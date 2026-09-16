Thị trường

Xuất khẩu nông nghiệp cần đạt 24,9 tỷ USD để về đích

Nam Khánh

Nam Khánh

hanh.tbtc@gmail.com
10:47 | 16/09/2026
(TBTCO) - Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ sáng 16/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Bộ đặt mục tiêu cả năm 2026 đối với xuất khẩu nông, lâm, thủy sản là 74 tỷ USD. Như vậy, 4 tháng cuối năm ngành cần đạt khoảng 24,9 tỷ USD, tương đương bình quân 6,23 tỷ USD mỗi tháng.
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Báo cáo tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Trần Gia Long cho biết, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đang vượt mục tiêu Chính phủ giao. Quý II tăng 4,06%, cao hơn mục tiêu 3,8%; 6 tháng đầu năm tăng 3,87%, vượt mục tiêu 3,7%.

Trong đó, 6 tháng đầu năm, giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp tăng 3,57%, lâm nghiệp tăng 3,98% và thủy sản tăng 4,88%. Riêng trong nông nghiệp, giá trị sản xuất trồng trọt tăng 2,7%, chăn nuôi tăng 4,75%.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản 8 tháng đầu năm cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước và phục vụ xuất khẩu. Sản lượng thủy sản đạt 6,95 triệu tấn, tăng 3,8%, trong đó nuôi trồng đạt 4,25 triệu tấn, tăng 6%; khai thác đạt 2,7 triệu tấn, tăng 0,7%...

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 49,3 tỷ USD, tăng 7%. Trong đó, nông sản đạt 25,66 tỷ USD; lâm sản 12,57 tỷ USD; thủy sản 7,94 tỷ USD và sản phẩm chăn nuôi 511,9 triệu USD. Đáng chú ý, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi tăng 30%, đầu vào sản xuất tăng 64,8%.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch đạt 35,06 tỷ USD, tăng 8,1%, qua đó đưa toàn ngành xuất siêu 14,25 tỷ USD.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 11,2 tỷ USD, tăng 22,1%; tiếp đến là Hoa Kỳ 9,4 tỷ USD, giảm 0,4% và Nhật Bản 3,3 tỷ USD, tăng 2%.

4 tháng cuối năm, nông nghiệp cần thu 24,9 tỷ USD từ xuất khẩu
Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Trần Gia Long thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Nam Khánh

Trong 4 tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu toàn ngành tập trung các giải pháp để hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kế hoạch năm.

Theo ông Trần Gia Long, về tăng trưởng, mục tiêu GDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cả năm được giữ ở mức 4%. Theo kịch bản, quý III cần tăng khoảng 4,15%, 9 tháng tăng 4,05% và quý IV tăng khoảng 4,2%. Trong đó, nông nghiệp phấn đấu tăng khoảng 3,77%, lâm nghiệp 5,23% và thủy sản 5,12%.

Đối với xuất khẩu, mục tiêu cả năm là 74 tỷ USD. Như vậy, 4 tháng cuối năm ngành cần đạt khoảng 24,9 tỷ USD, tương đương bình quân 6,23 tỷ USD mỗi tháng.

Để đạt mục tiêu, ngành sẽ bám sát kịch bản tăng trưởng đến từng lĩnh vực, sản phẩm; thường xuyên cập nhật sản lượng, giá trị, thị trường và các yếu tố tác động để kịp thời điều chỉnh. Các giải pháp tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU tiếp tục được triển khai quyết liệt.

Bộ cũng yêu cầu theo dõi sát từng thị trường, ngành hàng; tháo gỡ rào cản kỹ thuật, đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và xử lý vướng mắc đối với các ngành hàng chủ lực.

Cùng với thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, ngành sẽ chủ động phòng, chống thiên tai, nhất là trước nguy cơ bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, bảo vệ kết quả sản xuất.

Về đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu đặt ra là giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, đồng thời chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 từ ngày 1/1/2027.

Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, Bộ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường có ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và xử lý các vấn đề ô nhiễm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, triển khai các định hướng của Bộ Chính trị và Chiến dịch “100 ngày” tháo gỡ điểm nghẽn trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Nam Khánh
Từ khóa:
xuất khẩu nông nghiệp

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