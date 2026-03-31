Hòa Phát hướng tới doanh thu 210.000 tỷ đồng trong năm 2026

Năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck: HPG) ghi nhận kết quả kinh doanh với xu hướng phân hóa rõ rệt giữa thị trường trong nước và xuất khẩu. Doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 156.116 tỷ đồng, tăng 12% so với mức 138.855 tỷ đồng của năm 2024. Động lực chính tiếp tục đến từ thị trường nội địa khi doanh thu trong nước đạt 131.473 tỷ đồng, tăng 38% và chiếm tới 84% tổng doanh thu.

Ở chiều ngược lại, hoạt động xuất khẩu suy giảm đáng kể. Tổng doanh thu từ các thị trường quốc tế trong năm 2025 đạt khoảng 24.799 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ và chỉ chiếm 16% tổng doanh thu.

Trong đó, châu Á (ngoại trừ Việt Nam), khu vực xuất khẩu lớn nhất của Hòa Phát ghi nhận mức giảm mạnh 57%, còn 11.944 tỷ đồng. Doanh thu tại châu Âu đạt hơn 6.132 tỷ đồng, giảm 34%, trong khi thị trường châu Úc cũng thu hẹp xuống hơn 1.100 tỷ đồng so với mức 1.542 tỷ đồng của năm trước.

Một số thị trường vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực. Doanh thu từ châu Mỹ tăng từ 4.378 tỷ đồng lên hơn 5.120 tỷ đồng, trong khi châu Phi, dù quy mô còn nhỏ nhưng đạt gần 347 tỷ đồng, tăng gần bốn lần so với năm 2024.

Việc duy trì tỷ trọng xuất khẩu ở mức dưới 20% tổng doanh thu nhằm hạn chế rủi ro từ các biện pháp phòng vệ thương mại đã được lãnh đạo doanh nghiệp nhiều lần đề cập. Trước đó, trong năm 2024, khi thị trường trong nước gặp khó khăn, Hòa Phát từng nâng tỷ lệ xuất khẩu lên khoảng 31% như một giải pháp ngắn hạn, không mang tính định hướng dài hạn.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát năm 2025 vẫn đạt gần 15.515 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu khoảng 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 31/3, cổ phiếu HPG giao dịch ở mức 26.900 đồng/cổ phiếu. Với hơn 7,6 tỷ cổ phiếu lưu hành, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 206.470 tỷ đồng.