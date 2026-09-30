Tài chính

Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11

Minh Đức

Minh Đức

15:38 | 30/09/2026
(TBTCO) - Từ ngày 28/9 đến 29/9/2026, Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam do lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại làm trưởng đoàn, đã tham dự các sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) lần thứ 11, tại Doha, Qatar.
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Tại phiên khai mạc, các đại biểu tham dự đã nghe bài phát biểu của bà Trâu Gia Di - Chủ tịch AIIB, trong đó nhấn mạnh cam kết nhân rộng tác động phát triển, hướng tới nhân đôi quy mô tài trợ hằng năm vào năm 2030 và tập trung đầu tư cho các dự án hạ tầng thế hệ mới, chuyển đổi xanh cũng như kết nối khu vực.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11
Đoàn công tác Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Hội nghị thường niên AIIB 2026. Ảnh: Vũ Khuê

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đại diện Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai nhiều hoạt động song phương thiết thực với các lãnh đạo cấp cao của AIIB.

Ngày 28/9, đoàn Bộ Tài chính đã làm việc kỹ thuật với ông Rajat Misra - Tổng giám đốc khu vực khách hàng công của AIIB, để trao đổi về định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tìm hiểu gói hỗ trợ ngân sách giải ngân nhanh quy mô 10 tỷ USD của AIIB và thống nhất kế hoạch sớm tiến hành đàm phán khoản vay hỗ trợ ngân sách đồng tài trợ với Ngân hàng Tái thiết Phát triển Đức (KfW) và Cơ quan Tiền gửi và Tín dụng Ý (CDP) vào tháng 10/2026.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11
Đoàn Bộ Tài chính Việt Nam làm việc với Tổng giám đốc khu vực khách hàng công của AIIB, Rajat Misra. Ảnh: Vũ Khuê

Ngày 29/9/2026, đại diện hai cơ quan Việt Nam tiếp tục làm việc với bà Kim See Lim - Giám đốc đầu tư và khách hàng công khu vực 1 AIIB, nhằm rà soát và cập nhật tiến độ chuẩn bị các khoản vay trọng điểm như dự án tuyến Metro số 2, dự án nâng cấp lưới điện của EVNNPT và các khoản vay hỗ trợ ngân sách đồng tài trợ.

Ngoài ra, với sự chủ trì của ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hai cơ quan cũng có buổi làm việc với ông Gustavo De Rosa -Giám đốc Tài chính AIIB trao đổi về nhu cầu vay vốn của phía Việt Nam cũng như lắng nghe về khả năng có thể cung cấp các khoản vay, phương thức vay từ phía AIIB, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư tư nhân và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực công.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11
Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chụp ảnh sau buổi làm việc với bà Kim See Lim - Giám đốc đầu tư và khách hàng công khu vực 1 AIIB. Ảnh: Vũ Khuê
Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11
Buổi làm việc với ông Gustavo De Rosa - Giám đốc Tài chính AIIB. Ảnh: Vũ Khuê

Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh, đại diện Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã có buổi làm việc với ông Cosimo Thawley - Giám đốc nhóm nước số 7 AIIB.

Tại các cuộc họp với ông Thawley, cũng như các nhóm công tác của AIIB, đại diện Bộ Tài chính đề nghị AIIB chủ động và cùng Chính phủ Việt Nam nghiên cứu các nguồn tài chính đa phương khác, các khoản viện trợ không hoàn lại từ các chính phủ song phương có cùng lợi ích tại khu vực để làm mềm hoá các khoản vay, tăng cường năng lực hấp thụ tài chính (hỗ trợ kỹ thuật xây dựng, chuẩn bị dự án,...). Đồng thời đề nghị AIIB thường xuyên rà soát quy trình thủ tục để đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu những khác biệt làm chậm tiến trình xây dựng, phê duyệt và đàm phán các khoản vay.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng tại Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 11
Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có buổi làm việc với ông Cosimo Thawley - Giám đốc nhóm nước số 7 AIIB. Ảnh: Vũ Khuê

AIIB cho biết tuy đến nay AIIB chưa có văn phòng đại diện tại Việt Nam, nhưng trong thời gian qua, đã có những tiến bộ trong việc phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan phía Việt Nam để xác định, xây dựng dự án. Hiện nay, AIIB đang rà soát, nghiên cứu cấu trúc các vùng hợp tác trọng tâm trong khu vực châu Á, đặc biệt là khu vực sông Mê - Công với các đầu mối cán bộ quản lý danh mục dự án cụ thể. Với việc tổ chức đoàn làm việc Ban Giám đốc AIIB vào tháng 11/2026 tại Đà Nẵng, cùng loạt hội thảo kỹ thuật, AIIB kỳ vọng sẽ hiện diện rõ hơn trong quá trình huy động nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam.

Chuyến công tác đã diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện sự chủ động Bộ Tài chính trong việc tìm kiếm khả năng tiếp cận các nguồn vốn đa phương hiệu quả và thúc đẩy quan hệ đối tác với các định chế tài chính quốc tế.

Minh Đức
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