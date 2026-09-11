Doanh nghiệp

Vinachem thúc đẩy hợp tác thực chất với doanh nghiệp Pháp trong chuyển đổi xanh và công nghệ

17:35 | 11/09/2026
(TBTCO) - Ngày 10/9/2026, tại Paris, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Nguyễn Hữu Tú đã tham dự, phát biểu tại Tọa đàm Lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp, chia sẻ định hướng phát triển của Vinachem và đề xuất những lĩnh vực hợp tác cụ thể với doanh nghiệp Pháp trong công nghệ, chuyển đổi xanh, thương mại và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
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Tọa đàm Lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp là một trong những hoạt động kinh tế quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron cùng lãnh đạo cấp cao hai nước. Sự kiện do Bộ Tài chính Việt Nam và Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF) phối hợp tổ chức, quy tụ lãnh đạo nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Pháp.

Tại tọa đàm, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận về y tế, hóa chất, dược phẩm và giải pháp môi trường. Với chủ đề “Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát huy tiềm năng, mở rộng cơ hội hợp tác tại Cộng hòa Pháp vì tiến trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số”. Bài phát biểu tập trung làm rõ định hướng phát triển của Vinachem trong giai đoạn mới và những lĩnh vực Tập đoàn mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác Pháp.

Vinachem thúc đẩy hợp tác thực chất với doanh nghiệp Pháp trong chuyển đổi xanh và công nghệ
Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại Tọa đàm Lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp

Hợp tác quốc tế gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số

Với vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam, Vinachem hiện duy trì nền tảng sản xuất tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực của ngành. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Vinachem tập trung vào 6 nhóm ngành chủ chốt gồm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất cơ bản; hóa mỹ phẩm; điện hóa; cao su và khai khoáng.

Năm 2025, Vinachem đạt doanh thu 2,4 tỷ USD, lợi nhuận 146 triệu USD và đứng thứ 148 trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500. Trên nền tảng đó, Tập đoàn xác định đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường quốc tế là những định hướng trọng tâm để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Trong chiến lược hợp tác quốc tế, Vinachem xác định doanh nghiệp ngành hóa chất Pháp là những đối tác quan trọng có thể đồng hành với Tập đoàn trong tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây cũng là hướng đi được xây dựng trên những kết nối Vinachem đã thiết lập với các tập đoàn, tổ chức của Pháp trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, năng lượng xanh, hóa mỹ phẩm và đào tạo nguồn nhân lực.

Tập trung vào công nghệ xanh và các sản phẩm giá trị gia tăng cao

Trong tiến trình đổi mới công nghệ và chuyển đổi xanh, Vinachem nhìn nhận hợp tác với các doanh nghiệp Pháp không chỉ ở khả năng mở rộng kết nối, mà quan trọng hơn là tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm và các giải pháp có thể ứng dụng vào hoạt động sản xuất.

Vinachem thúc đẩy hợp tác thực chất với doanh nghiệp Pháp trong chuyển đổi xanh và công nghệ
Toàn cảnh Tọa đàm Lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp diễn ra ngày 10/9/2026 tại Paris, Pháp.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú, một trong những trọng tâm hợp tác là chuyển giao công nghệ xanh, công nghệ tiết kiệm năng lượng, tự động hóa và các giải pháp tối ưu hóa vận hành nhà máy. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình hiện đại hóa sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh tại các doanh nghiệp của Vinachem.

Song song với việc nâng cấp các ngành sản xuất hiện hữu, Vinachem mong muốn hợp tác nghiên cứu, phát triển các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như phân bón thế hệ mới, pin lưu trữ năng lượng, hóa mỹ phẩm cao cấp, hóa chất siêu tinh khiết và khí công nghiệp phục vụ công nghiệp điện tử, bán dẫn và tách chiết đất hiếm.

Đây cũng là cách Vinachem hướng tới việc khai thác thế mạnh công nghệ và kinh nghiệm của các doanh nghiệp Pháp để bổ sung năng lực cho những lĩnh vực mà Tập đoàn đang định hướng phát triển, đồng thời từng bước nâng cao hàm lượng khoa học - công nghệ trong các sản phẩm hóa chất.

Mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị

Hợp tác công nghệ đồng thời cần được nối dài bằng những cơ hội thương mại và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp hai nước. Theo đó, Vinachem mong muốn đưa các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh thâm nhập sâu hơn vào những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn ESG như Pháp, qua đó từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng tại Pháp và thị trường Liên minh châu Âu.

Hợp tác được xác định theo hướng hai chiều. Bên cạnh thúc đẩy xuất khẩu, Vinachem cũng mong muốn hợp tác sản xuất, nhập khẩu những sản phẩm phù hợp từ Pháp và tạo điều kiện để các đối tác Pháp tham gia vào chuỗi giá trị của Tập đoàn.

Riêng với lĩnh vực hóa mỹ phẩm - một trong những thế mạnh nổi bật của Pháp - Vinachem đặt vấn đề nghiên cứu những mô hình hợp tác sâu hơn, trong đó có tiếp nhận chuyển giao, nhượng quyền hoặc đồng sở hữu thương hiệu hóa mỹ phẩm cao cấp. Qua đó, các sản phẩm chất lượng cao có thể được đưa tới thị trường Việt Nam và từng bước mở rộng sang khu vực Đông Nam Á.

Vinachem thúc đẩy hợp tác thực chất với doanh nghiệp Pháp trong chuyển đổi xanh và công nghệ
Đoàn công tác Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Tọa đàm Lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp, Paris, ngày 10/9/2026.

Thông điệp xuyên suốt trong phát biểu của Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú là đưa quan hệ hợp tác từ kết nối, trao đổi tiềm năng sang những chương trình và dự án cụ thể. Thông qua tọa đàm, Vinachem mong muốn tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Pháp, tiến tới triển khai các dự án, hợp đồng hợp tác thực chất trong công nghệ, thương mại, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi xanh.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp tiếp tục phát triển sâu rộng, việc chủ động xác định những lĩnh vực hợp tác cụ thể với doanh nghiệp Pháp không chỉ mở rộng không gian hợp tác quốc tế của Vinachem, mà còn góp phần bổ sung nguồn lực công nghệ, thị trường và tri thức quản trị cho quá trình phát triển của Tập đoàn. Qua đó, Vinachem từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt của ngành hóa chất Việt Nam trong giai đoạn mới./.

Thảo Hiền
Từ khóa:
Vinachem và doanh nghiệp Pháp sản phẩm hóa mỹ phẩm cao cấp hợp tác chuyển đổi xanh Vinachem chuyển đổi công nghệ ngành hóa chất định hướng phát triển Vinachem 2026 2030 phân bón thế hệ mới

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