Chuẩn hóa công bố thông tin, nâng chất quản trị doanh nghiệp

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn công bố thông tin theo Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026”. Chương trình nhằm hỗ trợ các công ty đại chúng, công ty niêm yết nâng cao chất lượng công bố thông tin, tăng cường minh bạch và từng bước chuẩn hóa thực hành quản trị theo thông lệ quốc tế.

Trước đó, tháng 2/2026, UBCKNN phối hợp với IFC, với sự hỗ trợ của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO), ban hành Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 (CG Code 2026). Bộ Nguyên tắc gồm 9 nguyên tắc cốt lõi, được xây dựng theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy chất lượng quản trị tại các công ty đại chúng, công ty niêm yết, qua đó tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Toàn cảnh Hội nghị tại Hà Nội. Ảnh: SSC

Trên cơ sở Bộ Nguyên tắc, UBCKNN và IFC đã hoàn thiện Sổ tay Hướng dẫn công bố thông tin, cung cấp công cụ kỹ thuật thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các yêu cầu về công bố thông tin trong quản trị công ty.

Ông Lâm Bảo Quang - Quyền Giám đốc Chương trình Quốc gia, IFC Việt Nam, Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến nhiều yếu tố ngoài kết quả tài chính. Đó là hoạt động giám sát và quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị, quản trị rủi ro, quyền của cổ đông, cũng như các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Theo đại diện IFC, thông tin công bố cần giúp nhà đầu tư hiểu được hoạt động của Hội đồng quản trị và các ủy ban; cách thức doanh nghiệp đưa ra những quyết định quan trọng; các rủi ro trọng yếu đã được xem xét; cùng tiến độ thực hiện các cam kết.

Những nội dung này bổ sung cơ sở để nhà đầu tư đánh giá doanh nghiệp bên cạnh các chỉ tiêu tài chính. Giá trị của thông tin vì vậy nằm ở khả năng làm rõ cách doanh nghiệp vận hành, thực hiện trách nhiệm giám sát và xử lý những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Ông Lâm Bảo Quang nhấn mạnh, công bố thông tin minh bạch, đáng tin cậy giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định trên cơ sở đầy đủ thông tin, đồng thời góp phần củng cố niềm tin, nâng cao uy tín doanh nghiệp và khả năng tiếp cận các nguồn vốn.

Một nội dung trọng tâm của Sổ tay là hỗ trợ thực hiện cơ chế “Tuân thủ hoặc Giải thích” theo hướng minh bạch và thực chất hơn. Khi chưa áp dụng một thông lệ quản trị, doanh nghiệp được khuyến khích nêu rõ nguyên nhân, giải pháp thay thế đang thực hiện và kế hoạch cải thiện trong thời gian tới.

Với cách tiếp cận này, việc giải thích cần cung cấp thông tin cụ thể về thực trạng quản trị của doanh nghiệp. Nhà đầu tư có thêm cơ sở để xem xét lý do chưa áp dụng một thông lệ, đánh giá giải pháp thay thế và theo dõi tiến trình cải thiện, thay vì chỉ biết doanh nghiệp đã tuân thủ hay chưa.

Sổ tay hướng tới chuyển các nguyên tắc quản trị thành thông tin hữu ích, có thể công bố và kiểm chứng. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp thể hiện rõ hơn mức độ cam kết trong việc nâng cao chất lượng quản trị, trách nhiệm giải trình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Tại hội thảo, các chuyên gia giới thiệu yêu cầu công bố thông tin theo CG Code 2026, hướng dẫn áp dụng nguyên tắc “Tuân thủ hoặc Giải thích” và hoàn thiện Mẫu báo cáo tuân thủ quản trị công ty.

Việc triển khai Sổ tay Hướng dẫn công bố thông tin theo Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026, cùng với sự tham gia chủ động của các công ty đại chúng, công ty niêm yết, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình cải thiện liên tục các thông lệ quản trị công ty; nâng cao chất lượng minh bạch, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sức hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam trong dài hạn./.