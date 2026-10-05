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Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index hồi phục, dòng tiền vẫn chọn lọc

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
17:54 | 05/10/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận diễn biến tăng điểm, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm điểm liên tiếp khi tâm lý nhà đầu tư được hỗ trợ bởi thông tin vĩ mô tích cực. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm và diễn biến phân hóa cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng.
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VN-Index tăng hơn 15 điểm

Sau hai tuần giảm điểm, thị trường chứng khoán hồi phục khi đón nhận thông tin tích cực về kinh tế vĩ mô quý III/2026. Thông tin này góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư, hỗ trợ dòng tiền tìm đến các nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng tốt. VN-Index tăng ngay từ đầu phiên và duy trì sắc xanh đến khi đóng cửa, dù thanh khoản còn thấp. Kết phiên, chỉ số tăng 15,49 điểm, tương đương 0,89%, lên 1.753,20 điểm.

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index hồi phục, dòng tiền vẫn chọn lọc
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 5/10.

Mặc dù thị trường tăng điểm, nhưng độ rộng thị trường hôm nay khá cân bằng khi số cổ phiếu tăng giá không quá chênh lệch so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 155 mã tăng giá, 49 mã giữ giá tham chiếu và 151 mã giảm giá.

Độ mở của các nhóm ngành nghiêng nhẹ về sắc xanh khi kết phiên với 19/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Thiết bị điện, gỗ và vận tải hàng hóa là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dịch vụ ăn uống và lưu trú, nông nghiệp và hóa chất cơ bản là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Chỉ số VN30 cũng có phiên tăng điểm tích cực khi tăng +18,47 điểm, lên mức 1.894,46 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng - giảm cân bằng, với 15 mã tăng giá, 15 mã giảm giá.

VN-Index khởi động tuần giao dịch mới tương đối chậm rãi khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-15,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 575 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 13.501 tỷ đồng giảm (-29,66%) so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. HNX-Index tăng +2,87 điểm, lên mức 269,62 điểm, còn UPCoM-Index giảm -0,44 điểm, về mức 125,49 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -282 tỷ đồng. Trong đó, TCB (-147 tỷ đồng), VHM (-114 tỷ đồng), PNJ (-90 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, HPG (64 tỷ đồng), DGW (57 tỷ đồng) và GMD (37 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng nhẹ 0,5 tỷ đồng.

Đà tăng phụ thuộc cổ phiếu trụ

VN-Index chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp bằng nhịp hồi phục khá tích cực về điểm số. Tuy nhiên, diễn biến giữa các nhóm cổ phiếu vẫn phân hóa mạnh, khiến mức tăng của chỉ số chưa phản ánh sự cải thiện đồng đều trên toàn thị trường.

Đáng chú ý, VIC tăng 3,57%, đóng góp tới 12,8 điểm trong tổng mức tăng 15,49 điểm của VN-Index. Sự chi phối của cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường cho thấy nhịp hồi phục còn phụ thuộc đáng kể vào lực kéo từ cổ phiếu trụ. Trong khi đó, nhiều mã vẫn chịu áp lực bán và đóng cửa dưới tham chiếu.

Dòng tiền chủ yếu tìm đến những cổ phiếu có câu chuyện riêng, nổi bật ở nhóm bán lẻ và vận tải. Các mã DGW, MWG, MSN thu hút sự chú ý trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng vào triển vọng tăng trưởng kinh doanh. Nhóm vận tải, gồm PVT, PVP, VSC, cũng ghi nhận diễn biến tích cực; riêng các doanh nghiệp vận tải dầu khí được hỗ trợ bởi kỳ vọng hưởng lợi từ giá cước.

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index hồi phục, dòng tiền vẫn chọn lọc
VN-Index chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp bằng nhịp hồi phục khá tích cực về điểm số trong phiên 5/10. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo ngành, thép là nhóm khởi sắc khi toàn bộ cổ phiếu thành phần tăng điểm. HPG tăng hơn 2,2%, lên 20.500 đồng/cổ phiếu và dẫn đầu thị trường về giá trị khớp lệnh. Diễn biến này cho thấy cổ phiếu thép tiếp tục thu hút dòng tiền trong phiên hồi phục, dù sức mua trên thị trường chung còn thận trọng.

Tại nhóm bất động sản, ngoài các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, NVL là một trong số ít mã tăng giá. Ngược lại, cổ phiếu của Khang Điền, Nam Long, Quốc Cường Gia Lai, DIC Corp và Hà Đô đều giảm điểm. KOS tiếp tục chuỗi giảm sàn, xuống 13.700 đồng/cổ phiếu và kết phiên trong tình trạng không có dư mua.

Nhóm ngân hàng cũng phân hóa rõ nét. LPB tăng trần, với dư mua gần 700.000 cổ phiếu, trong khi HDB, SHB, EIB, STB và BID chịu áp lực bán, đóng cửa dưới tham chiếu. Ở nhóm bán lẻ, PNJ tiếp tục giảm, đi ngược diễn biến tích cực của một số cổ phiếu cùng ngành.

Nhìn chung, phiên tăng điểm đã phần nào giải tỏa áp lực tâm lý sau chuỗi điều chỉnh. Tuy vậy, thanh khoản khớp lệnh vẫn thấp hơn 15,1% so với mức bình quân, cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng tham gia mạnh. Các nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản chưa hình thành sự đồng thuận để hỗ trợ chỉ số bứt phá.

Các chuyên gia nhận định, trong những phiên tới, khả năng duy trì nhịp hồi phục sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của thanh khoản và mức độ lan tỏa của sức mua. Nếu dòng tiền tiếp tục tập trung ở một số cổ phiếu riêng lẻ, thị trường có thể còn giằng co và phân hóa./.

Mai Tấn
Từ khóa:
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