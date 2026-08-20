Chứng khoán

Gia tăng vai trò của trái phiếu trong huy động vốn phát triển hạ tầng

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
15:48 | 20/08/2026
(TBTCO) - Trước nhu cầu đầu tư hạ tầng lớn, thị trường trái phiếu được kỳ vọng trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, bổ sung cho ngân sách và tín dụng ngân hàng.
aa

Tạo nền tảng cho trái phiếu hạ tầng

Phát biểu tại hội thảo “Thúc đẩy huy động vốn phát triển hạ tầng Việt Nam qua Thị trường Trái phiếu: Các cấu trúc vốn và xu hướng đầu tư bền vững” ngày 20/8, ông Trần Lê Minh - Tổng Giám đốc VIS Rating cho rằng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu đầu tư rất lớn, qua đó đặt ra yêu cầu mở rộng các kênh huy động vốn trung và dài hạn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Theo ông Trần Lê Minh, Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới, hướng tới trở thành quốc gia có thu nhập cao. Để thực hiện mục tiêu này, nhu cầu đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 được dự báo ở mức rất lớn. Trong tổng nguồn lực cần huy động, vốn từ ngân sách nhà nước và đầu tư công chỉ đáp ứng khoảng 21%, phần còn lại cần được bổ sung từ khu vực tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Gia tăng vai trò của trái phiếu trong huy động vốn phát triển hạ tầng
Ông Trần Lê Minh - Tổng Giám đốc VIS Rating phát biểu khai mạc hội thảo.

Cơ cấu nguồn vốn này đặt ra yêu cầu lớn đối với hệ thống tài chính trong việc huy động nguồn lực phục vụ đầu tư. Trong bối cảnh dư địa cung ứng vốn của hệ thống ngân hàng có giới hạn và yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống ngày càng cao, thị trường vốn, trong đó có trái phiếu doanh nghiệp, được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong cung cấp nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Ông Minh cho biết, trong định hướng phát triển chung, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cùng thị trường trái phiếu doanh nghiệp, được kỳ vọng trở thành những kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng. Đối với lĩnh vực hạ tầng, Chính phủ đang tích cực xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tuy nhiên, theo đại diện VIS Rating, việc hình thành khuôn khổ pháp lý mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để thị trường trái phiếu hạ tầng thực sự vận hành và phát sinh các giao dịch trên thực tế, cần đồng thời hoàn thiện nhiều yếu tố khác.

Trong đó, các bên tham gia thị trường cần có sự hiểu biết đầy đủ về đặc điểm của từng công trình, dự án; có các công cụ giảm thiểu rủi ro phù hợp; đồng thời bảo đảm sự tham gia và phối hợp giữa bên đi vay, bên cho vay, tổ chức bảo lãnh, tổ chức xếp hạng tín nhiệm và nhà đầu tư.

Cũng theo ông Minh, một khuôn khổ pháp lý chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi tạo được môi trường để trái phiếu có thể phát hành và tìm được nhà đầu tư phù hợp. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện quy định, thị trường cần những góc nhìn thực tế từ các tổ chức trực tiếp tham gia thu xếp vốn, xây dựng cấu trúc pháp lý, đánh giá tín nhiệm, bảo lãnh và đầu tư.

Kinh nghiệm thực tế từ thị trường quốc tế, đặc biệt đối với các cấu trúc trái phiếu hạ tầng và trái phiếu xanh, cũng có thể cung cấp thêm cơ sở để Việt Nam xây dựng các mô hình huy động vốn phù hợp. Cùng với đó, những vướng mắc về pháp lý và khả năng thu xếp vốn cho các dự án BOT, PPP cần tiếp tục được nhận diện để nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn.

Bảo lãnh tín dụng mở đường hút vốn

Chia sẻ thêm về vấn đề này, bà Noriko Nasu - Tổng Giám đốc Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF) nhận định Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Quá trình chuyển đổi, bao gồm phát triển kinh tế số và hiện đại hóa nền kinh tế, đòi hỏi một hệ thống hạ tầng đủ khả năng tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Gia tăng vai trò của trái phiếu trong huy động vốn phát triển hạ tầng
Bà Noriko Nasu - Tổng Giám đốc Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF) chia sẻ tại hội thảo.

Theo bà Noriko Nasu, nhu cầu vốn để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong thập niên tới rất lớn và khó có thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước cũng như tín dụng ngân hàng. Do đó, việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân là cần thiết, trong đó thị trường trái phiếu có thể trở thành kênh bổ sung, kết nối các nguồn tiết kiệm dài hạn với những dự án, tài sản có kỳ hạn đầu tư tương ứng.

Vấn đề đặt ra là chuyển tiềm năng của thị trường thành những giao dịch có khả năng huy động vốn trên thực tế. Để thực hiện mục tiêu này, bà Noriko Nasu cho rằng trước hết cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ PPP, qua đó củng cố niềm tin của các nhà phát triển dự án và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, các cơ chế tăng cường tín dụng, trong đó có bảo lãnh tín dụng, có thể góp phần giảm thiểu và phân bổ rủi ro, qua đó tạo điều kiện để các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và quỹ hưu trí tham gia sâu hơn vào thị trường. Đây là nhóm nhà đầu tư có nguồn vốn dài hạn, phù hợp với đặc điểm kỳ hạn của các dự án hạ tầng.

Một hướng huy động vốn khác được đại diện CGIF đề cập là phát triển các công cụ tài chính gắn với yếu tố môi trường và xã hội. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, các loại trái phiếu gắn với mục tiêu môi trường, xã hội có thể trở thành kênh tài trợ cho những dự án hạ tầng có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng lớn, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cần đi cùng các giải pháp về cấu trúc vốn, bảo lãnh tín dụng, quản trị rủi ro và phát triển cơ sở nhà đầu tư. Sự kết nối giữa các yếu tố này được kỳ vọng tạo điều kiện để thị trường trái phiếu từng bước đảm nhận vai trò lớn hơn trong huy động nguồn lực dài hạn cho phát triển hạ tầng tại Việt Nam

Thu Hương
Từ khóa:
hạ tang đầu tư hạ tầng trái phiếu hạ tầng bảo lãnh trái phiếu trái phiếu ppp Vis Rating cgif

Bài liên quan

Phát hành mới giảm mạnh, hơn 240.000 tỷ đồng chờ đáo hạn trong 12 tháng tới

Phát hành mới giảm mạnh, hơn 240.000 tỷ đồng chờ đáo hạn trong 12 tháng tới

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chững lại, áp lực tái cấp vốn gia tăng

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chững lại, áp lực tái cấp vốn gia tăng

Lãi suất khó giảm sâu, thanh khoản ngân hàng kỳ vọng cải thiện nhưng còn nhiều áp lực

Lãi suất khó giảm sâu, thanh khoản ngân hàng kỳ vọng cải thiện nhưng còn nhiều áp lực

Dành cho bạn

Mua cổ phiếu không báo cáo, Tổng Giám đốc Pharbaco bị phạt hơn 523 triệu đồng, đình chỉ giao dịch 18 tháng

Mua cổ phiếu không báo cáo, Tổng Giám đốc Pharbaco bị phạt hơn 523 triệu đồng, đình chỉ giao dịch 18 tháng

IMF gợi ý mô hình phát triển trái phiếu Chính phủ bán lẻ số tại Việt Nam

IMF gợi ý mô hình phát triển trái phiếu Chính phủ bán lẻ số tại Việt Nam

Nguồn thu nào sẽ giúp Quảng Ninh cán đích ngân sách năm 2026?

Nguồn thu nào sẽ giúp Quảng Ninh cán đích ngân sách năm 2026?

Thuế tỉnh Thanh Hóa công bố 88 chủ nhân trúng thưởng hóa đơn may mắn

Thuế tỉnh Thanh Hóa công bố 88 chủ nhân trúng thưởng hóa đơn may mắn

Tránh đầu tư phát triển văn hóa theo tư duy “xây cho đủ”

Tránh đầu tư phát triển văn hóa theo tư duy “xây cho đủ”

Xuất khẩu rau quả, cà phê tăng mạnh qua Hải quan khu vực XIII

Xuất khẩu rau quả, cà phê tăng mạnh qua Hải quan khu vực XIII

Đọc thêm

Tăng hậu kiểm, rút ngắn con đường huy động vốn cho doanh nghiệp

Tăng hậu kiểm, rút ngắn con đường huy động vốn cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Nhiều điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ trong hoạt động chứng khoán được đề xuất cắt giảm khi sửa Luật Chứng khoán, trong đó có thủ tục liên quan đến IPO và chào bán thêm cổ phiếu. Việc chuyển những nội dung không cần thiết từ tiền kiểm sang hậu kiểm được kỳ vọng rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp huy động vốn.
Khối ngoại bán ròng 685 tỷ đồng, chờ động thái mới trước mốc FTSE Russell công bố danh mục

Khối ngoại bán ròng 685 tỷ đồng, chờ động thái mới trước mốc FTSE Russell công bố danh mục

(TBTCO) - FTSE Russell dự kiến công bố danh mục FTSE GEIS ngày 21/8. Động thái của nhà đầu tư nước ngoài trong những phiên tới sẽ được chú ý khi thị trường tiến gần hơn tới thời điểm nâng hạng.
Chứng khoán phái sinh ngày 19/8: Hợp đồng tháng 9 hút dòng tiền trước phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 19/8: Hợp đồng tháng 9 hút dòng tiền trước phiên đáo hạn

(TBTCO) - Thanh khoản giảm trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh. Tuy vậy, điểm sáng là dòng tiền vẫn đang đổ nhiều hơn vào hợp đồng tương lai tháng 9/2026.
Chứng khoán ngày 19/8: VN-Index giằng co, dòng tiền chờ động lực mới

Chứng khoán ngày 19/8: VN-Index giằng co, dòng tiền chờ động lực mới

Thị trường chứng khoán hôm nay trở lại sắc đỏ khi nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh, song chỉ số VN-Index tiếp tục giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.720 điểm. Trong bối cảnh thanh khoản thấp và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng, thị trường đang chờ thêm những động lực mới để xác lập xu hướng rõ ràng hơn.
Novaland dự kiến dùng hơn 8.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu để xử lý nợ

Novaland dự kiến dùng hơn 8.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu để xử lý nợ

(TBTCO) - Novaland dự kiến thu về hơn 8.000 tỷ đồng từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Toàn bộ số tiền này được doanh nghiệp dự kiến phân bổ để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của công ty mẹ cùng hai công ty con.
Tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

(TBTCO) - Các quy định từ chào bán, hoạt động của tổ chức trung gian đến quản lý, giám sát đang tiếp tục được hoàn thiện, hướng tới tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu.
Đầu tư Xây dựng Trung Nam bị xử phạt do chậm công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Đầu tư Xây dựng Trung Nam bị xử phạt do chậm công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 458/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 328.000 tỷ đồng từ đầu năm

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 328.000 tỷ đồng từ đầu năm

(TBTCO) - Lũy kế từ đầu năm, thị trường ghi nhận gần 328.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành, chủ yếu qua kênh riêng lẻ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu, mở rộng dấu ấn trên thị trường toàn cầu

Doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu, mở rộng dấu ấn trên thị trường toàn cầu

Sầu riêng Việt Nam: Gỡ điểm nghẽn xuất khẩu, thông quan và vốn

Sầu riêng Việt Nam: Gỡ điểm nghẽn xuất khẩu, thông quan và vốn

Bất động sản phân hóa, chung cư vẫn giữ sức hút

Bất động sản phân hóa, chung cư vẫn giữ sức hút

Gia tăng vai trò của trái phiếu trong huy động vốn phát triển hạ tầng

Gia tăng vai trò của trái phiếu trong huy động vốn phát triển hạ tầng

Không lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo cao nhất

Không lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo cao nhất

Messer công bố 2 dự án lớn trị giá 40 triệu USD tại Việt Nam

Messer công bố 2 dự án lớn trị giá 40 triệu USD tại Việt Nam

Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy bị bãi bỏ, bảo hiểm tự lo thẩm định?

Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy bị bãi bỏ, bảo hiểm tự lo thẩm định?

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Đổi mới phương thức quản lý hơn 808.000 tỷ đồng nguồn lực

Đổi mới phương thức quản lý hơn 808.000 tỷ đồng nguồn lực

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu

Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu

Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm

Ngày 18/8: Giá heo hơi vẫn chưa dứt đà giảm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +16.22
20/08 | +16.22 (7,707.98 +16.22 (+0.21%))
DJI +119.65
20/08 | +119.65 (53,463.05 +119.65 (+0.22%))
IXIC +41.38
20/08 | +41.38 (26,331.09 +41.38 (+0.16%))
NYA +78.13
20/08 | +78.13 (24,707.27 +78.13 (+0.32%))
XAX +80.01
20/08 | +80.01 (9,033.05 +80.01 (+0.89%))
BUK100P -1.69
20/08 | -1.69 (1,066.48 -1.69 (-0.16%))
RUT +15.05
20/08 | +15.05 (3,032.94 +15.05 (+0.50%))
VIX +0.33
20/08 | +0.33 (15.22 +0.33 (+2.22%))
FTSE -16.40
20/08 | -16.40 (10,726.95 -16.40 (-0.15%))
GDAXI -125.85
20/08 | -125.85 (25,965.48 -125.85 (-0.48%))
FCHI -19.11
20/08 | -19.11 (8,482.80 -19.11 (-0.22%))
STOXX50E -14.63
20/08 | -14.63 (6,429.83 -14.63 (-0.23%))
N100 -0.80
20/08 | -0.80 (1,937.58 -0.80 (-0.04%))
BFX -7.04
20/08 | -7.04 (5,740.85 -7.04 (-0.12%))
MOEX.ME -0.11
20/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +203.42
20/08 | +203.42 (25,698.49 +203.42 (+0.80%))
STI -22.33
20/08 | -22.33 (5,671.91 -22.33 (-0.39%))
AXJO +30.00
20/08 | +30.00 (9,083.80 +30.00 (+0.33%))
AORD +43.30
20/08 | +43.30 (9,298.50 +43.30 (+0.47%))
BSESN +542.80
20/08 | +542.80 (77,452.48 +542.80 (+0.71%))
JKSE +107.46
20/08 | +107.46 (6,501.58 +107.46 (+1.68%))
KLSE +5.39
20/08 | +5.39 (1,736.71 +5.39 (+0.31%))
NZ50 -9.85
20/08 | -9.85 (13,919.82 -9.85 (-0.07%))
KS11 +381.41
20/08 | +381.41 (6,852.58 +381.41 (+5.89%))
TWII +214.39
20/08 | +214.39 (44,933.74 +214.39 (+0.48%))
GSPTSE +33.86
20/08 | +33.86 (36,401.79 +33.86 (+0.09%))
BVSP +1,495.41
20/08 | +1,495.41 (167,830.27 +1,495.41 (+0.90%))
MXX +65.57
20/08 | +65.57 (63,999.26 +65.57 (+0.10%))
IPSA -59.68
20/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -17,158.25
20/08 | -17,158.25 (2,874,492.75 -17,158.25 (-0.59%))
TA125.TA +24.72
20/08 | +24.72 (4,064.71 +24.72 (+0.61%))
CASE30 +236.40
20/08 | +236.40 (54,749.10 +236.40 (+0.43%))
JN0U.JO -20.26
20/08 | -20.26 (7,225.91 -20.26 (-0.28%))
DX-Y.NYB -0.20
20/08 | -0.20 (98.63 -0.20 (-0.20%))
125904-USD-STRD +7.85
20/08 | +7.85 (2,899.56 +7.85 (+0.27%))
XDB +0.74
20/08 | +0.74 (136.09 +0.74 (+0.54%))
XDE +0.98
20/08 | +0.98 (116.76 +0.98 (+0.85%))
000001.SS +9.30
20/08 | +9.30 (3,903.72 +9.30 (+0.24%))
N225 +890.37
20/08 | +890.37 (66,216.79 +890.37 (+1.36%))
XDN +0.60
20/08 | +0.60 (63.24 +0.60 (+0.96%))
XDA +0.41
20/08 | +0.41 (71.24 +0.41 (+0.58%))