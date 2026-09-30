Thị trường

Ngày 30/9: Giá heo hơi tiếp đà đi xuống trên diện rộng

06:28 | 30/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (30/9) tiếp tục đi xuống trên diện rộng, đặc biệt tại miền Bắc. Sau nhiều phiên giảm liên tiếp, mức cao nhất trên thị trường cả nước hiện chỉ còn 58.000 đồng/kg.
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Ngày 30/9: Giá heo hơi tiếp đà đi xuống trên diện rộng
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg ở hàng loạt địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi toàn khu vực lùi xuống khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên hiện là những địa phương có mức thu mua cao nhất miền Bắc với 58.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lai Châu giảm xuống 56.000 đồng/kg, trở thành địa phương có mức giá thấp nhất khu vực.

Diễn biến này cho thấy tốc độ giảm của thị trường miền Bắc đang khá nhanh.

Mới cuối tuần trước, nhiều địa phương phía Bắc vẫn duy trì mức 59.000 đồng/kg, trong khi trước đó không lâu Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên và Bắc Ninh từng chạm mốc 60.000 đồng/kg.

Đến ngày 29/9, mặt bằng giá đã lùi về 57.000 - 59.000 đồng/kg. Chỉ sau một phiên, mức cao nhất tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg, xuống còn 58.000 đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong vài ngày, mốc giá cao nhất của miền Bắc đã lần lượt đi từ 60.000 đồng/kg xuống 59.000 đồng/kg và hiện chỉ còn 58.000 đồng/kg.

Áp lực giảm tiếp tục lan sang miền Trung - Tây Nguyên. Quảng Trị, Đà Nẵng và Lâm Đồng là những địa phương ghi nhận giá thu mua giảm thêm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, toàn khu vực chỉ còn hai mức giá là 56.000 và 57.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức thấp nhất 56.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì 57.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Lâm Đồng trong phiên trước vẫn là địa phương duy nhất tại miền Trung - Tây Nguyên giữ mức 58.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg trong sáng nay, toàn khu vực không còn nơi nào đạt ngưỡng này.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định hơn khi chỉ ghi nhận An Giang giảm 1.000 đồng/kg, các địa phương còn lại giữ nguyên so với phiên trước.

Giá heo hơi phía Nam hiện dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục giữ mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng nằm trong nhóm cao nhất cả nước.

Ở chiều ngược lại, An Giang sau phiên giảm mới nhất đã cùng Đồng Tháp và Cà Mau đứng ở mức 56.000 đồng/kg. Như vậy, vùng giá 56.000 đồng/kg hiện đã xuất hiện tại cả ba miền.

Nếu ngày 29/9, mức giá này chủ yếu được ghi nhận tại một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam thì đến phiên 30/9, Lai Châu đã trở thành địa phương đầu tiên ở miền Bắc giảm xuống vùng giá này.

Tính chung cả nước, giá heo hơi hiện chỉ còn 56.000 - 58.000 đồng/kg, thu hẹp đáng kể so với vùng 57.000 - 60.000 đồng/kg xuất hiện cách đây chưa lâu.

Diễn biến những phiên cuối tháng 9 cho thấy xu hướng điều chỉnh đang chiếm ưu thế, trong đó miền Bắc là khu vực có tốc độ giảm đáng chú ý nhất./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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