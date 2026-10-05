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VPG, PLP rời rổ VNXAllshare, VNAllshare từ ngày 9/10

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
18:03 | 05/10/2026
(TBTCO) - VPG và PLP sẽ rời VNXAllshare, VNAllshare cùng một số chỉ số ngành từ ngày 9/10 sau khi bị đưa vào diện kiểm soát.
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Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố thông tin về việc loại cổ phiếu VPG và cổ phiếu PLP khỏi một số bộ chỉ số do hai mã này bị đưa vào diện kiểm soát. Các thay đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/10/2026.

Theo thông báo của HOSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu VPG của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và cổ phiếu PLP của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê sẽ bị loại khỏi danh mục thành phần của chỉ số VNXAllshare.

Nguyên nhân là cổ phiếu VPG bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 758/QĐ-SGDHCM ngày 2/10/2026 của HOSE. Tương tự, cổ phiếu PLP bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 759/QĐ-SGDHCM cùng ngày. Việc loại hai cổ phiếu khỏi VNXAllshare có hiệu lực từ ngày 9/10/2026.

Sau khi danh mục cổ phiếu thành phần được điều chỉnh, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu VIC trong chỉ số VNXAllshare thay đổi về mức 53,64%.

Cùng ngày, HOSE cũng công bố điều chỉnh danh mục các chỉ số do Sở quản lý. Theo đó, VPG và PLP đồng thời bị loại khỏi chỉ số VNAllshare, với ngày hiệu lực cũng là 9/10/2026. Sau thay đổi này, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu VIC trong VNAllshare được xác định ở mức 53,41%.

Bên cạnh việc rời VNAllshare, VPG còn bị loại khỏi chỉ số VNSmallcap và VNAllShare Industrials do cổ phiếu này thuộc diện kiểm soát theo Quyết định số 758/QĐ-SGDHCM. Trong khi đó, PLP bị loại khỏi chỉ số VNAllShare Materials theo Quyết định số 759/QĐ-SGDHCM.

Toàn bộ các thay đổi đối với danh mục thành phần của VNXAllshare, VNAllshare, VNSmallcap, VNAllShare Industrials và VNAllShare Materials nêu trên đều có hiệu lực từ ngày 9/10/2026./.

Thu Hương
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vpg PLP hose Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê cổ phiếu bị kiểm soát VNXAllshare VNAllshare

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