Việt Nam và Cộng hòa Sakha thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chân thành cảm ơn ông Aysen Sergeyevich Nikolayev đã chủ động đề xuất và dành thời gian cho buổi làm việc. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, thiện chí của lãnh đạo Cộng hòa Sakha trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương diện với các địa phương của Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với Người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia) Aysen Sergeyevich Nikolayev. Ảnh: Nguyễn Quốc Phương

Nhắc lại việc ông Aysen Sergeyevich Nikolayev từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Sakha, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhận định hai bên có nhiều kinh nghiệm chung để chia sẻ trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và định hướng phát triển kinh tế bền vững.

Đánh giá cao tiềm năng vượt trội của Sakha về khoáng sản, kim cương, than, năng lượng, khí hóa lỏng cũng như hạ tầng Cụm công nghiệp Aldan, Bộ trưởng mong muốn kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai bên nhằm khai thác tối đa cơ hội đầu tư, thương mại.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Nguyễn Việt Cường

Bộ trưởng đề xuất đẩy mạnh tính bổ trợ giữa nguồn tài nguyên, nguyên liệu phong phú của Sakha với năng lực chế biến, thị trường tiêu thụ rộng lớn và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt trong các lĩnh vực nông - thủy sản, chế biến khoáng sản và hàng tiêu dùng.

Người đứng đầu Cộng hòa Sakha, ông Aysen Sergeyevich Nikolayev bày tỏ niềm vui mừng được gặp gỡ Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Việt Nam. Ông Aysen khẳng định Sakha coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn tạo bước đột phá mới trong quan hệ hợp tác song phương.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Nguyễn Việt Cường

Đáp lại các đề xuất từ phía Việt Nam, ông Aysen Sergeyevich Nikolayev nhấn mạnh Sakha đang có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực phục vụ các dự án phát triển hạ tầng và công nghiệp. Phía Sakha nhất trí cao với đề xuất của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn về việc triển khai mô hình hợp tác lao động có tổ chức, tuân thủ đúng quy định pháp luật hai nước và gắn liền với đào tạo nghề bài bản.

Nhất trí với định hướng kết nối địa phương, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hoan nghênh và ủng hộ đề xuất của Cộng hòa Sakha về việc thiết lập hợp tác toàn diện với thành phố Cần Thơ.

Hai bên thống nhất giao các cơ quan đầu mối khẩn trương kết nối, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác chính thức giữa Sakha và Cần Thơ, làm cơ sở mở rộng ra các địa phương khác có tính tương đồng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và hợp tác giáo dục - đào tạo nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Trong không khí cởi mở và chân thành, hai bên đã đi sâu trao đổi về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hợp tác thực chất, bao gồm việc hoàn thiện cơ chế thanh toán, tối ưu hóa hạ tầng logistics, chia sẻ thông tin thị trường - pháp lý và thiết lập kênh hỗ trợ trực tiếp cho các nhà đầu tư.

Kết thúc cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Sakha sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng đã trân trọng gửi lời mời ông Aysen Sergeyevich Nikolayev cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Sakha sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Ông Aysen đã vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ sớm thu xếp chuyến thăm.