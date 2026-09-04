Đà Nẵng: Khởi động dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Gói thầu trên có giá 20,630 tỷ đồng sử dụng ngân sách thành phố Đà Nẵng, phương thức lựa chọn một giai đoạn hai túi hồ sơ, thời gian thực hiện 90 ngày, loại Hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định, vị trí thực hiện tại phường Hải Vân (TP. Đà Nẵng).

Dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại được thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Đà Nẵng (khóa XI) diễn ra trung tuần tháng 8/2026. Chủ đầu tư, kiêm quản lý dự án là Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Dự án gồm các hạng mục chính: bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư tuyến đường sắt chuyên dùng kết nối từ ga Kim Liên đến Khu bến cảng Liên Chiểu; bồi thường, hỗ trợ di dời các bến xăng dầu và cầu cảng trong vịnh Đà Nẵng gồm: 3 cầu cảng xăng dầu (thuộc PV OIL miền Trung, Petec Hòa Hiệp, Xăng dầu Quân đội khu vực 2) và 1 cầu cảng của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung giai đoạn 1 đã hoàn thành. Ảnh: Hà Minh

Dự án cũng đồng thời triển khai xây dựng thêm 920m đê chắn sóng, nối tiếp với phần 1.170m đã thi công hoàn thành trước đó, nhằm tạo vùng nước tĩnh cho tàu cập cảng an toàn; đầu tư mới 2 bến hàng lỏng để thay thế các bến xăng dầu cũ phải di dời; xây dựng hệ thống đường giao thông dùng chung với tổng chiều dài khoảng 5,7km, đi kèm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2030, có tổng mức đầu tư hơn 6.209 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và ngân sách Trung ương.

Liên quan tổng thể đến dự án này, ngày 28/3/2026, Đà Nẵng công bố hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng thu hút nhà đầu tư xây dựng, khai thác các bến container tại Liên Chiểu.