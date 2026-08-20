Tài chính

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế phát triển Ghi-nê ký biên bản ghi nhớ

Đức Minh

Đức Minh

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21:12 | 20/08/2026
(TBTCO) - Ngày 20/8/2026, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé đã có buổi tiếp và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ.
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Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui mừng chào đón Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Ghi-nê Ismaël NaBé cùng các đồng nghiệp đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính.

Đề cập tới mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Guinea, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tin tưởng nhân dân hai nước luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp và mong muốn cho cả hai quốc gia cùng phát triển.

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế phát triển Ghi-nê ký biên bản ghi nhớ
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Ismaël NaBé. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng nhấn mạnh, mặc dù quan hệ thương mại hai nước còn ở mức khiêm tốn so với tiềm năng nhưng hai bên có nhiều lợi thế có thể bổ trợ cho nhau, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư và thương mại.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê trở thành cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi.

Trên cơ sở các lĩnh vực có thế mạnh, Bộ trưởng cho biết phía Việt Nam sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cử đoàn doanh nghiệp sang Ghi-nê tìm hiểu cơ hội đầu tư, trước mắt tập trung vào khai thác, chế biến khoáng sản như bô-xít, quặng sắt; viễn thông, hạ tầng và nông nghiệp.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả hợp tác bước đầu và cho biết Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cử chuyên gia hỗ trợ Ghi-nê trong các lĩnh vực có thế mạnh như lúa gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều và các nội dung liên quan đến sản xuất, chế biến nông nghiệp.

Bộ trưởng mong muốn phía Ghi-nê tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh, trên tinh thần thành công của doanh nghiệp Việt Nam tại Ghi-nê cũng là đóng góp cho sự phát triển của Ghi-nê.

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế phát triển Ghi-nê ký biên bản ghi nhớ
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Ismaël NaBé chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp của Tổng thống Mamadi Doumbouya, Thủ tướng Amadou Oury Bah và nhân dân Ghi-nê tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam; khẳng định hai nước là những người bạn truyền thống và chuyến thăm lần này nhằm tái khởi động, đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Ismaël NaBé đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và kết quả trao đổi giữa các cơ quan hai nước trong thời gian qua.

Bộ trưởng Ismaël NaBé nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản, lọc hóa dầu, nông nghiệp, công nghiệp, hạ tầng, viễn thông, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm và y tế.

Đặc biệt, phía Ghi-nê đánh giá cao mô hình hợp tác nông nghiệp 3 bên Nam Phi - Việt Nam - Ghi-nê, trong đó việc áp dụng giống và kỹ thuật canh tác của Việt Nam đã giúp năng suất lúa tại một số khu vực tăng từ dưới 1 tấn/ha lên hơn 6 tấn/ha; đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác về công nghệ, phân bón và nghiên cứu nông nghiệp.

Bộ trưởng Ghi-nê giới thiệu Tầm nhìn “Simandou 2040” nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, với 5 trụ cột gồm: nông nghiệp, công nghiệp chế biến và thương mại; giáo dục và văn hóa; hạ tầng, giao thông và công nghệ; tài chính - ngân hàng và bảo hiểm; y tế và chăm sóc sức khỏe. Ghi-nê hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư, đồng thời mong muốn hai bên sớm chuyển các cam kết trong MOU thành các chương trình, dự án cụ thể.

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế phát triển Ghi-nê ký biên bản ghi nhớ
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Ismaël NaBé tại lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển nước Cộng hòa Ghi-nê. Ảnh: Đức Minh

Hai Bộ trưởng thống nhất phối hợp xác định các lĩnh vực ưu tiên, xây dựng và triển khai các hoạt động cụ thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và pháp luật của mỗi nước, bảo đảm hợp tác đi vào thực chất và hướng tới các kết quả cụ thể.

Hai bộ trưởng kỳ vọng việc triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Ghi-nê, tăng cường hợp tác giữa hai Bộ và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, đóng góp thiết thực cho hợp tác Nam - Nam vì mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững.

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế phát triển Ghi-nê ký biên bản ghi nhớ
Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế phát triển Ghi-nê ký biên bản ghi nhớ
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Ismaël NaBé đã ký và trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ. Ảnh: Đức Minh

Sau buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Ismaël NaBé đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển nước Cộng hòa Ghi-nê, tập trung vào việc: Tăng cường năng lực thể chế, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực hoạch định và phát triển; Xác định khung hợp tác tổng thể giữa hai bên; Xác lập các điều kiện hợp tác để đạt mục tiêu; hợp tác chặt chẽ nhằm đạt kết quả.

Các lĩnh vực hợp tác bao gồm: Hoạch định chiến lược, theo dõi và đánh giá; Hỗ trợ xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển; Hỗ trợ xây dựng các sơ đồ phát triển; Hỗ trợ nâng cao công cụ theo dõi và đánh giá chính sách kinh tế vĩ mô; Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu tích hợp, bao gồm ứng dụng các công cụ hiện đại như bản đồ thông tin địa lý số.

Hai là nâng cao năng lực thống kê. Các lĩnh vực hợp tác khác được đồng thuận bằng văn bản trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mỗi bên.

Việc hợp tác được triển khai qua nhiều hình thức: các phái đoàn, chuyến thăm song phương, trao đổi kiến thức, thông tin, phương pháp, ấn phẩm trong lĩnh vực quy hoạch, dự báo và thống kê;…

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế phát triển Ghi-nê ký biên bản ghi nhớ
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Ismaël NaBé cùng thành viên hai Bộ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh
Đức Minh
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Cùng chủ đề: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế phát triển Ghi-nê ký biên bản ghi nhớ

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