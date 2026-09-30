Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các di sản văn hóa dân tộc, các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống... Ảnh: Sở Du lịch Hà Nội.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã quy định lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước, tạo môi trường thuận lợi, mở rộng cơ hội tiếp cận, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao mức thụ hưởng văn hóa của Nhân dân; đồng thời động viên đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân sáng tạo, trao truyền giá trị văn hóa, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Tại Chỉ thị số 35/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở trên toàn quốc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp, cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15/11/2026 để phục vụ việc đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, di tích, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật… ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương; chú trọng phương thức tổ chức lưu động đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các di sản văn hóa dân tộc, các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố, cấp xã phường rà soát, lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện văn hóa, không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Chỉ thị nhấn mạnh, cần tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo (AI) để giới thiệu câu chuyện văn hóa đặc sắc đến từng cộng đồng, từng gia đình, người dân trên mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cộng đồng và toàn thể nhân dân tích cực ủng hộ, tham gia hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc; tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng, trong đó có việc miễn giảm phí, lệ phí tham quan, vé vào cửa và chi phí liên quan tại các bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí, các thiết chế văn hóa, thể thao... trong Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên phạm vi cả nước./.