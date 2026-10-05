Chứng khoán

Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

15:17 | 05/10/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị xử phạt do công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 trên báo cáo tài chính, đồng thời bị buộc cải chính thông tin.
aa

Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 572/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn. Công ty có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, công ty bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 trên báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 so với báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.

Cụ thể, trên báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, công ty công bố lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 21,437 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán ghi nhận chỉ tiêu này ở mức hơn 15,604 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 5,832 tỷ đồng.

Đối với báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận sau thuế năm 2025 được công bố tại báo cáo quý IV/2025 là hơn 5,045 tỷ đồng, trong khi số liệu trên báo cáo tài chính năm được kiểm toán là hơn 5,928 tỷ đồng, cao hơn khoảng 884 triệu đồng.

Hành vi trên bị xử phạt theo khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị xử phạt do công bố sai lệch. Ảnh:pchcmc.vn

Ngoài hình thức phạt tiền, công ty bị buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 9 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Được biết, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn tiền thân là Nhà máy Thuốc trừ sâu Sài Gòn, trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 17/5/1989. Năm 2009, công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, mua bán phân bón, giống cây trồng, thuốc thú y thủy sản; đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; tư vấn trồng trọt và xông hơi khử trùng. Hiện công ty có vốn điều lệ 105,3 tỷ đồng, với 10,53 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành./.

Mai Tấn
Từ khóa:
công bố thông tin sai lệch xử phạt vi phạm hành chính báo cáo tài chính năm 2025 lợi nhuận sau thuế năm 2025 cải chính thông tin công ty báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước

Bài liên quan

Chứng khoán EVS bị phạt 200 triệu đồng do báo cáo sai lệch

Chứng khoán EVS bị phạt 200 triệu đồng do báo cáo sai lệch

Pacific Bridge bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin, thời hạn báo cáo

Pacific Bridge bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin, thời hạn báo cáo

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Dành cho bạn

Đổi mới mô hình phát triển để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đổi mới mô hình phát triển để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Củng cố thanh khoản và nguồn vốn để đạt chuẩn "kép” 100%, ngân hàng được gỡ trần tỷ lệ LDR

Củng cố thanh khoản và nguồn vốn để đạt chuẩn "kép” 100%, ngân hàng được gỡ trần tỷ lệ LDR

Bước đột phá trong tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế

Bước đột phá trong tôn vinh, khen thưởng người nộp thuế

Sửa Luật Ngân sách nhà nước: Gắn phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu tư, hạn chế “giữ vốn”

Sửa Luật Ngân sách nhà nước: Gắn phân bổ nguồn lực với hiệu quả đầu tư, hạn chế “giữ vốn”

Thông quan tập trung, mở đường cho cửa khẩu thông minh

Thông quan tập trung, mở đường cho cửa khẩu thông minh

Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027

Đọc thêm

Thông tư 138/2026/TT-BTC: Tăng minh bạch, củng cố cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu

Thông tư 138/2026/TT-BTC: Tăng minh bạch, củng cố cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu

(TBTCO) - Chia sẻ với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh - Trưởng nhóm Phân tích, VIS Rating nhận định, các quy định mới tại Thông tư 138/2026/TT-BTC góp phần tăng tính minh bạch, khả năng giám sát và bảo vệ nhà đầu tư.
Chứng khoán tuần mới (5/10 - 9/10): Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Chứng khoán tuần mới (5/10 - 9/10): Kỳ vọng điểm tựa vĩ mô quý III

Trạng thái thận trọng áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam cả 5 phiên tuần qua khi dòng tiền đứng ngoài và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Dù vậy, bức tranh tăng trưởng quý III cùng mặt bằng định giá có thể tạo điểm tựa để thị trường tìm lại trạng thái cân bằng.
24 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

24 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 3/10/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khai mạc Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), với sự tham dự của 24 đội bóng đến từ các cơ quan quản lý, đơn vị trong ngành, khách mời và thành viên thị trường.
Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

Tăng nguồn lực cho nền kinh tế từ kênh trái phiếu

(TBTCO) - Kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, đi kèm nhu cầu vốn trung và dài hạn tiếp tục gia tăng. Bên cạnh kênh đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thị trường trái phiếu được đánh giá còn nhiều dư địa để bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế.
Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn

Nâng chuẩn quản trị và báo cáo tài chính để tăng khả năng hút vốn

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán bước sang một giai đoạn phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thông tin của doanh nghiệp. Không chỉ công bố đúng hạn, báo cáo tài chính cần bảo đảm tính minh bạch, tin cậy và khả năng so sánh. Cùng với nâng chuẩn quản trị, đây là nền tảng củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tăng sức hấp dẫn của thị trường.
Nâng hạng mở cánh cửa đón dòng vốn mới vào thị trường chứng khoán

Nâng hạng mở cánh cửa đón dòng vốn mới vào thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Việc thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn chính thức triển khai nâng hạng được kỳ vọng không chỉ mang lại dòng vốn từ các quỹ thụ động, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng, nâng hạng mới chỉ là bước khởi đầu. Để dòng vốn ngoại thực sự gắn bó lâu dài, thị trường cần tiếp tục gia tăng quy mô vốn hóa, nâng chất lượng hàng hóa, cải thiện dư địa sở hữu nước ngoài và phát triển các công cụ phòng ngừa rủi ro.
Đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu

Đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng với hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký trái phiếu

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đề xuất phạt tới 1,5 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đăng ký trái phiếu, đăng ký giao dịch trái phiếu; đồng thời tăng chế tài đối với một số trường hợp tái phạm.
Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

(TBTCO) - Ngày 2/10/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam (Mã Ck: ECO) và đưa vào giao dịch chính thức gần 30 triệu cổ phiếu ECO với tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là gần 300 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của ECO là 13.900 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là ±20%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Tăng chế biến sâu, nâng giá trị cà phê Việt

Tăng chế biến sâu, nâng giá trị cà phê Việt

Quảng Trị triển khai “luồng xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Quảng Trị triển khai “luồng xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Lời giải bài toán vốn cho 2 dự án đường sắt quốc gia qua Hà Nội

Lời giải bài toán vốn cho 2 dự án đường sắt quốc gia qua Hà Nội

Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Bảo vệ thực vật Sài Gòn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Nam A Bank bứt phá, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Nam A Bank bứt phá, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

SSI MCP kết nối nhà đầu tư với dữ liệu thị trường qua AI

SSI MCP kết nối nhà đầu tư với dữ liệu thị trường qua AI

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Giá xăng dầu trong tuần biến động trái chiều

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 3/10: Giá heo hơi lao dốc không phanh

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Ngày 5/10: Giá heo hơi tiếp tục đứng ở vùng thấp

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Thuế tỉnh Thanh Hóa kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (3/10): USD biến động hẹp, việc làm Mỹ suy yếu khiến Fed khó tăng lãi suất tháng 10

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Sửa đổi toàn diện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hóa tối đa, sẵn sàng cho chuyển đổi số

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +56.27
05/10 | +56.27 (7,722.72 +56.27 (+0.73%))
DJI +250.36
05/10 | +250.36 (51,176.96 +250.36 (+0.49%))
IXIC +319.26
05/10 | +319.26 (27,190.86 +319.26 (+1.19%))
NYA +127.51
05/10 | +127.51 (23,654.31 +127.51 (+0.54%))
XAX +83.50
05/10 | +83.50 (8,303.18 +83.50 (+1.02%))
BUK100P +5.37
05/10 | +5.37 (1,042.52 +5.37 (+0.52%))
RUT +26.27
05/10 | +26.27 (2,832.89 +26.27 (+0.94%))
VIX +0.88
05/10 | +0.88 (16.19 +0.88 (+5.75%))
FTSE +39.91
05/10 | +39.91 (10,501.86 +39.91 (+0.38%))
GDAXI +17.85
05/10 | +17.85 (25,249.05 +17.85 (+0.07%))
FCHI -52.59
05/10 | -52.59 (7,844.60 -52.59 (-0.67%))
STOXX50E +4.85
05/10 | +4.85 (6,243.35 +4.85 (+0.08%))
N100 +0.57
05/10 | +0.57 (1,874.95 +0.57 (+0.03%))
BFX +6.88
05/10 | +6.88 (5,512.53 +6.88 (+0.12%))
MOEX.ME -0.11
05/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +16.81
05/10 | +16.81 (23,989.10 +16.81 (+0.07%))
STI +31.23
05/10 | +31.23 (5,666.05 +31.23 (+0.55%))
AXJO +4.30
05/10 | +4.30 (8,686.40 +4.30 (+0.05%))
AORD +4.50
05/10 | +4.50 (8,859.20 +4.50 (+0.05%))
BSESN +393.75
05/10 | +393.75 (72,303.45 +393.75 (+0.55%))
JKSE +29.55
05/10 | +29.55 (6,066.44 +29.55 (+0.49%))
KLSE +3.66
05/10 | +3.66 (1,634.53 +3.66 (+0.22%))
NZ50 +18.53
05/10 | +18.53 (13,699.02 +18.53 (+0.14%))
KS11 +32.39
05/10 | +32.39 (7,003.74 +32.39 (+0.46%))
TWII +1,236.30
05/10 | +1,236.30 (49,712.04 +1,236.30 (+2.55%))
GSPTSE +347.85
05/10 | +347.85 (35,502.65 +347.85 (+0.99%))
BVSP +4,917.55
05/10 | +4,917.55 (192,114.55 +4,917.55 (+2.63%))
MXX +703.08
05/10 | +703.08 (64,531.68 +703.08 (+1.10%))
MERV +8,822.75
05/10 | +8,822.75 (2,767,662.75 +8,822.75 (+0.32%))
TA125.TA +16.88
05/10 | +16.88 (4,089.18 +16.88 (+0.41%))
CASE30 -168.70
05/10 | -168.70 (53,742.40 -168.70 (-0.31%))
JN0U.JO -12.49
05/10 | -12.49 (6,502.47 -12.49 (-0.19%))
DX-Y.NYB +0.25
05/10 | +0.25 (102.18 +0.25 (+0.25%))
125904-USD-STRD -3.74
05/10 | -3.74 (2,708.58 -3.74 (-0.14%))
XDB +0.43
05/10 | +0.43 (132.39 +0.43 (+0.32%))
XDE +0.07
05/10 | +0.07 (112.53 +0.07 (+0.06%))
000001.SS +11.74
05/10 | +11.74 (3,842.19 +11.74 (+0.31%))
N225 +1,637.40
05/10 | +1,637.40 (69,946.86 +1,637.40 (+2.40%))
XDN +0.10
05/10 | +0.10 (63.35 +0.10 (+0.15%))
XDA +0.25
05/10 | +0.25 (69.56 +0.25 (+0.36%))