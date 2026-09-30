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Ngày 30/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ

06:17 | 30/09/2026
Giá lúa gạo hôm nay (30/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với đầu tuần.
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Ngày 30/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán chậm. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.750 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.500 - 9.000 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.900 - 9.000 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.500 - 7.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ gạo giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, lúa Hè thu vãn nguồn, lúa Thu Đông chào giao dịch ít, giá lúa vững. Tại Cà Mau, nguồn lúa Hè Thu vãn đồng, nguồn còn ít, giá lúa vững. Tại Cần Thơ, lúa mới giao dịch tương đối ổn định. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá lúa ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Jasmine của Việt Nam ổn định ở mức 514 - 518 USD/tấn. Ở phân khúc cao cấp hơn, gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 420 - 424 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 526 - 530 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm cũng đi ngang, ở mức 466 - 470 USD/tấn. Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan dao động 422 - 426 USD/tấn. Trong khi đó, cùng loại gạo này của Ấn Độ được chào bán ở mức 382 - 386 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm đạt 378 - 382 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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