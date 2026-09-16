Xuất cấp hơn 5.567 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học sinh

Chủ động triển khai các quyết định từ Trung ương

Theo thông tin từ Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V, tại Quyết định số 368/QĐ-CDT của Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị được giao nhiệm vụ trọng tâm là xuất cấp gần 12.617 tấn gạo dự trữ quốc gia, tổ chức vận chuyển và bàn giao an toàn cho 3 tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Số lượng gạo này nhằm kịp thời hỗ trợ cho học sinh, học viên thuộc diện thụ hưởng chính sách trong học kỳ I của năm học 2026 - 2027.

Trao đổi về quá trình triển khai nhiệm vụ, ông Ngô Xuân Huy - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa nhân văn sâu sắc cũng như tầm quan trọng của chính sách hỗ trợ gạo đối với con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Thủ kho Điểm kho ĐK6.KV5 (kho Điện Biên), Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V kiểm tra chất lượng gạo dự trữ quốc gia trước khi xuất kho. Ảnh: Đức Thanh

Lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp làm việc với UBND các tỉnh để thúc đẩy quá trình ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, đơn vị làm đầu mối tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia để thống nhất chi tiết về thời gian, kế hoạch giao nhận. Sự chủ động, quyết liệt này ngay lập tức nhận được phản ứng tích cực, đồng bộ và sự đánh giá cao từ phía cấp ủy, chính quyền cũng như ngành giáo dục các địa phương.

Ngày 21/8/2026, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định tiếp nhận và phân bổ đợt I hơn 2.316 tấn gạo dự trữ quốc gia (trên tổng số gần 4.895 tấn gạo theo kế hoạch) từ Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V. Địa phương đặt ra mốc thời gian hoàn thành tiếp nhận rất nghiêm ngặt: đối với các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, việc giao nhận phải hoàn thành trước ngày 5/9/2026; toàn bộ kế hoạch giao nhận đợt I hoàn thành trước ngày 20/9/2026.

Theo báo cáo luỹ kế đến ngày 14/9/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V xuất cấp (đợt I) hơn 2.316 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên (đạt 100% kế hoạch); xuất cấp (đợt I) hơn 1.214 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh 10 xã biên giới thuộc tỉnh Sơn La (đạt 100% kế hoạch); xuất cấp hơn 2.027 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh các xã, phường thuộc tỉnh Lai Châu, trong đó 29 xã tiếp nhận đủ 100% số gạo đã đề xuất.

Cụ thể, theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, số lượng gạo đề nghị hỗ trợ là gần 1.960 tấn, dành cho 66.405 học sinh của 289 trường đóng trên địa bàn 45 xã, phường thuộc tỉnh Điện Biên. Định mức hỗ trợ là 15 kg gạo/học sinh/tháng, thời gian hỗ trợ từ tháng 9 - 10/2026 (riêng học sinh bán trú lớp 1 người dân tộc thiểu số học tiếng Việt có thời gian hỗ trợ từ tháng 8 - tháng 10/2026).

Theo Nghị định số 399/2025/NĐ-CP, hơn 90.799 kg gạo được cấp để hỗ trợ cho 15.482 học sinh của 82 trường tiểu học, tiểu học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học cơ sở đóng trên địa bàn 15 xã thuộc tỉnh Điện Biên, với định mức 8 kg gạo/học sinh/tháng. Theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP, cấp 265.687 kg gạo để hỗ trợ cho 10.148 học sinh của 10 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở đóng trên địa bàn 10 xã thuộc tỉnh Điện Biên, với định mức hỗ trợ 15 kg gạo/học sinh/tháng.

Toàn bộ số gạo hơn 2.316 tấn đã được Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V giao cho Điểm kho ĐK6.KV5 (Kho Điện Biên) chịu trách nhiệm xuất cấp, vận chuyển và bàn giao trực tiếp cho các trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên trước thời hạn 20/9/2026, trong đó hơn 356 tấn gạo được bàn giao hoàn tất trước ngày 5/9/2026 để kịp phục vụ khai giảng.

Thắt chặt kiểm định chất lượng

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu được Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V nghiêm túc thực hiện là bảo đảm tuyệt đối chất lượng nguồn gạo xuất cấp. Chi cục đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các điểm kho trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ chuyên môn tiến hành kiểm tra khắt khe, lấy mẫu và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, cam kết 100% gạo xuất kho phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về gạo dự trữ, sạch sẽ, thơm ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi chất lên xe vận chuyển.

Chi cục đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu cùng UBND các xã, phường để tiến hành rà soát kỹ lưỡng danh sách học sinh được thụ hưởng chính sách. Quy trình này được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo nguyên tắc “không trùng lặp, không bỏ sót đối tượng”, tuân thủ đúng quy định pháp luật và sát với tiến độ năm học mới.

Các địa phương sau khi tiếp nhận gạo đã nhanh chóng tổ chức cấp phát trực tiếp đến từng trường học, từng học sinh theo đúng định mức. Công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên được duy trì đã tạo được sự đồng thuận xã hội rất lớn, nhận được đánh giá cao và niềm vui mừng từ phía phụ huynh học sinh, thầy cô giáo và nhân dân các dân tộc vùng cao.