Chứng khoán

Capella Quảng Nam bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
21:33 | 23/09/2026
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Capella Quảng Nam 85 triệu đồng do không gửi và gửi chậm nhiều tài liệu công bố thông tin liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.
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Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 543/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Capella Quảng Nam, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Tam Thăng 2, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.

Theo quyết định, Capella Quảng Nam bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin, theo điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Cụ thể, Capella Quảng Nam không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với nhiều tài liệu, gồm báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2022 và cả năm 2022. Công ty cũng không gửi thông tin về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020 và năm 2022, cùng tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2022.

Ngoài ra, Capella Quảng Nam công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2022; thông tin về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021 và bán niên năm 2022; thông tin hoàn tất mua lại trước hạn trái phiếu mã CQN.BOND.2020./.

Mai Tấn
Từ khóa:
trái phiếu doanh nghiệp Capella Quảng Nam tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu

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