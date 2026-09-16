Prudential tổ chức ngày hội “Cùng con gìn giữ điều quý giá”

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Thông qua ngày hội “Cùng con gìn giữ điều quý giá”, Prudential Việt Nam đưa chủ đề này vào những tình huống gần gũi với đời sống gia đình, để cha mẹ và con trẻ không chỉ có một cách nhìn chung về việc bảo vệ tương lai, mà có thể trực tiếp trải nghiệm, nhận diện và cùng nhau suy ngẫm về những gì cần được chuẩn bị từ hôm nay. Đây là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch thương hiệu “Cùng bạn gìn giữ điều quý giá”, định hướng dài hạn của Prudential Việt Nam trong việc đồng hành cùng người Việt bảo vệ những giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống.

Tại ngày hội “Cùng con gìn giữ điều quý giá”, hành trình trưởng thành của trẻ được tái hiện qua ba trạm trải nghiệm, mỗi trạm mở ra một góc nhìn khác nhau về những điều gia đình cần chủ động bảo vệ để những dự định, ước mơ của con được trở thành hiện thực.

Tại trạm “Khám phá điều quý giá”, Prudential Việt Nam giúp cha mẹ và trẻ hiểu được các khía cạnh quan trọng trên hành trình kế hoạch và phát triển tương lai của trẻ bao gồm: Sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Tại đây, trẻ được thử sức với các hoạt động tương tác thu vị để gọi tên những điều quý giá ở các yếu tố sức khỏe và cảm xúc. Khi nỗ lực của con gặp thử thách, cha mẹ sẽ trở thành điểm tựa để cùng con vượt qua bằng “Thẻ Bảo vệ Sức khỏe”.

Tiếp nối hành trình là trạm “Nuôi dưỡng điều quý giá”, nơi trẻ được lựa chọn nghề nghiệp và hình dung về tương lai mình mong muốn. Khi nhận ra nguồn lực cần thiết để hiện thực hóa ước mơ có thể lớn hơn dự tính, trẻ và cha mẹ cùng hoàn thành thử thách với sự giúp sức của “Thẻ Bảo vệ Tài chính”.

Tại trạm “Bảo vệ điều quý giá”, hành trình chuyển từ trải nghiệm sang những khoảnh khắc kết nối cảm xúc. Cha mẹ và con cùng viết những lời nhắn nhủ về điều mình trân trọng và treo lên bức tường chung, đồng thời lưu giữ kỷ niệm qua những khung hình gia đình.

Bên cạnh trải nghiệm trực tiếp, Prudential tiếp tục mở rộng hành trình giáo dục tài chính với Levela và Cha-Ching – những công cụ giúp trẻ và cha mẹ hình thành kiến thức và thói quen quản lý tài chính từ sớm, đồng thời tạo cơ hội để cha mẹ cùng tham gia vào quá trình này.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình trong chiến dịch, ông Phùng Bá Khang, Phó Tổng Giám đốc Khối Khách hàng, Tiếp thị và Sản phẩm của Prudential Việt Nam, cho biết: “Với mỗi gia đình, điều quý giá có thể rất khác nhau – đó là sức khỏe, tương lai hay những ước mơ của con. Prudential Việt Nam mong muốn đồng hành cùng các gia đình để không chỉ nhận ra điều mình trân trọng, mà còn chủ động chuẩn bị để bảo vệ những điều ấy trước những thay đổi của cuộc sống. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần thu hẹp ‘Khoảng trống Bảo vệ’ - là những khoảng trống giữa các chi phí y tế hoặc khoản thu nhập bị mất do các rủi ro sức khỏe và nguồn lực tài chính mà gia đình hiện có, giúp họ yên tâm hơn hôm nay để vững vàng hơn cho tương lai”./.