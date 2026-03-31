Hòa Phát hướng tới doanh thu 210.000 tỷ đồng trong năm 2026

Thu Hương

17:29 | 31/03/2026
(TBTCO) - Trên nền tảng kết quả năm 2025, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng cho năm 2026.
Năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck: HPG) ghi nhận kết quả kinh doanh với xu hướng phân hóa rõ rệt giữa thị trường trong nước và xuất khẩu. Doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 156.116 tỷ đồng, tăng 12% so với mức 138.855 tỷ đồng của năm 2024. Động lực chính tiếp tục đến từ thị trường nội địa khi doanh thu trong nước đạt 131.473 tỷ đồng, tăng 38% và chiếm tới 84% tổng doanh thu.

Ở chiều ngược lại, hoạt động xuất khẩu suy giảm đáng kể. Tổng doanh thu từ các thị trường quốc tế trong năm 2025 đạt khoảng 24.799 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ và chỉ chiếm 16% tổng doanh thu.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Trong đó, châu Á (ngoại trừ Việt Nam), khu vực xuất khẩu lớn nhất của Hòa Phát ghi nhận mức giảm mạnh 57%, còn 11.944 tỷ đồng. Doanh thu tại châu Âu đạt hơn 6.132 tỷ đồng, giảm 34%, trong khi thị trường châu Úc cũng thu hẹp xuống hơn 1.100 tỷ đồng so với mức 1.542 tỷ đồng của năm trước.

Một số thị trường vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực. Doanh thu từ châu Mỹ tăng từ 4.378 tỷ đồng lên hơn 5.120 tỷ đồng, trong khi châu Phi, dù quy mô còn nhỏ nhưng đạt gần 347 tỷ đồng, tăng gần bốn lần so với năm 2024.

Việc duy trì tỷ trọng xuất khẩu ở mức dưới 20% tổng doanh thu nhằm hạn chế rủi ro từ các biện pháp phòng vệ thương mại đã được lãnh đạo doanh nghiệp nhiều lần đề cập. Trước đó, trong năm 2024, khi thị trường trong nước gặp khó khăn, Hòa Phát từng nâng tỷ lệ xuất khẩu lên khoảng 31% như một giải pháp ngắn hạn, không mang tính định hướng dài hạn.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát năm 2025 vẫn đạt gần 15.515 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu khoảng 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 31/3, cổ phiếu HPG giao dịch ở mức 26.900 đồng/cổ phiếu. Với hơn 7,6 tỷ cổ phiếu lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 206.470 tỷ đồng.

Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 680 tỷ đồng

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 23/3 - 27/3, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 4 đợt phát hành với tổng giá trị 15.340 tỷ đồng.
Kỳ 1: Chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 1/6/2026.
VPBank và MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao năm 2026, lần lượt 34% và 30% sau khi nhận chuyển giao tổ chức tín dụng yếu kém. Đồng thời, hai ngân hàng đẩy mạnh tăng vốn lên trên 100.000 tỷ đồng, tạo dư địa mở rộng quy mô và hỗ trợ tái cơ cấu các ngân hàng được chuyển giao.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 20/5/2026.
(TBTCO) - Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị) ngày càng được đẩy mạnh triển khai, bài toán nhân lực đang nổi lên như một trong những “điểm nghẽn” lớn đối với doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường vốn.
(TBTCO) - Thu nhập từ lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư bất động sản nằm trong nhóm được đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
(TBTCO) - Ngày 30/3/2026, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet Air (Vietjet; HOSE: VJC) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, hiệu quả vận hành được củng cố và nền tảng tài chính tiếp tục duy trì an toàn, tạo đà cho chiến lược mở rộng quốc tế.
