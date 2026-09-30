Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh khi thị trường ghi nhận những tín hiệu cho thấy hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang phục hồi.

Saudi Arabia đã nối lại hoạt động bốc xếp dầu lên tàu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục vận hành đường ống Đông - Tây. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng nguồn dầu xuất khẩu từ khu vực Trung Đông sẽ dần phục hồi.

Dữ liệu mới công bố của công ty phân tích Kpler cho thấy, lượng dầu thô xuất khẩu từ các nước sản xuất ở Trung Đông trong tháng 9 đạt 16,328 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ khi xung đột Mỹ - Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Trên thị trường sản phẩm lọc dầu, giá dầu diesel kỳ hạn tại châu Âu giảm nhẹ trong phiên 29/9, trong khi hợp đồng tương lai dầu diesel tại Mỹ tăng 2,6%.

Giá dầu thế giới giảm trước tín hiệu hoạt động xuất khẩu phục hồi. Ảnh: TL.

Trong khi nguồn cung có dấu hiệu cải thiện, căng thẳng liên quan đến Iran và eo biển Hormuz vẫn là yếu tố khiến thị trường thận trọng.

Ngày 29/9, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Hossein Mohebi - Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, Iran mời những người Mỹ còn hoài nghi về tình hình tại nước này tới trực tiếp tìm hiểu và chứng kiến tình hình tại eo biển Hormuz.

Theo ông Mohebi, việc trực tiếp đến Iran sẽ giúp họ đánh giá tình hình “từ bên trong”. IRGC cũng cho biết sẵn sàng trao đổi thư từ với những người không thể trực tiếp đến Iran.

Cùng ngày, theo AFP, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo nếu an ninh của Iran không được bảo đảm, các cơ sở hạ tầng trong khu vực cũng có thể trở thành mục tiêu.

Ông Ghalibaf khẳng định Iran không chấp nhận việc bị ngăn cản xuất khẩu dầu, đồng thời cảnh báo các quốc gia khác trong khu vực cũng có thể chịu ảnh hưởng. Iran sẽ đáp trả “nghiêm khắc, nhanh chóng và chính xác” trước bất kỳ hành động gây hấn nào.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng bác bỏ các tuyên bố của Mỹ liên quan đến eo biển Hormuz và khẳng định Tehran sẽ không lùi bước trước các mối đe dọa hoặc biện pháp phong tỏa trên không và thương mại.