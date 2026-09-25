80 triệu cổ phiếu của Đông Tây Land chào sàn UPCoM

Công ty cổ phần Đông Tây Land (Đông Tây Land) được thành lập năm 2013, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312312011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05 tháng 6 năm 2013, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 5 tháng 12 năm 2025. Hiện tại CTCP Đông Tây Land qua 7 lần tăng vốn có số vốn điều lệ 800.000.000.000 đồng.

Về cơ cấu cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của Đông Tây Land có 1 cá nhân, đồng thời là Chủ tịch HĐQT công ty ông Nguyễn Thái Bình nắm giữ 58,8 triệu cổ phần, tương đương 73,51% vốn điều lệ.

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính của Đông Tây Land là tư vấn, môi giới bất động sản, tập trung phân phối các sản phẩm căn hộ, biệt thự, nhà phố liên kế, … ở một số thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Phú Quốc, Nha Trang của các chủ đầu tư Vin Group, Masterise Homes, Hồ Tràm Strip, Tân Á Đại Thành, Khang Điền, Nam Long, …

80 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đông Tây Land chính thức giao dịch từ ngày 25/9/2026

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Đông Tây Land ghi nhận doanh thu thuần gần 140 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp tăng gấp đôi lên 62 tỷ đồng.

Năm 2026, Đông Tây Land lên kế hoạch doanh thu thuần 860 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 151,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 356% so với thực hiện năm 2025. Tính đến ngày 30/06/2025, Đông Tây Land đạt doanh thu thuần 259,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 17,1 tỷ đồng, đạt 30% doanh thu và 11,2% mục tiêu lợi nhuận của cả năm. Trong 6 tháng cuối năm, CTCP Đông Tây Land có kế hoạch đẩy mạnh tiến độ bán hàng và tập trung vào các dự án trọng điểm để tăng doanh thu./.