56.27
05/10 | +56.27 (7,722.72 +56.27 (+0.73%))
DJI +250.36
05/10 | +250.36 (51,176.96 +250.36 (+0.49%))
IXIC +319.26
05/10 | +319.26 (27,190.86 +319.26 (+1.19%))
NYA +127.51
05/10 | +127.51 (23,654.31 +127.51 (+0.54%))
XAX +83.50
05/10 | +83.50 (8,303.18 +83.50 (+1.02%))
BUK100P +5.37
05/10 | +5.37 (1,042.52 +5.37 (+0.52%))
RUT +26.27
05/10 | +26.27 (2,832.89 +26.27 (+0.94%))
VIX +0.88
05/10 | +0.88 (16.19 +0.88 (+5.75%))
FTSE +39.91
05/10 | +39.91 (10,501.86 +39.91 (+0.38%))
GDAXI +17.85
05/10 | +17.85 (25,249.05 +17.85 (+0.07%))
FCHI -52.59
05/10 | -52.59 (7,844.60 -52.59 (-0.67%))
STOXX50E +4.85
05/10 | +4.85 (6,243.35 +4.85 (+0.08%))
N100 +0.57
05/10 | +0.57 (1,874.95 +0.57 (+0.03%))
BFX +6.88
05/10 | +6.88 (5,512.53 +6.88 (+0.12%))
MOEX.ME -0.11
05/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +16.81
05/10 | +16.81 (23,989.10 +16.81 (+0.07%))
STI +31.23
05/10 | +31.23 (5,666.05 +31.23 (+0.55%))
AXJO +4.30
05/10 | +4.30 (8,686.40 +4.30 (+0.05%))
AORD +4.50
05/10 | +4.50 (8,859.20 +4.50 (+0.05%))
BSESN +393.75
05/10 | +393.75 (72,303.45 +393.75 (+0.55%))
JKSE +29.55
05/10 | +29.55 (6,066.44 +29.55 (+0.49%))
KLSE +3.66
05/10 | +3.66 (1,634.53 +3.66 (+0.22%))
NZ50 +18.53
05/10 | +18.53 (13,699.02 +18.53 (+0.14%))
KS11 +32.39
05/10 | +32.39 (7,003.74 +32.39 (+0.46%))
TWII +1,236.30
05/10 | +1,236.30 (49,712.04 +1,236.30 (+2.55%))
GSPTSE +347.85
05/10 | +347.85 (35,502.65 +347.85 (+0.99%))
BVSP +4,917.55
05/10 | +4,917.55 (192,114.55 +4,917.55 (+2.63%))
MXX +703.08
05/10 | +703.08 (64,531.68 +703.08 (+1.10%))
MERV +8,822.75
05/10 | +8,822.75 (2,767,662.75 +8,822.75 (+0.32%))
TA125.TA +16.88
05/10 | +16.88 (4,089.18 +16.88 (+0.41%))
CASE30 -168.70
05/10 | -168.70 (53,742.40 -168.70 (-0.31%))
JN0U.JO -12.49
05/10 | -12.49 (6,502.47 -12.49 (-0.19%))
DX-Y.NYB +0.25
05/10 | +0.25 (102.18 +0.25 (+0.25%))
125904-USD-STRD -3.74
05/10 | -3.74 (2,708.58 -3.74 (-0.14%))
XDB +0.43
05/10 | +0.43 (132.39 +0.43 (+0.32%))
XDE +0.07
05/10 | +0.07 (112.53 +0.07 (+0.06%))
000001.SS +11.74
05/10 | +11.74 (3,842.19 +11.74 (+0.31%))
N225 +1,637.40
05/10 | +1,637.40 (69,946.86 +1,637.40 (+2.40%))
XDN +0.10
05/10 | +0.10 (63.35 +0.10 (+0.15%))
XDA +0.25
05/10 | +0.25 (69.56 +0.25 (+0.36%))