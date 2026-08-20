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Bảo hiểm nhúng: Từ siêu ứng dụng đến túi tiền người Việt

Ngọc Lan

Ngọc Lan

19:26 | 20/08/2026
(TBTCO) - Không đại lý, không tư vấn, không giấy tờ - chỉ một cú chạm trên ứng dụng mua sắm, ông Phạm Trường Khánh - Tổng giám đốc Affina Việt Nam, trao đổi với Thời báo Tài chính Việt Nam về sự bứt tốc của bảo hiểm nhúng khi đang định hình lại cách người Việt tiếp cận bảo hiểm, và những điểm nghẽn doanh nghiệp cần vượt qua để biến "phí lẻ" thành lợi nhuận bền vững.
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PV: Thị trường bảo hiểm tích hợp tại Việt Nam hiện đang ở giai đoạn phát triển nào so với các nước trong khu vực Đông Nam Á? Đâu là những yếu tố giúp mô hình này có dư địa tăng trưởng tại Việt Nam trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Phạm Trường Khánh: Trước hết, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn rất nhiều dư địa phát triển. Cụ thể, mức độ thâm nhập bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam hiện đạt khoảng 0,7% GDP, trong khi tỷ lệ này ở Thái Lan khoảng 1,6%.

Hơn thế nữa, dư địa tăng trưởng của bảo hiểm nhúng lại đang bứt tốc chưa từng có. Lực đẩy chính đến từ hai yếu tố: hệ sinh thái bùng nổ, khi sự thống trị của các siêu ứng dụng như ví điện tử, sàn thương mại điện tử và ứng dụng gọi xe mang lại khả năng tiếp cận hàng chục triệu người dùng với hành trình mua sắm “một chạm” mượt mà; và đòn bẩy công nghệ insurtech, khi năng lực công nghệ cho phép “đóng gói” sản phẩm theo hướng plug-and-play, kéo chi phí phân phối và xử lý bồi thường xuống mức tối thiểu, phù hợp để bán ở quy mô cực lớn.

Bảo hiểm nhúng: Từ siêu ứng dụng đến túi tiền người Việt
Ông Phạm Trường Khánh

Bảo hiểm nhúng hoàn toàn không triệt tiêu doanh thu của các kênh truyền thống như môi giới hay đại lý. Đây là lựa chọn tốt nhất để mang đến sự yên tâm cho người dùng trước những rủi ro mang tính phổ biến nhưng không đòi hỏi họ phải bỏ ra nhiều tiền, như tai nạn cuốc xe, rơi vỡ thiết bị, trễ chuyến bay.

PV: Xu hướng các nhà bán lẻ, sàn thương mại điện tử và siêu ứng dụng tiêu dùng chủ động tìm đến bảo hiểm nhúng để tạo lợi thế cạnh tranh phản ánh điều gì về sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm bảo hiểm?

Ông Phạm Trường Khánh: Qua quan sát và khảo sát thực tế, tôi nhận thấy sự dịch chuyển hành vi này thể hiện qua ba khía cạnh tâm lý.

Thứ nhất là tâm lý làm chủ: một số người dùng hiện nay muốn tự đọc, tự hiểu và tự quyết định, có xu hướng tin tưởng cao hơn vào những giao dịch do chính mình thực hiện trên ứng dụng, thay vì bị tác động bởi nhân viên hay đại lý bảo hiểm truyền thống.

Thứ hai là hiệu ứng tiền lẻ: với mức phí siêu nhỏ, chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng, sự đắn đo gần như bằng 0.

Thứ ba là sự tiện lợi và trực quan: khách hàng không có thời gian đọc tài liệu dài dòng, và việc sở hữu một hợp đồng số ngay trên điện thoại dễ dàng như cất tiền trong ví, cần là mở ra xem ngay.

PV: Về mặt pháp lý và quản lý nhà nước, khung pháp lý hiện hành của Việt Nam đã đủ điều kiện để hỗ trợ các mô hình phân phối bảo hiểm phi truyền thống như bảo hiểm nhúng hay chưa?

Ông Phạm Trường Khánh: Khung pháp lý hiện hành, đặc biệt là Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, đã tạo nền tảng rất cởi mở cho các giao dịch điện tử và ứng dụng công nghệ. Từ góc nhìn thực tiễn của tôi, thách thức lớn nhất không nằm ở khía cạnh quản lý nhà nước, mà đến từ chính thị trường.

Cụ thể, đó là nhận thức của người dân về rủi ro và sự sẵn sàng trích ra một khoản phí - dù rất nhỏ - để đổi lấy sự an tâm. Rào cản lớn nhất của thị trường lúc này là làm sao thiết kế được luồng mua và hiển thị thông tin thực sự trực quan, để khách hàng hiểu ngay lập tức tại sao họ cần sản phẩm này và có động lực chọn mua ngay lúc đó thay vì bấm bỏ qua.

PV: Nhìn từ góc độ vận hành, doanh nghiệp bảo hiểm và đối tác phân phối như bán lẻ, fintech, sàn thương mại điện tử thường gặp những khó khăn gì khi hợp tác triển khai bảo hiểm tích hợp?

Ông Phạm Trường Khánh: Để giải bài toán nhận thức nêu trên, các doanh nghiệp bảo hiểm và đối tác bán lẻ thường vấp phải ba điểm nghẽn chính khi vận hành.

Một là thiết kế điểm chạm: đặt sản phẩm ở đâu và hiển thị thế nào là yếu tố sống còn, thông tin phải đơn giản, dễ hiểu, giúp khách hàng thấy ngay lợi ích so với mức phí bỏ ra để quyết định xuống tiền ngay trong vài giây.

Hai là biên lợi nhuận mỏng: nhiều sản phẩm bảo hiểm vi mô có mức phí cực kỳ thấp, do đó công ty bảo hiểm phải huy động được một khối lượng giao dịch khổng lồ một cách ổn định thì mới có lời.

Ba là quản lý quy trình bồi thường: nếu quy trình chi trả, như trễ chuyến bay hay rơi vỡ màn hình, không được số hóa toàn trình, chi phí vận hành sẽ “ăn mòn” doanh thu, đồng thời tạo ra trải nghiệm tồi tệ cho người dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của đối tác bán lẻ.

PV: Mô hình bảo hiểm tích hợp đặt ra thách thức gì đối với kênh phân phối truyền thống như đại lý và môi giới bảo hiểm tại Việt Nam, thưa ông?

Ông Phạm Trường Khánh: Bảo hiểm nhúng hoàn toàn không triệt tiêu doanh thu của các kênh truyền thống như môi giới hay đại lý. Đây là lựa chọn tốt nhất để mang đến sự yên tâm cho người dùng trước những rủi ro mang tính phổ biến nhưng không đòi hỏi họ phải bỏ ra nhiều tiền, như tai nạn cuốc xe, rơi vỡ thiết bị, trễ chuyến bay.

Tuy nhiên, với các kế hoạch tài chính, sức khỏe hay nhân thọ phức tạp, sự thấu cảm và năng lực phân tích sâu sắc từ con người là không thể thay thế.

Ngoài ra, sự phổ biến của bảo hiểm nhúng giúp người dân quen với việc được bảo vệ, từ đó mở lòng cho các kênh truyền thống tiếp cận và tư vấn các gói giải pháp bảo hiểm có giá trị lớn hơn.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ngọc Lan
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mô hình bảo hiểm tích hợp công nghệ insurtech trong bảo hiểm hành vi người tiêu dùng bảo hiểm bảo hiểm nhúng

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