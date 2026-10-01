Thị trường

Ngày 1/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

10:12 | 01/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/10) tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 107.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,59% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
aa
Ngày 1/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều
Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 1/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.140.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.206.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 4.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.140.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.206.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.140.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.518.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.066.524 đồng/kg (mua vào) và 58.826.520 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 1/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 1/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 60,792 USD/ounce, tăng 0,59% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới phục hồi nhẹ, trở lại quanh mốc 60 USD/ounce sau khi chịu áp lực bán mạnh trong phiên trước. Dù vậy, kim loại quý này vẫn đang giao dịch ở vùng thấp nhất trong gần hai tháng và được dự báo ghi nhận mức giảm khoảng 8,5% trong tháng 9.

Nhịp hồi phục của bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD tiếp tục neo ở mức cao, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài duy trì quanh vùng cao nhất trong nhiều thập kỷ. Cùng với đó, thị trường đang gia tăng dự báo Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất trong quý IV.

Ngày 1/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Triển vọng chính sách tiền tệ vẫn là yếu tố chi phối đáng kể tâm lý trên thị trường kim loại quý. Khả năng Fed và một số ngân hàng trung ương duy trì mặt bằng lãi suất cao nhằm kiềm chế lạm phát đang góp phần đẩy lợi suất thực lên cao, trong khi kỳ vọng về lạm phát dài hạn chưa thay đổi tương ứng.

Mặt bằng lợi suất thực cao khiến những tài sản không tạo ra thu nhập như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn. Vì vậy, dù kim loại quý có thể xuất hiện những nhịp bật tăng kỹ thuật sau các phiên giảm sâu, xu hướng của đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng về lãi suất vẫn sẽ tiếp tục tác động đáng kể đến giá bạc trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, vùng 61 USD/ounce được xem là mốc cần theo dõi khi giá bạc tìm cách ổn định trở lại. Khả năng duy trì trên vùng này sẽ phần nào phản ánh sức mạnh của nhịp hồi phục, trong bối cảnh USD vẫn neo cao và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed chưa có nhiều thay đổi./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc thế giới giá bạc giao ngay giá bạc trong nước

Bài liên quan

Ngày 30/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 61,017 USD/ounce

Ngày 30/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới ở mức 61,017 USD/ounce

Ngày 29/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 29/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giá kim loại quý vẫn giằng co trong vùng thấp

Giá kim loại quý vẫn giằng co trong vùng thấp

Dành cho bạn

Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh

Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Mở rộng hệ sinh thái số: Bảo hiểm Quân đội (MIC) bắt tay cùng VNPT-Media

Mở rộng hệ sinh thái số: Bảo hiểm Quân đội (MIC) bắt tay cùng VNPT-Media

Kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với xăng, dầu đến hết năm 2026

Kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với xăng, dầu đến hết năm 2026

“Đo” sức hút Việt Nam khi áp lực lên dòng vốn FDI gia tăng

“Đo” sức hút Việt Nam khi áp lực lên dòng vốn FDI gia tăng

Vốn ngoại tìm cơ hội qua những thương vụ chiến lược

Vốn ngoại tìm cơ hội qua những thương vụ chiến lược

Đọc thêm

Ngày 1/10: Giá heo hơi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khá rõ nét

Ngày 1/10: Giá heo hơi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khá rõ nét

Giá heo hơi hôm nay (1/10) tiếp tục chịu áp lực đi xuống khi nhiều địa phương đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng/kg. Mặt bằng giá trên cả nước hiện thu hẹp về khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với những ngày trước.
Ngày 1/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm, trong nước đi ngang

Ngày 1/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm, trong nước đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay (1/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không biến động, giao dịch mua bán ít. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm nhẹ so với hôm qua.
Ngày 1/10: Giá cao su đồng loạt giảm do áp lực chốt lời

Ngày 1/10: Giá cao su đồng loạt giảm do áp lực chốt lời

Giá cao su kỳ hạn ở các thị trường lớn tại châu Á hôm nay (1/10) đồng loạt giảm do áp lực chốt lời sau đợt tăng mạnh tuần trước và việc các nhà máy lốp xe Trung Quốc dừng sản xuất. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
Xuất khẩu hồ tiêu vượt 1,3 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng

Xuất khẩu hồ tiêu vượt 1,3 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng

(TBTCO) - Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt kim ngạch 1,32 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và 10,3% về trị giá so với cùng kỳ.
Giá dầu thế giới giảm trước tín hiệu hoạt động xuất khẩu phục hồi

Giá dầu thế giới giảm trước tín hiệu hoạt động xuất khẩu phục hồi

(TBTCO) - Giá dầu thế giới ngày 30/9 ghi nhận phiên giảm mạnh, dầu WTI bán ra ở mức 89,3 USD/thùng, giảm 3,2 USD/thùng, tương đương giảm 3,5%; dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra ở mức 103 USD/thùng, giảm trên 2,3 USD/thùng, tương ứng mức giảm 2,23% so với hôm qua.
Ngày 30/9: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu ở mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 30/9: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu ở mốc 140.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (30/9) đồng loạt tăng 200 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu nối dài chuỗi phiên ổn định sau nhịp giảm vào tuần trước.
Ngày 30/9: Giá heo hơi tiếp đà đi xuống trên diện rộng

Ngày 30/9: Giá heo hơi tiếp đà đi xuống trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay (30/9) tiếp tục đi xuống trên diện rộng, đặc biệt tại miền Bắc. Sau nhiều phiên giảm liên tiếp, mức cao nhất trên thị trường cả nước hiện chỉ còn 58.000 đồng/kg.
Ngày 30/9: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore đảo chiểu giảm

Ngày 30/9: Giá cao su tại Trung Quốc và Singapore đảo chiểu giảm

Giá cao su kỳ hạn tại sàn SHFE và SGX hôm nay (30/9) đảo chiều giảm, trong đó sàn Singapore mất tới 3,33%. TOCOM diễn biến trái chiều nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế. Tại thị trường trong nước, giá cao su thu mua tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế tỉnh Thái Nguyên và Sở Công Thương ký quy chế phối hợp quản lý tài nguyên khoáng sản

Thuế tỉnh Thái Nguyên và Sở Công Thương ký quy chế phối hợp quản lý tài nguyên khoáng sản

BSR xuất bán sản phẩm White Spirit, mở hướng phát triển sản phẩm mới

BSR xuất bán sản phẩm White Spirit, mở hướng phát triển sản phẩm mới

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cán đích sớm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2026

Thuế tỉnh Hà Tĩnh cán đích sớm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 2026

Giải ngân vốn đầu tư công tăng thêm 27.178,9 tỷ đồng trong 1 tuần

Giải ngân vốn đầu tư công tăng thêm 27.178,9 tỷ đồng trong 1 tuần

Giá dầu thế giới tăng nhẹ, trong nước điều chỉnh vào chiều nay

Giá dầu thế giới tăng nhẹ, trong nước điều chỉnh vào chiều nay

Từ hôm nay 1/10, Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Từ hôm nay 1/10, Kho bạc Nhà nước kết nối dữ liệu điện tử với Bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Ngày 1/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 1/10: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

LPBank tung ngàn quà tặng trên ứng dụng LPBank Plus, đưa giải pháp AI-first đến gần hơn với khách hàng

LPBank tung ngàn quà tặng trên ứng dụng LPBank Plus, đưa giải pháp AI-first đến gần hơn với khách hàng

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực I

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 1/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Tỷ giá trung tâm giảm, DXY tiến sát đỉnh hai tháng khi thị trường chờ PCE Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp