Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 30/9: Dòng tiền sôi động hơn khi VN30-Index áp sát 1.900 điểm

Tùng Linh

Tùng Linh

17:00 | 30/09/2026
(TBTCO) - Sự phân hoá diễn ra trên thị trường chứng khoán phái sinh khi một số hợp đồng tương lai giảm mạnh hơn chỉ số cơ sở khiến chênh lệch đảo chiều âm. Đáng chú ý, thanh khoản tiếp tục gia tăng.
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Thị trường chứng khoáncơ sở tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 30/9. VN30-Index giảm 7,54 điểm (-0,39%) xuống 1.906,81 điểm, chỉ còn cách vùng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm chưa đến 7 điểm.

Áp lực lên chỉ số tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Cổ phiếu BSR là mã tác động tiêu cực nhất khi lấy đi khoảng 5,7 điểm của VN30, trong khi VIC khiến chỉ số mất hơn 2,5 điểm. VHM và STB cùng kéo giảm khoảng 1,5 điểm; VNM và SSB cũng tạo thêm sức ép. Tổng mức đóng góp giảm đạt 12,771 điểm.

Ở chiều ngược lại, lực đỡ phân tán và có quy mô nhỏ hơn. MCH đóng góp tích cực nhất với hơn 1 điểm, tiếp đến là VPB, LPB, MWG, VRE và HDB. Tổng đóng góp của nhóm tăng chỉ đạt 3,886 điểm, không đủ bù đắp áp lực từ nhóm cổ phiếu giảm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 10/2026 (41I1GA000) kết phiên tại 1.908,4 điểm, giảm 0,6%. Dù giảm mạnh hơn mức 0,39% của VN30-Index, hợp đồng tương lai vẫn đóng cửa cao hơn chỉ số cơ sở 1,59 điểm, tiếp tục duy trì chêng lệch dương dù thu hẹp so với mức +5,65 điểm của phiên trước.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa hợp đồng tương lai các kỳ hạn và chỉ số cơ sở VN30-Index bắt đầu phân hóa rõ hơn. Hợp đồng tương lai tháng 12/2026 (41I1GC000) vẫn duy trì chênh lệch dương 4,99 điểm, kỳ hạn tháng 3/2027 dương nhẹ 0,19 điểm. Trong khi đó, hợp đồng tháng 11 (41I1GB000) giảm 0,87%, mạnh hơn đáng kể VN30-Index, khiến chênh lệch đảo chiều sang âm 5,81 điểm.

Hoạt động giao dịch lại sôi động hơn khi VN30-Index giảm và tiến gần vùng hỗ trợ. Khối lượng giao dịch của hợp đồng 41I1GA000 đạt 220.638 hợp đồng, tăng 7,6% so với phiên trước. Đồng thời, OI của kỳ hạn chính tăng 4,07% lên 37.395 hợp đồng, cho thấy lượng vị thế nắm giữ qua đêm gia tăng.

Theo Chứng khoán SHS, các nhà đầu tư gia tăng giao dịch và phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index biến động mạnh trong phiên. Trong bối cảnh xu hướng chỉ số cơ sở vẫn suy yếu, chiến lược phòng ngừa rủi ro tiếp tục được ưu tiên. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1GA000 được đánh giá kém tích cực, với kháng cự quanh 1.920 điểm và hỗ trợ tâm lý tại 1.900 điểm.

Phiên cuối tháng 9/2026 và cũng khép lại quý III đã ghi nhận trạng thái thận trọng hơn trên thị trường phái sinh. Hợp đồng chính vẫn giữ chênh lệch dương nhưng khoảng cách thu hẹp trong khi cả thanh khoản và OI cùng tăng khi VN30 tiến sát mốc 1.900 điểm.

Tùng Linh
Từ khóa:
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